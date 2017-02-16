«Детский мир» будет постоянно собирать вещи для нуждающихся детей

16 февраля. ПРАВМИР. Благотворительная акция помощи нуждающимся детям «Участвуйте!» будет проходить в «Детском мире» круглогодично.

«Теперь мы собираем подарки для детей из социальных учреждений, детей-сирот, детей-инвалидов и многодетных семей на постоянной основе», – говорится в паблике сети детских магазинов «Вконтакте».

Чтобы принять участие в благотворительной акции, необходимо прийти в любой магазин сети «Детский мир», оставить подарок в специальном манеже, расположенном рядом с кассами. Это могут быть игрушки, одежда, обувь, канцелярские товары. К подарку можно приложить открытку с теплыми пожеланиями.

Ранее акция проходила в три этапа: перед Днем защиты детей, Днем знаний и Новым годом, однако в компании решили перестроить свои бизнес-процессы для проведения акции в постоянном режиме.

Акция проходит в 178 городах России и Казахстана. Необходимые вещи получат свыше 200 тысяч детей из 500 социальных учреждений.