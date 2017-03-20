Детский омбудсмен: число детских самоубийств в России выросло на 60%

20 марта. ПРАВМИР. Число детских самоубийств в 2016 году выросло почти на 60%, одной из причин являются «группы смерти», заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение “групп смерти” в соцсетях», – сказала Кузнецова в ходе селекторного совещания «О профилактике суицидов среди несовершеннолетних», ее цитирует Интерфакс.

«По нашим данным в 2016 учебном году 47% школ в РФ не имели в своем штате педагогов-психологов», – сказала Кузнецова.

По ее словам, для решения проблемы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, совершенствовать методическое обеспечение и повышать доступность помощи специалистов.

В последнее время в социальных сетях распространяются так называемые «группы смерти», которые стали причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре и выполнить ряд заданий, последним из которых якобы становится самоубийство.