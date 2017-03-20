О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Детский омбудсмен: число детских самоубийств в России выросло на 60%

|
20 марта. ПРАВМИР. Число детских самоубийств в 2016 году выросло почти на 60%, одной из причин являются «группы смерти», заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Детский омбудсмен: число детских самоубийств в России выросло на 60%
Фото: Александр Щербак/ТАСС

«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение “групп смерти” в соцсетях», – сказала Кузнецова в ходе селекторного совещания «О профилактике суицидов среди несовершеннолетних», ее цитирует Интерфакс.

«По нашим данным в 2016 учебном году 47% школ в РФ не имели в своем штате педагогов-психологов», – сказала Кузнецова.

По ее словам, для решения проблемы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, совершенствовать методическое обеспечение и повышать доступность помощи специалистов.

В последнее время в социальных сетях распространяются так называемые «группы смерти», которые стали причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре и выполнить ряд заданий, последним из которых якобы становится самоубийство.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Правительство поддержало законопроект об ответственности за склонение к суициду
Правительство поддержало законопроект об ответственности за склонение к суициду
Новостная служба "Православие и мир"

Соответствующий отзыв правительства опубликован на сайте кабинета министров

Склонение к суициду может быть признано уголовным преступлением
Склонение к суициду может быть признано уголовным преступлением
Новостная служба "Православие и мир"

Совокупное наказание по нормам, предусмотренным законопроектом, может составить до 12 лет лишения свободы

Для противодействия суицидам МВД воспользуется опытом борьбы с детской порнографией
Для противодействия суицидам МВД воспользуется опытом борьбы с детской порнографией
Новостная служба "Православие и мир"

Духовно-воспитательные меры – важный аспект в защите от "групп смерти"

Благотворительный фонд
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
8% собрано / 263000 руб. осталось
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
67% собрано / 131544 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Ирина Антонова: какая я была молодая!
Новостная служба "Православие и мир"

20 марта исполняется 95 лет президенту Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирине Антоновой

"
Решение о переносе выборов главы РАН не принято
Новостная служба "Православие и мир"

Ранее все три кандидата на должность президента РАН отказались от участия в выборах

"
Россия вошла в ТОП-50 самых счастливых стран мира
Новостная служба "Православие и мир"

Норвегия заняла в рейтинге первое место

Все статьи автора
Статьи Дня
Никита Жуков: Врачей наказывают, если они не выписывают “фуфломицины”
Ксения Кнорре Дмитриева

Ноотропы и другие лекарства из “расстрельного списка препаратов”

“Ой, и меня вот этим помажьте!”
Священник Сергий Круглов

Прощаются ли забытые грехи в соборовании и другие суеверия

Дед Любимов. Человек с батарейкой
Мария Чернова

Как фермер-пенсионер возвращает к жизни людей на юге Приангарья

самое читаемое

«Зачем вы пришли, с вами там священники разговаривают»13,782

Постное письмо № 18. Как у нас появляются постные лица10,407

“Ой, и меня вот этим помажьте!”9,542

«Выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!»8,625

Неделя Крестопоклонная: история, смысл, песнопения, цитаты (+видео, аудио)7,070

Постное письмо № 19. Предчувствие Пасхи4,124

Никита Жуков: Врачей наказывают, если они не выписывают “фуфломицины”4,044

Исповедь на Крестопоклонной3,647

“Аргумент Бетховена”, или От чего зависит право на жизнь3,473

Нам тяжело нести свой крест? Почему же мы отвергаем помощь?3,077

лучшие авторы

Новостная служба19,032

Архимандрит Савва (Мажуко)14,500

Татьяна Любимова13,716

Священник Сергий Круглов9,191

протоиерей Александр Абрамов8,596

Епископ Тихон (Шевкунов)7,982

Ксения Кнорре Дмитриева3,867

Анна Ромашко3,625

Джон Кларк3,404

Протоиерей Игорь Прекуп3,058

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть