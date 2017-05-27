Детский омбудсмен пообещала разобраться с задержанием ребенка в центре Москвы

27 мая. ПРАВМИР. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что разберется с задержанием девятилетнего мальчика в центре Москвы.

«Вчера в Москве задержали мальчика. Я, конечно, понимаю, что полицейский не аниматор, но это же ребенок… Разберемся во всем обязательно», – написала Кузнецова.

Полиция задержала ребенка в районе Арбата в пятницу вечером, когда тот читал Гамлета. Правоохранительные органы считают, что родители заставляли мальчика заниматься попрошайничеством. Активистка Ирина Яценко сняла на видео момент задержания.

Отец мальчика пояснил, что его сын занимается театральной деятельностью и «для него эти выходы на улицу — это борьба с комплексами».

В начале мая журналист Александр Минкин выложил в фейсбук видеоролик, как ребенок читает Гамлета. По его словам, прохожие давали мальчику деньги, но он «не нищий и не побирушка — он уличный артист».

На отца был составлен протокол по административной статье за неподобающее исполнение родительских обязанностей, однако после вмешательства адвоката Анатолия Кучерены ребенок был отпущен, а протокол аннулирован.

В Следственном комитете заявили, что проведут проверку задержания мальчика. Причем СК проверит как действия полицейских, так и мачехи ребенка. По мнению ведомства, в действиях женщины, пытавшейся помешать увезти мальчика в ОВД, могут быть признаки применения насилия в отношении представителя власти.

В пресс-службе ГУВМД России по Москве также сообщили, что действия полиции будут оценены.