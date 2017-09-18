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Детский омбудсмен выступила против наказаний для родителей за отказ от прививок

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18 сентября. ПРАВМИР. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выступила против предложения главы Минздрава Вероники Скворцовой наказывать родителей за отказ от прививок детей.
Детский омбудсмен выступила против наказаний для родителей за отказ от прививок

«Понимаю стремление Минздрава усилить профилактику заболеваний, но не могу согласиться с инициативой “наказывать” родителей непривитых детей неоплаченным больничным. В конечном итоге, пострадают вновь дети – не получат должного ухода, если родитель решится остаться на работе, а не сидеть со своим сыном или дочкой», – написала Кузнецова в Facebook.

По ее словам, эта тема «может спровоцировать вполне понятное требование родителей вернуть им средства на лечение детей, которые были привиты и, например, заболели».

«Не понятно и то, каким образом будет устанавливаться вина родителя, и на чем будет основываться уверенность врача или специалиста Фонда социального страхования, что ребенок заболел по причине несделанной прививки. Ну и главное: наказание не может быть стимулом заботы о здоровье. Максимум, к чему оно приведет – это к увеличению числа тех, кто вовремя не вызывает врача, и занимается самостоятельным лечением своих детей. Давайте не забывать один из важнейших принципов Клятвы Гиппократа, которую дает каждый врач: воздерживаться от причинения всякого вреда и несправедливости», – написала Кузнецова.

Она попросила Минздрав прояснить свою позицию для дальнейшего обсуждения. «Вместе с тем, надеюсь, что до реального воплощения эта инициатива не дойдет», – добавила омбудсмен.

С обсуждаемой инициативой Скворцова выступила в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«Мы не можем, скажем, прямо воздействовать на родителей, но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», – заявила министр.

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