Детскому военному санаторию в Крыму присвоили имя Елизаветы Глинки

16 января. ПРАВМИР. Правительство России сообщило о подписании распоряжения о присвоении Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию имени председателя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки.

«Это предложение внесено Минобороны России. Присвоением военному санаторию почетного наименования отмечаются особые заслуги коллектива этого учреждения по медицинской реабилитации детей военнослужащих и других граждан России», – говорится в сообщении.

Елизавета Глинка, известная также, как Доктор Лиза, похоронена в понедельник на Новодевичьем кладбище Москвы. Она была опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154, которая произошла 25 декабря в Сочи.

На борту самолета, следовавшего в Сирию, находились 92 человека – военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (она везла в Сирию гуманитарный груз), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России.

Елизавета Глинка была врачом-реаниматологом, специалистом паллиативной медицины. Она основала благотворительный фонд «Справедливая помощь» для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.