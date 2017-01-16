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Детскому военному санаторию в Крыму присвоили имя Елизаветы Глинки

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16 января. ПРАВМИР. Правительство России сообщило о подписании распоряжения о присвоении Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию имени председателя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки.
Детскому военному санаторию в Крыму присвоили имя Елизаветы Глинки

«Это предложение внесено Минобороны России. Присвоением военному санаторию почетного наименования отмечаются особые заслуги коллектива этого учреждения по медицинской реабилитации детей военнослужащих и других граждан России», – говорится в сообщении.

Елизавета Глинка, известная также, как Доктор Лиза, похоронена в понедельник на Новодевичьем кладбище Москвы. Она была опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154, которая произошла 25 декабря в Сочи.

На борту самолета, следовавшего в Сирию, находились 92 человека – военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (она везла в Сирию гуманитарный груз), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России.

Елизавета Глинка была врачом-реаниматологом, специалистом паллиативной медицины. Она основала благотворительный фонд «Справедливая помощь» для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

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