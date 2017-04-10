Девочка умерла после укола ледокаина в Омске

10 апреля. ПРАВМИР. Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки в детской клинической городской больнице Омска.

Девочка впала в кому 30 марта из-за аллергической реакции после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении городской больницы. Утром 8 апреля она умерла, сообщает ТАСС.

СК расследует дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Прокуратура Омской области сообщила о собственной проверке этого случая и взяла под контроль расследование возбужденного дела. В ведомстве отметили, что ранее девочке вводили лечебный препарат внутривенно, а в последний раз сделали внутримышечную инъекцию с лидокаином, это и вызвало искусственную кому.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за халатности врачей, которые не проверили возможность возникновения аллергической реакции у ребенка.