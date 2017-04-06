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Девочку из сибирской тайги вернули родителями

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6 апреля. ПРАВМИР. Органы опеки вернули жительнице Тувы Эляноре Салчак ее пятилетнюю дочь Саглану.
Девочку из сибирской тайги вернули родителями

Девочка будет находиться с матерью до тех пор, пока окончательное решение о ее судьбе не примет суд, сообщает ТАСС.

Семья Салчак живет в отдаленном районе Тувы. В марте стало известно, что 5-летняя девочка прошла 4 км по тайге до дома ближайших соседей, чтобы сообщить об ухудшившемся самочувствии ее бабушки.

После этих событий в отношении Эляноры Салчак возбудили уголовное дело «по факту оставления престарелых граждан и несовершеннолетнего ребенка». Теоретически ее могут лишить родительских прав.

История вызвала громкий резонанс в республике и во всей стране, на нее обратил внимание глава республики и аппарат уполномоченного по правам человека — в итоге девочку вернули родителям.

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