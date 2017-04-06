Девочку из сибирской тайги вернули родителями

Девочка будет находиться с матерью до тех пор, пока окончательное решение о ее судьбе не примет суд, сообщает ТАСС.
Семья Салчак живет в отдаленном районе Тувы. В марте стало известно, что 5-летняя девочка прошла 4 км по тайге до дома ближайших соседей, чтобы сообщить об ухудшившемся самочувствии ее бабушки.
После этих событий в отношении Эляноры Салчак возбудили уголовное дело «по факту оставления престарелых граждан и несовершеннолетнего ребенка». Теоретически ее могут лишить родительских прав.
История вызвала громкий резонанс в республике и во всей стране, на нее обратил внимание глава республики и аппарат уполномоченного по правам человека — в итоге девочку вернули родителям.