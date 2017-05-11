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Девятиклассник из Курской области спас соседку из пруда

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11 мая. ПРАВМИР. Девятиклассник Максим Бартенев из курской деревни Разиньково спас соседку, которая отправилась на рыбалку.
Девятиклассник из Курской области спас соседку из пруда
Фото: ГУ МЧС по Курской области

Инцидент произошел 1 апреля. Местная жительница Мария Хардикова поставила сети и, возвращаясь к берегу, провалилась в одну из донных ям.

«Ноги стало засасывать в ил. Я потеряла равновесие и ушла с головой под воду», – рассказала Хардикова.

«Недалеко от пруда расположены жилые дома. Они находятся на пригорке и отсюда хорошо просматривается зеркало водоема. Около одного из домов мыл машину 15-летний Максим Бартенев. От этого занятия его отвлек окрик отца: мужчина видел на берегу водоема соседку, которая неожиданно пропала из поля зрения», – сообщает МЧС.

15-летний юноша побежал к пруду и заметив движения под водой бросился в ледяной водоем.

На женщине был специальный рыбацкий костюм, который наполнился водой и сильно тянул на дно. Нырнув в воду, Максим схватил соседку и стал тащить ее к берегу.

«Во многом Максиму помогла хорошая физическая подготовка – он увлекается легкой и тяжелой атлетикой, свободное время проводит в тренажерном школьном зале. Уже на берегу школьник оказал соседке первую медицинскую помощь», – сообщает МЧС.

В ведомстве отметили, что о подвиге Максима никто бы и не узнал, если бы не рассказали соседи. Спустя некоторое время Максиму на торжественной линейке в школе вручили благодарности и небольшие подарки. ГУ МЧС России по Курской области готовит документы для представления Максима к ведомственной награде.

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