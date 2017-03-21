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Девятиклассник спас пенсионерку из горящего дома в Пермском крае

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21 марта. ПРАВМИР. Девятиклассник из села Воскресенское Пермского края Елисей Крюков спас женщину на пожаре, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Девятиклассник спас пенсионерку из горящего дома в Пермском крае

Пожар произошел в ночь на 18 марта в жилом доме и надворных постройках на площади 90 квадратных метров.

«Было установлено, что пожар обнаружил девятиклассник Елисей Крюков, гуляя неподалеку с другом. Сперва Елисей подумал, что в доме зажегся свет, но когда загорелась кровля крыши, понял – это пожар», – говорится в сообщении пресс-службы.

Не раздумывая, юноша бросился к дому, постучал в дверь, которую открыла пожилая хозяйка. Она даже не подозревала, что ее дом горит.

Подросток помог собрать бабе Марусе вещи и вывел ее на улицу. Благодаря решительным действиям и смелости Елисея Крюкова, 78-летняя женщина не пострадала.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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