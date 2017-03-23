Деятельность «Свидетелей Иеговы» в России приостановлена

23 марта. ПРАВМИР. Деятельность головной организации «Свидетелей Иеговы» в России приостановлена из-за экстремистской деятельности.

Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» числится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности», следует из сообщения, опубликованного на сайте Минюста РФ.

Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, Верховный суд примет 5 апреля.

В организации говорят, что если иск о ее ликвидации будет удовлетворен, «это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России».

Решение «напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций “Свидетелей Иеговы в России”, а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии», говорится в заявлении.

Религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговых в России» регулярно имеет проблемы с законом в России – от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов, напоминает РИА Новости.