Диана Гурцкая заступилась за девушку-инвалида из Красноярска

17 января. ПРАВМИР. Член Общественной палаты Диана Гурцкая предлагает законодательно закрепить ответственность юридических лиц, допускающих нарушение прав инвалидов. Соответствующее предложение общественница направит в Госдуму после инцидента в ночном клубе в Красноярске, куда охрана не пустила девушку на коляске.

«Если подтвердится факт того, что женщину не пустили именно из-за того, что она на коляске, должны быть применены самые жесткие меры реагирования со стороны полиции и Роспотребнадзора», – цитирует Гурцкую РИА Новости.

«Вообще, учитывая, что таких случаев происходит, к сожалению, немало, возможно, стоит подумать о том, чтобы закрепить административную ответственность юридических лиц, допускающих нарушение прав инвалидов, предусмотрев в новом Кодексе об административных правонарушениях специальный состав. В ближайшее время Общественная палата подготовит такие предложения и направит их в Государственную Думу, где идет работа над новым КоАПом», — сказала Гурцкая.

По ее словам, согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Россия ратифицировала, любая дискриминация по признаку инвалидности запрещена.

Ранее Лайф сообщил, что в Красноярске28-летнюю девушку-инвалида охрана не пустила в бар Harley’s, мотивировав свой отказ тем, что девушке небезопасно находиться в заведении. Девушка рассказала, что часто ходит с друзьями в рестораны и клубы и до этого проблем не возникало. Сразу после инцидента она написала заявление в полицию. По данному факту проводится проверка.