Директор музея «Исаакиевский собор» уходит в отставку

24 апреля. ПРАВМИР. Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров сообщил о своем уходе с должности с 1 июня.

«Первого июня я перестану работать. Во-первых, я на 65-м году жизни, во-вторых, 5 июня заканчивается мой контракт. А я предпочитаю уходить по доброй воле: не быть уволенным, а уволиться по собственному желанию», — цитирует Бурова РИА Новости.

Он добавил, что «ситуация вокруг музея пока никак не движется, но город, комитет по культуре уверяют, что они проявят максимум внимания к обустройству людей в любой ситуации».

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций.

Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.