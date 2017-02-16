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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
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Директор подмосковной школы отстранен после сообщений об издевательствах над детьми

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16 февраля. ПРАВМИР. Директор школы в подмосковном Одинцове отстранен от работы на время расследования сообщений об унижениях учеников младших классов.
Директор подмосковной школы отстранен после сообщений об издевательствах над детьми

По факту публикаций в прессе о насилии над детьми начал проверку Следственный комитет, сообщает РИА Новости.

Представители родительского комитета Лесногородской школы пожаловались в СМИ на братьев-близнецов, которые учатся в четвертом классе. От действий хулиганов пострадали два ребенка. Одного из них принуждали к оральным ласкам, второго окунули головой в унитаз.

По словам родителей, руководство школы в курсе этих событий, сообщает «Лайф».

Родители также сообщили, что братья растут в семье, где ими не занимаются, поскольку их мать – «то ли модель, то ли фотограф, постоянно находится в разъездах».

Пострадавшим детям предложена помощь психологов и индивидуальное обучение, сообщили в администрации района.

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