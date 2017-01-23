Для чего беречь девочек?

«Бывают такие периоды развития, когда некоторые девчонки сопротивляются: «Хочу делать сама, хочу жить отдельно!» Поэтому иногда нужно её немного насильно беречь, потом она выйдет замуж и это станет заботой мужа», - Наталья Ялтанская, мама девятерых детей, продолжает разговор о различиях, которые есть в воспитании мальчиков и девочек.

Как в шахматах

Обычно я стараюсь уходить от сравнения детей между собой. Каждый ребёнок хочет, чтобы его любили независимо от братьев и сестер, каждый чувствует свою уникальность и стремится развиваться по своему пути. К тому же и мальчики, и девочки – одна семья, единый организм, который живёт по своим законам, а не просто совокупность отдельных людей. С другой стороны, конечно, есть психологические особенности, связанные с полом, и их необходимо учитывать родителям в процессе воспитания детей, так же как и особенности темперамента, склонности, характер.

Я начну с общего. Когда растишь детей, всегда нужно смотреть вперёд, думать, проигрывать ситуацию, как в шахматах: что будет, если я сделаю именно так. Это самое главное, на мой взгляд.

Девочку надо беречь



Теперь о девочках. Мне кажется, девочку нужно, в первую очередь, беречь. Мальчик обязан научиться совершать поступки, брать за них ответственность. Его долго не удержишь под маминой юбкой. Женщина, созданная Творцом помощником, по природе своей более осторожна, и, я думаю, в девочке эту осторожность надо развивать и поддерживать. Девочка вполне может прожить всю жизнь под защитой сначала отца, потом мужа. Давным-давно, когда мы только стали родителями первой дочки, подруга любила мне повторять: “девочку надо беречь”. Мы тогда были молодые, отчаянные и безбашенные. Два раза в день обливались холодной водой в любую погоду и девочку нашу тоже обливали. К слову сказать, здоровый вырос ребёнок, не знаю уж “несмотря” или “вопреки”. Но речь сейчас не про обливание.

Хорошо, если удастся научить девочку блюсти себя и своих детей. Хотя бывают такие периоды развития, когда некоторые девчонки сопротивляются: «Хочу делать сама, хочу жить отдельно». Поэтому бывает нужно иногда её немного насильно беречь, потом она выйдет замуж и это станет заботой мужа.

У нашей старшей дочки как раз был такой момент в развитии, когда она начала сама зарабатывать, и тянуло ее к независимости, снимать квартиру, отделиться. Ну вот как это? Отпустить молодую девушку в этот большой, агрессивный мир одну! Как-то уговорили, отговорили, дотерпели до замужества.

В спорные периоды жизни огромную роль играют уже сложившиеся отношения между детьми и родителями: любовь, доверие. Взаимоотношения могут быть несовершенны, но, как правило, близким людям есть что терять, и поэтому есть, что сохранять. В миру бытует стереотип деспотичной матери, которая никак не может отпустить свое дитя на свободу, и взрослеющие дети часто его принимают, как должное, стремятся на свободу при поддержке общественности. Но я знаю несколько историй, когда девочки, получив требуемую свободу, потом об этом горько пожалели. Себя к деспотичным мамашам, равно, как и к вредным тещам, не отношу. Новая семья сложилась, это их царство, туда – только если попросят помочь. А пока ты живешь с нами, мы за тебя отвечаем перед Богом и людьми.

С мальчиками – другое дело. Их должно потихонечку отпускать в мир, научив брать ответственность и принимать решения самостоятельно. И он сам должен это решение принять, это очень важно.

А девочек вполне можно оберегать, и ничего страшного в том, что родители будут ее контролировать, нет.

Нет ничего страшного в том, что она не будет гулять допоздна. Или, например, не будет ходить на дискотеку. Не будет, и все. Никогда.

Многие, отпуская, думают, что ничего страшного, пройдет время, возраст вот этот, девочка перерастет, и все будет в порядке. Может перерасти, а может и нет. Может будет в порядке, а может и не будет, может случиться непоправимое и остаться грязь в душе на всю жизнь.

Приведу пример из другой области. Я сейчас работаю учителем в школе, веду физико-технический кружок в старших классах. Мы, естественно, работаем с техникой, с компьютерами. И я вижу, что большинство детей перерастают компьютерные игры. Но отставание в развитии на это перерастание – примерно год. Тут я согласна с Дмитрием Емцем. А, во-вторых, есть дети, которые не перерастают, потом идут в институт, не могут учиться, потому что играют. Я знаю таких детей. Мы в них вкладываемся, потому что это способные дети, готовим, учим, тренируем, а они потом отрываются от мамки, проходят вступительные испытания, и отчисляются из хороших ВУЗов. Так что, если мы считаем, что нечто для ребенка вредно, нужно от этого его ограждать, пока сам не научится бороться. Это и к мальчикам и к девочкам относится. Просто девушка, выйдя замуж, может легко переложить охранную функцию на мужа, а мальчику уже не на кого будет перекладывать. Это надо учитывать родителям.

Если мы считаем опасными для девочек вечеринки, гулянья, надо с этим бороться. Потому что бывают истории, и иногда они очень печально кончаются, когда ребёнок не справляется с этим миром, его опасностями. Девочки особенно хрупки перед ними, ведь то, что потеряешь, уже никогда не приобретешь.

А можно я останусь на ночь, ей одной страшно?

С детьми все можно решить на уровне переговоров, если вы, конечно, не врали им раньше по жизни. Естественно, у родителей масса рычагов, на которые можно нажать, но я все-таки думаю, что любовь и доверие – из них главные.

Стремления к авантюре, к опасностям у детей периодически возникают.

Причем девочки гораздо более изобретательны на путях достижения своих целей, в умении плести интриги. Думаю, мальчику важнее результат, девочке – сам процесс, возможность управлять.

Мальчик подойдет и прямо скажет: «Мама, я пойду к другу на Хэллоуин, и не удерживай меня завтра». А девочка может ту же ситуацию провернуть иначе: «Мама, а у меня завтра у подруги день рождения». Следующий этап: «А можно я останусь на ночь, ей одной страшно?». Надо все время быть начеку, какая подруга, будут ли родители, в курсе ли они вообще, что за компания… Мне не нравится, когда мои дети не знакомят меня со своими друзьями. Мы стараемся дружить с семьями, где бывают наши девочки. То есть, не запираем дома, а именно оберегаем от знакомств, которые нам кажутся нежелательными.

Одна из наших дочерей встречалась с юношей, который к церкви относился никак. Потом что-то у них такое произошло, и они расстались. Мальчик расстроился и, по слухам, подался в какую-то секту. Мы считали потерянным для себя этого человека, потому что разность религиозных взглядов – это очень много, это, практически, непреодолимое препятствие для брака. Но прошло время, они встречались, объяснялись, и в итоге получилась хорошая, глубоко верующая семья. Мы с отцом рядом не стояли, всех подробностей не знали и не знаем, но переживали, молились, и были вместе со своей девочкой. И сейчас вместе.

Младшие сёстры, по-моему, уже и не заводят дружбы с мальчиками, в надежде на серьезные отношения, которые негативно относятся к вере в Бога. В семье это много раз переживалось, проговаривалось. Мне, по крайней мере, хочется верить, что не заводят.

Что это такое жужжит



Пока дети маленькие, какой-то особой разницы не заметно. Только девочки чуть старше ровесников. Девочки взрослеют раньше, начинают думать о более взрослых вещах, им легче учиться, потому что они раньше развиваются.

Мне кажется, девочки по своей природе более осторожны, поэтому беречь-то их легче: у них где-то это заложено на подкорке.

У нас шаталась одна половица на полу. Так вот, девочка это место тронет ножкой и дальше не пойдёт, а парень, пока не пройдет, не успокоится. Или, помню, как у меня мальчишки учились кататься на велосипеде. Пока не научится, двести раз упадет, но не отойдет, не отстанет. Падения наоборот придают сил, желание преодолеть, добиться своего. А девчонки зовут помочь, подержать.

Когда мы переехали, в новом доме со всех сторон постоянно работали электродрели. Сравним реакцию. Маленькая девочка бежит оттуда, откуда раздается незнакомый звук. А мальчишки стремятся туда, посмотреть, что это такое жужжит.

У нас все дети хорошо учатся. Четыре золотых медалистки, и все поступили на бюджет, куда хотели. Мальчикам труднее учиться в младших классах. В старших классах сложнее с девочками (говорю в том числе и из своего педагогического опыта). То, на что упорные девочки тратят часы, мальчики схватывают сразу. То есть здесь как с велосипедом – если мальчик считает, что ему это нужно, он вцепляется в знания зубами. Девочки легко отвлекаются на концерты, постановки, переживания, красивое написание и прочую ерунду. Правда, как только мальчикам становиться нечего делать, они начинают хулиганить.

Девочки и папы, мальчики и мамы

Девочки, на мой взгляд, ближе к папе, а мальчики наоборот к маме. Мама девочек наставляет, обучает, делится опытом, с мамой все понятно, а папа для них существо неземное, из другого мира, и к папе они относятся с благоговением. Если девочке что-то от папы надо, она нежно, ласково добивается своего, так, что папа просто тает и готов выполнить ее просьбу.

Девочки более тонко чувствуют папино настроение. Так, наш папа категорически против, чтобы при детях обсуждать денежные вопросы: сколько он получает, и как мы распределяем бюджет. Но когда в семье случаются финансовые трудности, общее состояние чувствуется, и особенно – девочками. Они в таких ситуациях ничего просить не будут, даже если им надо, постараются поддержать папу. Хотя, повторяю, с ними и при них это не обсуждается.

Наоборот, отношения между мамой и мальчиками более хрупкие, а с папой погрубее, точнее – более утилитарные, папа обучает, говорит, как надо, папа требует, а мама просит, вот в этом плане, наверное, есть разница. Зато, мальчики прекрасно чувствуют, от чего тает мамино сердце: сумки там подхватить, зонтик раскрыть, пальто подать.

Когда у тебя шесть детей – шесть девочек, и пятнадцатилетний опыт родительства, ты думаешь, что уже все про детей знаешь и все умеешь. Но тут появляются мальчики, которые другие, по-другому реагируют на разные ситуации – та же история с осторожностью, с желанием проверить, а почему нельзя засовывать пальцы в розетку. Ты понимаешь, что в этом смысле опыта нет, не на что опереться. До курьезов. Мы памперсами дома не пользовались, и вот лежит ребенок и плачет, сытый. Потрогала, – сухо. О чем плачет – не пойму. А потом оказалось, что он мокрый в другом месте, не так, как девочки.

Но потом проходит какое-то время, ты к этому привыкаешь и возвращаешься к фундаментальным вещам – понимание, приятие и так далее, которые важны для мальчиков и для девочек одинаково.

Отец должен присутствовать в семье не только деньгами



Василий Ялтанский: Из своего отцовского опыта хочу сказать, что отец никогда не должен ограничиваться темой: «Я зарабатываю, и все отстаньте от меня». Отец должен присутствовать в семье не только деньгами. Если по каким-то причинам, в силу усталости, перенапряжения, графика работы он уходит от этого, перестает как-то успевать уделять внимание детям, его надо мягко и тактично вовлекать в семейный оборот. Чем моя супруга эффективно занимается и справляется с задачей. Да и сам я иногда подсказываю ей эти шаги.

Без папы трудно решить вопрос гармонии отношений мальчиков и девочек. Когда возникает спорный вопрос между мальчиками и девочками, у папы больше получается лояльный, очень великодушный арбитраж.