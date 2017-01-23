О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Помочь Правмиру
Помочь Правмиру
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Для чего беречь девочек?

, |
«Бывают такие периоды развития, когда некоторые девчонки сопротивляются: «Хочу делать сама, хочу жить отдельно!» Поэтому иногда нужно её немного насильно беречь, потом она выйдет замуж и это станет заботой мужа», - Наталья Ялтанская, мама девятерых детей, продолжает разговор о различиях, которые есть в воспитании мальчиков и девочек.
Для чего беречь девочек?
Фото: simbeparhia.ru

Как в шахматах

Обычно я стараюсь уходить от сравнения детей между собой. Каждый ребёнок хочет, чтобы его любили независимо от братьев и сестер, каждый чувствует свою уникальность и стремится развиваться по своему пути. К тому же и мальчики, и девочки – одна семья, единый организм, который живёт по своим законам, а не просто совокупность отдельных людей. С другой стороны, конечно, есть психологические особенности, связанные с полом, и их необходимо учитывать родителям в процессе воспитания детей, так же как и особенности темперамента, склонности, характер.

Я начну с общего. Когда растишь детей, всегда нужно смотреть вперёд, думать, проигрывать ситуацию, как в шахматах: что будет, если я сделаю именно так. Это самое главное, на мой взгляд.

Девочку надо беречь

Теперь о девочках. Мне кажется, девочку нужно, в первую очередь, беречь. Мальчик обязан научиться совершать поступки, брать за них ответственность. Его долго не удержишь под маминой юбкой. Женщина, созданная Творцом помощником, по природе своей более осторожна, и, я думаю, в девочке эту осторожность надо развивать и поддерживать. Девочка вполне может прожить всю жизнь под защитой сначала отца, потом мужа.  Давным-давно, когда мы только стали родителями первой дочки, подруга любила мне повторять: “девочку надо беречь”. Мы тогда были молодые, отчаянные и безбашенные. Два раза в день обливались холодной водой в любую погоду и девочку нашу тоже обливали. К слову сказать, здоровый вырос ребёнок, не знаю уж “несмотря” или “вопреки”. Но речь сейчас не про обливание.

Хорошо, если удастся научить девочку блюсти себя и своих детей. Хотя бывают такие периоды развития, когда некоторые девчонки сопротивляются: «Хочу делать сама, хочу жить отдельно». Поэтому бывает нужно иногда её немного насильно беречь, потом она выйдет замуж и это станет заботой мужа.

У нашей старшей дочки как раз был такой момент в развитии, когда она начала сама зарабатывать, и тянуло ее к независимости, снимать квартиру, отделиться. Ну вот как это? Отпустить  молодую девушку в этот большой, агрессивный  мир одну! Как-то уговорили, отговорили, дотерпели до замужества.

В спорные периоды жизни огромную роль играют уже сложившиеся отношения между детьми и родителями: любовь, доверие. Взаимоотношения могут быть несовершенны, но, как правило, близким людям есть что терять, и поэтому есть, что сохранять. В миру бытует стереотип деспотичной матери, которая никак не может отпустить свое дитя на свободу, и взрослеющие дети часто его принимают, как должное, стремятся на свободу при поддержке общественности. Но я знаю несколько историй, когда девочки, получив требуемую свободу, потом об этом горько пожалели. Себя к деспотичным мамашам, равно, как и к вредным тещам, не отношу. Новая семья сложилась, это их царство, туда – только если попросят помочь. А пока ты живешь с нами, мы за тебя отвечаем перед Богом и людьми.

Семья Ялтанских

Семья Ялтанских

С мальчиками – другое дело. Их должно потихонечку отпускать в мир, научив  брать ответственность и принимать решения самостоятельно. И он сам должен это решение принять, это очень важно.

А девочек вполне можно оберегать, и ничего страшного в том, что родители будут ее контролировать, нет.

Нет ничего страшного в том, что она не будет гулять допоздна. Или, например, не будет ходить на дискотеку.  Не будет, и все. Никогда.

Многие, отпуская, думают, что ничего страшного, пройдет время, возраст вот этот, девочка перерастет, и все будет в порядке. Может перерасти, а может и нет. Может будет в порядке, а может и не будет, может случиться непоправимое и остаться грязь в душе на всю жизнь.

Приведу пример из другой области. Я сейчас работаю учителем в школе, веду физико-технический кружок в старших классах. Мы, естественно, работаем с техникой, с компьютерами. И я вижу, что большинство детей перерастают компьютерные игры. Но отставание в развитии на это перерастание – примерно год. Тут я согласна с Дмитрием Емцем. А, во-вторых, есть дети, которые не перерастают, потом идут в институт, не могут учиться, потому что играют. Я знаю таких детей. Мы в них вкладываемся, потому что это способные дети, готовим, учим, тренируем, а они потом отрываются от мамки, проходят вступительные испытания, и отчисляются из хороших ВУЗов. Так что,  если мы считаем, что нечто для ребенка вредно, нужно от этого его ограждать, пока сам не научится бороться. Это и к мальчикам и к девочкам относится. Просто девушка, выйдя замуж, может легко переложить охранную функцию на мужа, а мальчику уже не на кого будет перекладывать. Это надо учитывать родителям.

Если мы считаем опасными для девочек вечеринки, гулянья, надо с этим бороться. Потому что бывают истории, и иногда они очень печально кончаются, когда ребёнок не справляется с этим миром, его опасностями. Девочки особенно хрупки перед ними,  ведь то, что потеряешь, уже никогда не приобретешь.

А можно я останусь на ночь, ей одной страшно?

С детьми все можно решить на уровне переговоров, если вы, конечно, не врали им раньше по жизни. Естественно, у родителей масса рычагов, на которые можно нажать, но я все-таки думаю, что любовь и доверие – из них главные.

Стремления к авантюре, к опасностям у детей периодически возникают.

 Причем девочки гораздо более изобретательны на путях достижения своих целей, в умении плести интриги. Думаю, мальчику важнее результат, девочке – сам процесс, возможность управлять.

Мальчик подойдет и прямо  скажет: «Мама, я пойду к другу на Хэллоуин, и не удерживай меня завтра». А девочка может ту же ситуацию провернуть иначе: «Мама, а у меня завтра у подруги день рождения». Следующий этап: «А можно я останусь на ночь, ей одной страшно?». Надо все время быть начеку, какая подруга, будут ли родители, в курсе ли они вообще, что за компания… Мне не нравится, когда мои дети не знакомят меня со своими друзьями. Мы стараемся дружить с семьями, где бывают наши девочки. То есть, не запираем дома, а именно оберегаем от знакомств, которые нам кажутся нежелательными.

Одна из наших дочерей встречалась с юношей, который к церкви относился никак. Потом что-то у них такое произошло, и они расстались. Мальчик расстроился и, по слухам, подался в какую-то секту. Мы считали потерянным для себя этого человека, потому что разность религиозных взглядов – это очень много, это, практически, непреодолимое препятствие для брака. Но прошло время, они встречались, объяснялись, и в итоге получилась хорошая, глубоко верующая семья. Мы с отцом рядом не стояли, всех подробностей не знали и не знаем, но переживали, молились, и были вместе со своей девочкой. И сейчас вместе.

Младшие сёстры, по-моему, уже и не заводят дружбы с мальчиками, в надежде на серьезные отношения, которые негативно относятся к вере в Бога. В семье это много раз переживалось, проговаривалось. Мне, по крайней мере, хочется верить, что не заводят.

Что это такое жужжит

Пока дети маленькие, какой-то особой разницы не заметно. Только девочки чуть старше ровесников. Девочки взрослеют раньше, начинают думать о более взрослых вещах, им легче учиться, потому что они раньше развиваются.

Мне кажется, девочки по своей природе более осторожны, поэтому беречь-то их  легче: у них где-то это заложено на подкорке.

У нас шаталась одна половица на полу. Так вот,  девочка это место тронет ножкой и дальше не пойдёт, а парень, пока не пройдет, не успокоится. Или, помню, как у меня мальчишки учились кататься на велосипеде. Пока не научится, двести раз упадет, но не отойдет, не отстанет. Падения наоборот придают сил, желание преодолеть, добиться своего. А девчонки зовут помочь, подержать.

Когда мы переехали, в новом доме со всех сторон постоянно работали электродрели. Сравним реакцию. Маленькая девочка бежит оттуда, откуда раздается незнакомый звук. А мальчишки стремятся туда, посмотреть, что это такое жужжит.

У нас все дети хорошо учатся. Четыре золотых медалистки, и все поступили на бюджет,  куда хотели. Мальчикам труднее учиться в младших классах.  В старших классах сложнее с девочками (говорю в том числе и из своего педагогического опыта).  То, на что упорные девочки тратят часы, мальчики схватывают сразу. То есть здесь как с велосипедом – если мальчик считает, что ему это нужно, он вцепляется в знания зубами. Девочки легко отвлекаются на концерты, постановки, переживания, красивое написание и прочую ерунду. Правда, как только мальчикам становиться нечего делать, они начинают хулиганить.

Семья Ялтанских. Фото: Григорий Ярошенко / "Виноград"

Семья Ялтанских. Фото: Григорий Ярошенко / “Виноград”

Девочки и папы, мальчики и мамы

Девочки, на мой взгляд, ближе к папе, а мальчики наоборот к маме. Мама девочек наставляет, обучает, делится опытом, с мамой все понятно, а папа для них существо неземное, из другого мира, и к папе они относятся с благоговением. Если девочке что-то от папы надо, она нежно, ласково добивается своего, так,  что папа просто тает и готов выполнить ее просьбу.

Девочки более тонко чувствуют папино настроение. Так, наш папа категорически против, чтобы при детях обсуждать денежные вопросы: сколько он получает, и как мы распределяем бюджет. Но когда в семье случаются финансовые трудности, общее состояние чувствуется, и особенно – девочками. Они в таких ситуациях ничего просить не будут, даже если им надо, постараются поддержать папу. Хотя, повторяю, с ними и при них это не обсуждается.

Наоборот,  отношения между мамой и мальчиками более хрупкие, а с папой погрубее, точнее – более утилитарные, папа обучает, говорит, как надо, папа требует, а мама просит, вот в этом плане, наверное, есть разница. Зато, мальчики прекрасно чувствуют, от чего тает мамино сердце: сумки там подхватить, зонтик раскрыть, пальто подать.

Когда у тебя шесть детей – шесть девочек, и пятнадцатилетний опыт родительства, ты думаешь, что уже все про детей знаешь и все умеешь. Но тут появляются мальчики, которые другие, по-другому реагируют на разные ситуации – та же история с осторожностью, с желанием проверить, а почему нельзя засовывать пальцы в розетку. Ты понимаешь, что в этом смысле опыта нет, не на что опереться. До курьезов. Мы  памперсами дома не  пользовались, и вот лежит ребенок и плачет, сытый. Потрогала, –  сухо. О чем плачет – не пойму. А потом оказалось, что он мокрый в другом месте, не так, как девочки.

Но потом проходит какое-то время, ты к этому привыкаешь и возвращаешься к фундаментальным вещам – понимание, приятие и так далее, которые важны для мальчиков и для девочек одинаково.

Отец должен присутствовать в семье не только деньгами

Василий Ялтанский: Из своего отцовского опыта хочу сказать, что отец никогда не должен ограничиваться темой: «Я зарабатываю, и все отстаньте от меня». Отец должен присутствовать в семье не только деньгами. Если по каким-то причинам, в силу усталости, перенапряжения, графика работы он уходит от этого, перестает как-то успевать уделять внимание детям, его надо мягко и тактично вовлекать в семейный оборот. Чем моя супруга эффективно занимается и справляется с задачей. Да и сам я иногда подсказываю ей эти шаги.

Василий и Наталья Ялтанские. Фото: Анна Гальперина

Без папы трудно решить вопрос гармонии отношений мальчиков и девочек. Когда возникает спорный вопрос между мальчиками и девочками, у папы больше получается лояльный, очень великодушный арбитраж.

Теги:
, , , , , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Почему наши дети лгут: 4 главные причины
Почему наши дети лгут: 4 главные причины
Дмитрий Емец

У собаки крылья, суп я съел и воду на ноутбук не проливал

Дмитрий Емец: Даже если мальчик неправ, надо его поддержать
Дмитрий Емец: Даже если мальчик неправ, надо его поддержать
Дмитрий Емец

Девочки и мальчики: советы по воспитанию от многодетного отца

Людмила Петрановская: Восемь правил, чтобы не услышать от ребенка «да пошли вы!»
Людмила Петрановская: Восемь правил, чтобы не услышать от ребенка «да пошли вы!»
Валерия Михайлова

Вы попали в ловушку родительского невроза? Выбирайтесь!

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
89% собрано / 37350 руб. осталось
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
55% собрано / 267050 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
Почетно ли быть многодетными?
Наталья Ялтанская

Текущий год принес публикации в церковных изданиях, где люди, облеченные духовной властью, высказываются о том, что для спасения…

Все статьи автора
Статьи Дня
Когда закончатся деньги, меня ждет медленная смерть
Анна Бессарабова

Обращение к президенту: история человека, который печатает письма ногой

– Алло, это Иисус
Хавьер Кремадес

Когда родители ушли, раздался телефонный звонок

В каждом из нас глубоко живет язычество (+аудио)
Протоиерей Александр Мень

Беседа протоиерея Александра Меня

самое читаемое

Дважды сироты: теперь и в твиттере20,520

Протоиерей Павел Гумеров: Мужчины перестают быть мужчинами12,122

Последний прыжок отшельника: история из борделя10,504

Наталья Скуратовская: Когда церковь превращается в ролевую игру (+видео)8,898

Российских учителей тяготит ЕГЭ и электронные дневники7,596

В Дагестане четвероклассник спас от смерти свою мать6,433

Гермиона и ее рай5,219

Елена Альшанская: С самого начала все пошло неправильно4,695

Глава приемной семьи из Зеленограда отрицает побои детей3,557

В каждом из нас глубоко живет язычество (+аудио)3,383

лучшие авторы

Новостная служба28,917

Анастасия Лотарева20,813

Марина Столяр12,754

Марина Ахмедова12,162

Никита Филатов12,122

Наталия Скуратовская9,881

Дмитрий Емец9,673

Юрий Меркеев5,219

Елена Альшанская4,695

Протоиерей Александр Мень3,383

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть