Для православных христиан наступил Рождественский сочельник

6 января. ПРАВМИР. Сегодняшний день в православном календаре именуется Рождественским сочельником. Для верующих это день строгого поста и сугубой подготовки к наступающему Рождеству.

Другое название этого дня – Навечерие Рождества Христова. Наименование “сочельник” возникло оттого, что в этот день постящиеся христиане употребляют в пищу сочиво – блюдо из размоченных и разваренных зёрен пшеницы с мёдом.

Сочельник бывает дважды в год – накануне праздников Рождества Христова и Крещения Господня. В этот день в храме, помимо всего прочего, читаются так называемые Царские часы – особое чинопоследование, получившее своё название оттого, что на нём обычно присутствовали, отложив государственные дела, царственные особы.

Придя домой после утренней службы, многие верующие в Рождественский сочельник воздерживаются от пищи “до первой звезды” – эта благочестивая традиция связана с преданием о появлении на небе Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа. Основа богослужения Навечерия Рождества Христова – ветхозаветные пророчества о грядущем в мир Спасителе. Такое содержание службы духовно подготавливает верующих к встрече с Богомладенцем Христом.