Для противодействия суицидам МВД воспользуется опытом борьбы с детской порнографией

Успешный опыт борьбы с детской порнографией будет использован МВД в противодействии суицидам, сообщил начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России генерал-майор полиции Алексей Мошков

“На сегодняшний день правоохранители имеют значительный опыт борьбы с такими преступлениями. Вы знаете нашу работу в течение последних лет по пресечению противоправного контента, связанного с распространением в интернете детской порнографии. У нас есть методики, знания, которые позволили нам за 2-3 года количество преступлений уменьшить практически в 2,5 раза. Имея такой опыт, мы на сегодняшний день, будучи вооружены новыми законодательными инициативами, безусловно, будем решать и эту проблему”, — сказал Мошков, слова которого приводит РИА Новости.

На пресс-конференции в МИА “Россия сегодня” он отметил, что духовно-воспитательные меры – важный аспект в защите от “групп смерти”, склоняющих детей к суицидам в социальных сетях.

“Поскольку мы должны объяснять, рассказывать, предупреждать детей и взрослых о том, что происходит в сети интернет, как себя надо вести, что нас ждет при общении в этих социальных сетях”, — заявил генерал-майор.

В ходе пресс-конференции заместителя председателя Госдумы РФ Ирины Яровой был представлен законопроект, направленный на защиту детей от склонения к самоубийству и определяющий уголовную ответственность для организаторов смертельных игр для детей, зацепинга, создателей “групп смерти” в социальных сетях.