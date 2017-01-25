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Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
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Дмитрий Емец: “Ботаники” читают меньше “хорошистов”

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Дмитрий Емец: «Сейчас дети читают очень мало. Максимум 2-3 человека на класс из 30 детей. Тут можно сокрушаться и кого-нибудь поругать, а можно попытаться проанализировать причины и поискать выход».
Дмитрий Емец: “Ботаники” читают меньше “хорошистов”
Фото: Gary Heron / Flickr
Дмитрий Емец

Дмитрий Емец

Книги читают дети из тех семей, где:

1. Читают родители

Причем не время от времени, а постоянно. Книга является ценностью для обоих родителей или хотя бы для одного. Или для бабушки. Или хоть для кого-то, кто является для ребенка авторитетом и воспитывает его.

Никакая декларируемая ценность, которая на самом деле не является ценностью для родителей, не будет усвоена детьми. Это просто трата слов. «Почему папа играет на компьютере, мама смотрит сериал, а я читаю?! Они меня что, наказать хотят?»

2. Нет свободного доступа к телевизору и компьютеру

Отсутствуют хотя бы лет до 12 смартфон или планшет, которые, по сути, те же компьютеры. Игра всегда будет перевешивать по значимости, потому что игра – это еще и адреналин. Убьют твоего персонажа или нет? Выполнишь задание или не выполнишь? Конечно, удовольствие дают и книги, но удовольствие от книг менее острое и нужно приложить больше усилий, чтобы его получить.

Сейчас, как показывает статистика, дети читают не больше 9 минут в день. А двадцать лет назад читали около 30 минут в день. Причины просты: свободное время расходуется иначе, по другой схеме. Раньше не было ни телевидения такого сильного, ни сериалов, ни компьютерных игр, ни интернета, ни социальных сетей – все это пожирает время. Школьная программа стала сложнее, времени на чтение мало. Многие вообще проскакивают чтение как стадию развития. Максимум, потом наверстывают на журнальчиках.

3. В семьях, где читают ребенку вслух каждый день

Самый большой подарок ребенку – активная, постоянно читающая мама или бабушка. Опыт показывает, что почти каждый писатель, журналист, филолог – обладатель такой мамы или бабушки. Ему просто повезло, что он получил хороший прогрев на старте.

Мама на работе, или в поездке, или возвращается поздно, когда ребенок уже спит? В любом случае полезно будет бросить в свою сумку детскую книгу (не самую тяжелую, но потолще) и читать ее в детской поликлинике, в очереди, в пробке или еще где-то. Таких минут набирается за неделю довольно много. Лучше читать, чем скучать и убивать время.

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4. Мы любим делать то, что умеем!

Пока у ребенка нет навыка свободного чтения, он не будет любить читать. Навык же этот приобретается только практикой. Поэтому надо заставлять, или убеждать, или упрашивать ребенка, чтобы он как-то прочитал свои первые двести-триста страниц, после которых отработается навык свободного чтения.

Попросите вашего ребенка почитать вам вслух. Если он читает мало, то иногда срабатывает такой фокус. Вы прочитываете три четверти страницы, а он пару абзацев внизу страницы. Постепенно можно увеличивать количество абзацев.

Очень помогает «жужжащее» чтение. Т.е. чтение шепотом, с шевелением губами. Те учителя, которые практикуют «жужжащее» чтение на уроках и переменах, знают, как оно полезно. При «жужжащем» чтении читает весь класс и весь урок, а при традиционном – по очереди, по абзацу. Обучающий эффект, конечно, разный.

Кроме того, даже якобы читающие дети сильно перевирают тексты. Попросите их почитать вслух, и вы поймете, что много слов не читается, а нетерпеливо «догадывается», так что в мозг ребенка попадает уже какая-то ахинея, типа «палка гудит в лесу» вместо «галка летит по лесу».

5. «Ботаники» читают меньше «хорошистов». У них другой вектор успеха

Есть довольно большая группа детей и родителей, которые все время тратят на уроки. Основная отговорка родителей и таких детей – «Мы читаем только по школьной программе. На остальное нет времени». Тут какого-то контрдовода нет, или он не работает.

Разве что один: обычно любой запойный читатель, заглатывающий в неделю два-три романа, книгу объема «Капитанской дочки» прочитает за один вечер и не по краткому пересказу в хрестоматии с выделением значимых сцен, а целиком.

6. Многие дети читают периодами

Некоторое время (неделя, месяц) могут читать много, потом наступает пауза. Потом полгода без книги и снова книжный запой, вызванный, допустим, интересной книгой, которую дала школьная подруга.

Чтобы эта ситуация не возникала, нужно стараться покупать детям книги, которые выбирают они сами. Не всегда дети читают то, что читали в детстве их родители. Книги, к сожалению, тоже стареют.

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7. Не все дети читают охотно. Некоторые получают больше информации через слух. Что делать?

Тут есть хитрый прием – аудиокнига. Аудиокнига, конечно, не замена книге бумажной, но очень хорошая поддержка. Она как лифт. Лифт не заменяет ног, но без лифта жизнь в современном городе нереальна. И таким же лифтом в самостоятельное чтение являются и аудиокниги. Они полезны, когда требуется прочитать тяжелую книгу, которая глазом идет плохо. А это добрая половина всей классики и школьной программы.

После аудиокниг (полные варианты текстов, прочитанные хорошим актером) нередко начинают читать даже те дети, которые раньше сопротивлялись чтению. В пробках по дороге на детскую секцию очень спасает, если на флешках есть несколько записанных детских книг. В качестве стартового опыта даю несколько ссылок на скачивание. Может, нескромно давать ссылки на свои тексты, но зато не нарушается авторских прав:

«Дракончик Пыхалка» (от 5 лет)

«Мефодий Буслаев. Маг полуночи» (от 8 лет и выше)

«Таня Гроттер и магический контрабас» (от 8 лет и выше)

8. Не все книги «идут» всем детям

В среднем, «идет» одна книга из трех-четырех предложенных. Этот принцип знают опытные библиотекари, когда пытаются подобрать к каждому читателю ключик в виде его собственной, особой книги. Для других, может, еще не пришло время. Так что бывает, что какая-то из книг «лежит» год-два, пока до нее доходят руки.

В целом эти советы могут как-то помочь, но пока книга не станет реальной, а не просто абстрактной ценностью для всей семьи или хотя бы ее части, паровоз не тронется и вагончики не покатятся. То есть, если хотите, чтобы дети читали – читайте сами!

И дети последуют за вами, как нитка за иголкой.

 

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