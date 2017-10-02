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Дмитрий Медведев утвердил правила пожарной безопасности в храмах

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2 октября. ПРАВМИР. Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил правила пожарной безопасности в храмах. Соответствующее постановление опубликовало правительство РФ.
Дмитрий Медведев утвердил правила пожарной безопасности в храмах

В пояснительно записке к документу поясняется, что постановление подготовлено МЧС России и согласовано с Межрелигиозным советом России.

«Внесёнными изменениями регламентируются противопожарные требования к объектам религиозного назначения. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации объектов религиозного назначения различных конфессий, при этом учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений», – говорится в пояснительной записке.

Приводим документ полностью:

«493. В части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не менее 1 огнетушителя.

  1. В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна предусматриваться телефонная связь.
  2. Хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в специально оборудованных местах. Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более: 20 литров – для помещений с отделкой из негорючих материалов; 5 литров – для остальных помещений. Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклянной таре. Розлив горючих жидкостей в лампады и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости. Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается.
  3. Запрещается проводить пожароопасные работы в здании (помещении) в присутствии прихожан.
  4. Ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требованиями настоящих Правил.
  5. При проведении праздничных богослужений с массовым пребыванием людей необходимо предусмотреть дополнительные организационные противопожарные мероприятия.
  6. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание. Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.
  7. Не допускается предусматривать вешалки для одежды прихожан и места для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от подсвечников и источников открытого огня, от печей и вытяжек из печей.
  8. Крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых только во время богослужений, допускается не предусматривать.
  9. Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня.
  10. Допускается размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой».

До настоящего времени специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было.

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