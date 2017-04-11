Добровольцы будут помогать людям с инвалидностью в подмосковных Химках

11 апреля. ПРАВМИР. Администрация подмосковного городского округа Химки объявила о запуске проекта «Содействие», который призван помогать людям с инвалидностью.

«В рамках проекта совместно с представителями общественных организаций городского округа будет сформирована база благополучателей, которые будут оставлять свои заявки на получение волонтерской помощи», – говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Добровольцы будут помогать сопровождать человека с инвалидностью, покупать ему продукты, а также оказывать помощь при оплате счетов.

В городском округе Химки проживают около 14 тысяч людей с инвалидностью. Более десяти активистов уже оставили свои заявки на участие в проекте, сообщил заместитель главы администрации городского округа Химки Юрий Ваулин.