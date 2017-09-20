О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
21
сентября
в 19:00
Вторая встреча “Киноклуба Правмир”
Навигация
Важные темы:

Доктор Комаровский: Лучше бы государство давало родителям премию за привитых детей

|
Минздрав России предложил наказывать родителей за отказ ставить прививки детям. Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, автор книг и телепрограмм о здоровье детей Евгений Комаровский комментирует “Правмиру” эту инициативу и объясняет, как лучше всего убеждать антивакцинаторов.
Доктор Комаровский: Лучше бы государство давало родителям премию за привитых детей

Меня всегда огорчает, когда государство в процессе общения с гражданами постоянно демонстрирует желание сделать жизнь граждан еще сложнее. Как правило, если возникает какая-то государственная инициатива, то суть ее сводится к тому, чтобы запретить, ограничить, уменьшить доступ, ввести штрафы, ужесточить наказание… Понятно, что для государства фактически любая подобная инициатива – это попытка экономии средств.

Хотя я глубоко убежден в том, что система поощрений намного эффективнее, и более того – намного цивилизованнее и достойнее в условиях XXI века, чем система наказаний.

Я абсолютно уверен, что если бы государство по достижении ребенком возраста одного года в случае его полноценной вакцинации в соответствии с календарем давало бы его родителям премию, а при полной вакцинации к 16 годам – еще одну премию, уже ребенку лично, то это было бы намного эффективнее, чем любые штрафы и запреты. Когда все вокруг получают премии, хочется и самому быть таким же.

Нужны ли все-таки какие-то жесткие меры? По моему мнению, да, нужны, поскольку ситуация потихоньку заходит в глухой угол. Активность и количество антивакцинаторов неукротимо растут, их лидеры уже публично в социальных сетях призывают к физическому воздействию на врачей, которые осмеливаются прививать детей. И это все – в  XXI веке в цивилизованной стране! Но вот штрафовать необходимо средства массовой информации, которые, распространяя страшилки о вакцинах и последствиях их применения, абсолютно игнорируют информацию об опасности инфекционных болезней.

Всегда ли можно понять, что причина болезни – это отсутствие прививки? Понятно, что не всегда. Особенно когда речь идет о таких ситуациях, как гемофильная инфекция, грипп, пневмококковая инфекция и так далее. В то же время особых сомнений как-то не возникает, если ребенок, не привитый от дифтерии, заболевает дифтерией, не привитый от столбняка – столбняком, не привитый от гепатита В – гепатитом В. То же самое можно сказать о кори, краснухе, эпидпаротите. Сложнее всего будет с коклюшем, который придется дифференцировать с паракоклюшем, но и здесь возможности лабораторной диагностики позволяют расставить все точки над і. Так что и здесь я особой проблемы не вижу.

Самый эффективный метод убеждения родителей, которые не хотят делать прививки ребенку, – это уважительное общение с ними, а не по принципу “сам дурак” или “мы лучше знаем”.

Нужно учить их тому, как подготовить ребенка к прививке и как вести себя после вакцинации, объяснять разницу между вакцинами и препаратами, между прививочными реакциями и прививочными осложнениями. Наконец, нужно стимулировать привитых. И самое главное – упорно и терпеливо вести разъяснительную работу.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Прививки и аутизм: как возник миф
Прививки и аутизм: как возник миф
Пол Оффит

Глава из книги Пола Оффита «Смертельно опасный выбор»

Как вы докажете, что причина болезни – отсутствие прививки?
Как вы докажете, что причина болезни – отсутствие прививки?
Надежда Прохорова

Врачи об инициативе Минздрава наказывать рублем родителей непривитых детей

Священник Алексей Уминский: До сих пор существует такое предубеждение, что прививки – это что-то такое ужасное
Священник Алексей Уминский: До сих пор существует такое предубеждение, что прививки – это что-то такое ужасное
Новостная служба "Православие и мир"

Интервью священника Алексея Уминского радио «Эхо Москвы»

Благотворительный фонд
Право мечтать и бороться!
Право мечтать и бороться!
11% собрано / 191465 руб. осталось
Городецкий Артем: Остановить рак
Городецкий Артем: Остановить рак
68% собрано / 84000 руб. осталось
Другие статьи автора
"
«Свиной» грипп как зеркало, в котором видно все…
Евгений Олегович Комаровский

В адресной книге моего телефона 850 записей и, похоже, за эти два дня позвонили все. Отвечал на вопросы,…

Все статьи автора
Статьи Дня
Николай Солодников: Жизнь нашей страны – движение «сквозь зиму»
Татьяна Краснова

Диалоги Открытой библиотеки и шанс услышать человека

Ребенок ползает на уроке и колет всех иголкой – перевоспитывать или лечить?
Ирина Лукьянова

И как психиатр может помочь таким детям

В тюрьму для епископа хлеб
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Как Якутия получила еще одного небесного покровителя

самое читаемое

Переписка с Галей9,681

Три месяца, но вместе8,123

Просто не успела обернуться, чтобы тебя как следует разглядеть7,920

Нюта Федермессер: Мы виноваты, что слишком поздно начинаем говорить правду5,955

До встречи, Федор Ефимович!4,753

Даже в условиях жесткого прессинга человек может оставаться самим собой4,250

Как вы докажете, что причина болезни – отсутствие прививки?3,830

Федор Василюк: Любовь всегда пригвождена2,970

Анна Данилова: Правмир – это не СМИ в классическом понимании2,920

9 типичных проблем детей в средней школе2,653

лучшие авторы

Новостная служба19,416

Лидия Мониава9,669

Дарья Рощеня9,555

Анна Резникова8,100

Катерина Гордеева7,911

Нюта Федермессер5,945

Ксения Кнорре Дмитриева4,254

Оксана Головко4,245

Надежда Прохорова3,824

Настя Дмитриева2,451

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть