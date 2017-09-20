Доктор Комаровский: Лучше бы государство давало родителям премию за привитых детей

Минздрав Россииродителей за отказ ставить прививки детям. Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, автор книг и телепрограмм о здоровье детей Евгений Комаровский комментирует “Правмиру” эту инициативу и объясняет, как лучше всего убеждать антивакцинаторов.

Меня всегда огорчает, когда государство в процессе общения с гражданами постоянно демонстрирует желание сделать жизнь граждан еще сложнее. Как правило, если возникает какая-то государственная инициатива, то суть ее сводится к тому, чтобы запретить, ограничить, уменьшить доступ, ввести штрафы, ужесточить наказание… Понятно, что для государства фактически любая подобная инициатива – это попытка экономии средств.

Хотя я глубоко убежден в том, что система поощрений намного эффективнее, и более того – намного цивилизованнее и достойнее в условиях XXI века, чем система наказаний.

Я абсолютно уверен, что если бы государство по достижении ребенком возраста одного года в случае его полноценной вакцинации в соответствии с календарем давало бы его родителям премию, а при полной вакцинации к 16 годам – еще одну премию, уже ребенку лично, то это было бы намного эффективнее, чем любые штрафы и запреты. Когда все вокруг получают премии, хочется и самому быть таким же.

Нужны ли все-таки какие-то жесткие меры? По моему мнению, да, нужны, поскольку ситуация потихоньку заходит в глухой угол. Активность и количество антивакцинаторов неукротимо растут, их лидеры уже публично в социальных сетях призывают к физическому воздействию на врачей, которые осмеливаются прививать детей. И это все – в XXI веке в цивилизованной стране! Но вот штрафовать необходимо средства массовой информации, которые, распространяя страшилки о вакцинах и последствиях их применения, абсолютно игнорируют информацию об опасности инфекционных болезней.

Всегда ли можно понять, что причина болезни – это отсутствие прививки? Понятно, что не всегда. Особенно когда речь идет о таких ситуациях, как гемофильная инфекция, грипп, пневмококковая инфекция и так далее. В то же время особых сомнений как-то не возникает, если ребенок, не привитый от дифтерии, заболевает дифтерией, не привитый от столбняка – столбняком, не привитый от гепатита В – гепатитом В. То же самое можно сказать о кори, краснухе, эпидпаротите. Сложнее всего будет с коклюшем, который придется дифференцировать с паракоклюшем, но и здесь возможности лабораторной диагностики позволяют расставить все точки над і. Так что и здесь я особой проблемы не вижу.

Самый эффективный метод убеждения родителей, которые не хотят делать прививки ребенку, – это уважительное общение с ними, а не по принципу “сам дурак” или “мы лучше знаем”.

Нужно учить их тому, как подготовить ребенка к прививке и как вести себя после вакцинации, объяснять разницу между вакцинами и препаратами, между прививочными реакциями и прививочными осложнениями. Наконец, нужно стимулировать привитых. И самое главное – упорно и терпеливо вести разъяснительную работу.