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Доктор Лиза опознана среди жертв авиакатастрофы

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13 января. ПРАВМИР. Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154.
Доктор Лиза опознана среди жертв авиакатастрофы
Фото: Виктория Одиссонова

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Елизаветы Глинки, ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Предварительная дата похорон – 16 января.

Напомним, катастрофа Ту-154 Минобороны России произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека – военнослужащие, представители СМИ, глава фонда “Справедливая помощь” Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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