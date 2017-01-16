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Доктор Лиза. В жизнь вечную

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Прощание с Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета около Сочи 25 декабря, состоялось в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Доктор Лиза. В жизнь вечную

С Доктором Лизой прощались под звуки выстрелов. В практически полной тишине Успенского храма, стоило новому человеку появиться в дверях, вдруг раздавался оглушительный стрекот фотоаппаратов. У кого-то точно стоял режим “спортивная сьемка”. Конечно, этот звук был далек от настоящих выстрелов, но именно как автоматная очередь воспринимался он в этом замершем пространстве. Хотелось зажать уши, потому что именно фотоаппараты, разрушая последние иллюзии, безжалостно говорили, что вокруг реальность, Доктора Лизы больше нет и этот гроб, покрытый российским флагом, имеет к ней прямое отношение.

Перед закрытым гробом ее фотография, рядом – многочисленные награды, траурные венки от семьи, друзей, президента РФ и министра обороны. Одна из лент обвивает венок надписью “Не было такой и не будет”. А люди идут и идут, нескончаемым ручьем вливаясь сквозь рамки металлоискателей, замирая перед лестницей наверх, не решаясь какое-то время сделать шаг уже совсем внутрь, туда, где рассеиваются последние надежды и наступает этап принятия общего горя.

Кто-то работал вместе с Елизаветой Глинкой, кто-то дружил с ней, а кто-то был ее подопечным. Не все были готовы рассказать, почему пришли на церемонию прощания, некоторые только шептали: «Простите, не могу, очень больно…»

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У журналиста Дмитрия в семье случилась беда, было совершенно непонятно, что делать. Доктор Лиза сама написала ему в жж, и в течение одного дня семья получила необходимую помощь. Когда Дмитрий приехал в офис «Справедливой помощи», он удивился, насколько Елизавета Петровна доверительно и открыто общалась со всеми, кто туда приходил.

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– Мне было неудобно и даже стыдно, что я сам не могу найти решение и вынужден обращаться к ней за помощью. Я даже расплакался, но доктор Лиза утешила меня, сказала, что нет таких проблем, которые нельзя решить. И вот я помню, как эта маленькая, худенькая женщина меня, большого и упитанного, гладит по плечу и уговаривает, что не надо расстраиваться, ведь бывают ситуации страшнее. Внешне такая простая, она оказалась великаном духа.

Представительный мужчина с огромным букетом роз. Он знал Елизавету Петровну много лет – его фирма помогала фонду «Справедливая помощь». Это был не единственный фонд, кому он помогал, но именно с Лизой установились очень доверительные, дружеские отношения.

– Больно, просто очень больно сейчас, – только это он может сказать журналистам и спешит уйти.

Александра познакомили с Глинкой общие друзья. Именно на «Правмире» Александр прочитал про Лизу, что она любит чай, и однажды специально для нее принес пачку хорошего чая. Так они стали сотрудничать.

– Было удивительно, что человек, который делает такую тяжелую работу, очень жизнерадостный и счастливый. Несмотря на такой трагический итог, ее жизнь была по-настоящему счастливой, а именно такое счастье – возможность делать людям добро – доступно немногим. Елизавета была настоящим православным человеком именно по своему душевному строю. Таких людей крайне мало, кто готов от всего сердца помогать людям. Очень многим сейчас жить будет гораздо труднее…

Журналист Анна не один раз снимала Глинку в своих репортажах.

– Мы с ней подружились, хотя Лиза была человеком, который далеко не всех к себе подпускал. То, что она так открылась и приняла меня, а потом и взяла в свою команду, для меня очень важно.

Анна пришла к Елизавете Петровне в тяжелый жизненный период, и ей очень нужно было человеческое добро, тепло.

–  Она ничего особенного не делала, чтобы мне стало легче, но само присутствие рядом такого человека приносило облегчение. Лиза удивительным образом могла абстрагироваться от тех тяжелейших ситуаций, которые ее окружали. При этом она участвовала в судьбе каждого, кто приходил к ней, и поражало, как она могла общаться!

Это был мой тыл. Мы не виделись года четыре – я вышла замуж, родила ребенка, но я всегда о ней помнила, и казалось, что вот скоро ребенок подрастет, я привезу его в подвал к Лизе на Пятницкой, и она познакомится с моим сыном. Это была очень счастливая мысль, и сейчас очень горько…

Сотрудники МЧС два года работали с Глинкой по эвакуации детей, это было совместное дело МЧС, Минздрава и фонда «Справедливая помощь».

03

– Мы пришли сюда, чтобы почтить светлую память человека, который делал благое дело для очень многих людей, особенно для детей, попавших в страшные обстоятельства.

– Елизавета Петровна была уникальным человеком, но в любом случае ее дело будет продолжено, ведь у нее были помощники, да и вообще такое доблестное дело не может закончиться, это невозможно. Когда мы вместе участвовали в гуманитарных операциях, она каждому спасенному ребенку отдавала частичку своей души, которая была у нее неограниченно огромной. Очень тяжело сознавать, что физически ее нет с нами, но она всегда будет в нашей памяти и нашей душе. Елизавета Петровна просто уехала в какую-то далекую командировку, где продолжает так же самоотверженно помогать людям. Она не умерла.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович тоже пришел проститься с Доктором Лизой.

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– Все, что касается милосердия и помощи, несмотря на то, что создаются и структуры, и организации, тем не менее, держатся они на совершенно уникальных людях, которые отдают этому всю свою жизнь без остатка. Эти люди точно незаменимы, их очень мало. Эти штучные люди своим существованием помогают нам всем жить, делать добрые дела.

Гибель Елизаветы Глинки – это потеря не только для близких и тех, кому она помогала, но и для всех нас, вся ее жизнь была посвящена спасению людей, детей, это было смыслом каждой ее минуты. Никто и никогда не заменит этого человека, но память о ней станет жизненным ориентиром для людей, потому что, на мой взгляд, сейчас то время, когда очень многие стали понимать, насколько необходима адресная помощь конкретным людям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Очень непросто найти такого человека, который вызывает столь явное доверие и уважение.

Евгения Белоусова не очень много общалась с Глинкой, но Доктор Лиза была ей как очень близкий родственник.

05

– Сейчас очень большое сожаление, что мы не сможем больше поговорить. Есть люди, с которыми можно общаться, есть люди, которым ты можешь сказать что-то свое сокровенное, а она была тем человеком, которого можно было послушать. Что ж, теперь будем слушать так….

Поражала ее уникальная способность помогать абсолютно всем, без разбора. Таких людей очень мало, и нам довелось знать такого человека. Лиза работала на износ, и что-то должно было случиться, это чувствовала и она сама, и другие люди. Очень обидно, конечно, и жалко себя. Про Лизу есть уверенность, что на Небесах ей хорошо, но наверняка она продолжает переживать за нас. И для нас это возможность задуматься, чтобы самим остаться людьми. А помогать и отвечать за других людей – тут мера сил у каждого своя. У Лизы мера сил была невероятная. Она очень точно понимала про других, кто что может, при этом оставалась очень великодушным человеком.  

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников рассказал, что надеется на продолжение дела Елизаветы Глинки.

06

– Мы были очень хорошо знакомы с Елизаветой Петровной, она нам очень помогала, многие вещи мы делали вместе. Произошла невосполнимая утрата. Все будет продолжаться, но такой энергии, как у доктора Лизы, такого огромного сердца, наверное, больше не будет. Поэтому очень тяжело…

Подопечный Доктора Лизы приехал в Новодевичий монастырь на инвалидной коляске. Таких людей сегодня здесь было немало.

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– Доктор Лиза мне помогала много лет, до последнего времени. Что будет сейчас, не представляю…

Отпевание и похороны Елизаветы Глинки прошли в узком кругу близких и друзей во второй половине дня.  Похоронена Доктор Лиза на Новодевичьем кладбище.
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Фото Михаила Терещенко и Тамары Амелиной

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