Документа о передаче Исаакиевского собора Церкви не существует

1 февраля. ПРАВМИР. Комитет имущественных отношений Петербурга сообщил об отсутствии официальных документов о передаче Исаакиевского собора Церкви.

«К нам официального документа не поступало. Есть поручение губернатора. На сайте мы разместили внутренний документ, чтобы как-то подсветить со своей стороны ситуацию», – сказал глава комитета имущественных отношений Александр Семчуков, его цитирует Интерфакс.

Речь идет о плане мероприятий по передаче собора Церкви, согласно которому процесс передачи должен быть завершен к 2019 году.

Ранее Василеостровский районный суд Петербурга, отказав противникам передачи в рассмотрении иска, подчеркнул, что распоряжение КИО по поводу Исаакиевского собора не является документом о передаче храма Церкви.