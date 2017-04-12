Дом трудолюбия “Ной”: нужны не наблюдатели, а поддержка

Какая помощь реально нужна бездомным - рассказывает руководитель приюта “Ной” Емелиан Сосинский.

Лучше создавать приюты, а не быть безучастными

Москва, словно магнит, притягивает к себе людей, мечтающих о лучшей жизни. По разным оценкам, в Москве сейчас от 15 до 100 тысяч бездомных. Факты бескомпромиссны и безжалостны. Три года – примерно столько живет бездомный на улицах Москвы, несмотря на то, что в городе есть бесплатные ночлежки, есть места, где раздают еду и одежду, а также добрые люди, всегда готовые подать милостыню. Неустроенность, нищета, алкоголь и болезни уничтожают любой, даже молодой и крепкий организм. Деньги, поданные такому человеку, лишь приблизят этот срок, поскольку, скорее всего, будут потрачены на спиртное или наркотики.

В «Доме трудолюбия “Ной», созданном для помощи бездомным, предоставляют кров, пищу, духовную поддержку, социальную адаптацию и возможность трудиться. В сеть приютов входят 14 домов-филиалов, первый из которых открылся в 2011 году. В общей сложности через них прошли более шести тысяч бездомных, а сейчас там проживают более 750 человек.

Жесткий порядок выдерживают далеко не все. Однако за пять с лишним лет существования «Ноя» здесь набралось немало счастливых, а порой прямо-таки сказочных историй, когда люди возвращались к трезвому образу жизни, восстанавливали утерянные документы, находили хорошо оплачиваемую работу и жилье, открывали в себе новые таланты, воссоединялись со своими родными, влюблялись и создавали семьи.

– Жизнь так устроена, что чаще всего выбирать приходится не между хорошим и плохим, а между двух зол, – говорит руководитель приюта Емелиан Сосинский. – На мой взгляд, гораздо лучше создавать условия, чтобы бездомные жили в приюте, чем безучастно относиться к тому, что они находятся на улице, где представляют собой угрозу и для окружающих, и для самих себя.

В домах трудолюбия бездомные живут общинами, все обязаны придерживаться строгих, но разумных правил. Главное требование — трезвость и труд. Шесть дней в неделю – работа, один – отдых. Каждый раз по возвращении домой все обитатели проходят проверку на алко-тестере. Любые конфликты жестко пресекаются, а действия, направленные на благо членов общины, наоборот, поощряются. Уйти можно в любой момент, а вот обратно могут и не принять.

Емелиан Сосинский уверен: в большинстве случаев бездомных людей надо не содержать, а просто давать им возможность честно зарабатывать. И в доме трудолюбия они такую возможность получают. Работа обитателей «Ноя» оплачивается. Часть заработанных средств идет на нужды самих работников, а часть – на содержание социальных домов, где живут старики, инвалиды, мамы с детьми.

Их главное спасение – работа

Василий и Федор в «Ное» старожилы и на все руки мастера. Василий, вопреки всей известной статистике, умудрился продержаться на улице почти десять лет, Федора едва не доконали полтора года бродяжничества. Теперь эти мужчины обитают в одном из филиалов «Ноя» – рабочем доме в Щитниково, где они не только занимаются важной, ответственной работой, но и являют собой пример другим: неважно, сколько у тебя в жизни случалось падений, главное – чтобы подъемов было хоть на один больше.

В Щитниково сейчас живут более 80-ти человек, которые здесь получили свой шанс подняться с самого дна. Их главное спасение – работа, причем такая, которая не требует особой квалификации. Вариантов немного, и самый очевидный – тяжелый физический труд подсобными рабочими на стройках.

Беда в том, что в последнее время темпы строительства падают. Обеспечить занятость для обитателей «Ноя» становится все труднее. В прошлом месяце лишь 40 процентов жителей рабочих домов были трудоустроены. Заработанных ими денег не хватало даже на то, чтобы возместить расходы на их собственные нужды, не говоря уж о содержании социальных приютов.

Потенциальные работодатели могли бы задуматься над возможностью сотрудничества с подопечными «Ноя». Многие рассчитывают на то, что всегда найдут рабочих среди неорганизованных обитателей улиц и бесправных нелегальных гастарбайтеров. Но человек, который из-за утраты своего социального статуса фактически попал в положение раба, никогда не станет относиться к порученной работе так, как ноевцы, для которых этот труд – реальный и очень желанный шанс начать новую жизнь.

Нужны не наблюдатели, а организаторы

Алексей живет в социальном приюте в Заозерном. По возрасту он еще не стар, но, к сожалению, «в наследство» от уличной жизни получил инвалидность: ноги совсем больные. Если ему надо куда-то идти, то приходится опираться на два костыля. А уж когда дошел – ну, вот хоть в крольчатник или в свинарник, то костыли можно отставить в сторонку, чтобы высвободить руки, и потихоньку, превозмогая свой недуг, заниматься делом.

Алексей чистит клетки, меняет животным подстилки, раскладывает корм… Трудиться ему тяжело, но он понимает: ферма в социальном приюте в Заозерном – кормилица для сотни с лишним его обитателей, большинство из которых, за исключением совсем уж немощных стариков и маленьких ребятишек, тоже работают по мере своих сил. Например, есть несколько умельцев, которые с большим мастерством вытачивают из дерева декоративные фигурки. Кто-то занят плетением тряпичных ковриков и тапочек, кто-то изготавливает искусственные цветы…

Все изделия продаются на благотворительных ярмарках, однако доход это приносит совсем мизерный. Вот если бы поставить ремесленный труд на более организованные рельсы – тогда было бы совсем другое дело. Но для создания производственных мастерских необходимы большие ресурсы: и интеллектуальные, чтобы предложить жизнеспособную идею, и финансовые, чтобы эта идея «заработала».

– В прошлом году мы открыли новый социальный приют под Сергиевым Посадом, и там есть подходящие условия для того, чтобы развивать ремесла, – рассказывает Емилиан Сосинский. – Нам очень нужны люди, которые согласились бы финансировать создание мастерских и “с нуля” организовать их работу. Это было бы просто неоценимой поддержкой для нас!»

Содержание человека – 250 рублей, дефицит – более 3 миллионов

Трехлетний Коля тоже живет в Заозерном. Сразу видно, что он очень энергичный и сообразительный ребенок. Коля с любопытством, без страха смотрит на меня – чужую тетю – своими черными глазами-вишенками. «Покажи-ка, как мы гвозди заколачиваем!», – просит у мальчика один из взрослых обитателей приюта. Коля с готовностью стучит по деревяшке самодельным игрушечным молоточком, а потом так же охотно позирует фотографу рядом со своими четырехмесячными сестренками – Сашенькой и Настенькой.

Девочки хоть и двойняшки, но совершенно разные: одна крупная и медлительная, другая – худенькая и подвижная, с широко распахнутыми, будто бы даже немного выпученными глазами. Но, что удивительно, обе они ведут себя в присутствии посторонних людей абсолютно спокойно, не плачут и не требуют постоянного внимания мамы. Дети привыкли, что большую часть дня она работает, занимаясь хозяйственными делами приюта. За девочками в это время приглядывает другая кормящая мать, живущая по соседству, а Коля играет в комнате на первом этаже, где за детворой, вышедшей из грудничкового возраста, присматривают специально отряженные на эту работу пожилые женщины. Не выпуская ребятишек из виду, они еще и что-нибудь мастерят: вышивают, штопают одежду или вяжут.

Дети, которые не плачут, и старики, которые не ропщут – вот это, пожалуй, производит самое сильное впечатление в социальном приюте. Видя, насколько эти люди беззащитны и беспомощны, понимаешь, как сильно они зависят от очень скромных, но все-таки пригодных для жизни условий, созданных для них в «Ное».

Между тем в последнее время организаторы проекта полны тревоги: никак не удается выбраться из долгов. На содержание каждого филиала уходят значительные суммы. Так, в каждом из двух социальных домов, расположенных неподалеку Ивантеевки и Сергиева Посада, эти суммы составляют до миллиона рублей в месяц. При этом дефицит бюджета сейчас уже более трех миллионов…

– Содержание одного человека нам обходится всего в 250 рублей в день. Но совсем другая сумма получается в месяц, тем более, если учесть, что подопечных в наших социальных домах сейчас около 250-ти. При этом есть расходы, без которых обойтись просто невозможно. Самый крупный из них – на покупку солярки – на нее уходит больше всего денег, а без нее нет ни отопления, ни горячей воды. Мы очень надеемся, что найдется благотворитель, который сможет пожертвовать деньги на солярку или напрямую обеспечить нас этим топливом, – говорит Емелиан Соснинский.

Помощь делом – везде нужны специалисты

Из социального приюта в Заозерном до ближайшей железнодорожной станции меня вызвалась подвезти на своей машине женщина, на вид – где-то лет около пятидесяти, представившаяся Леной. Обитатели приюта обращаются к ней тепло и с почтением, а она, кажется, знает там все о каждом. Весь недлинный, но ухабистый путь, попыхивая сигаретой, Лена рассказывает о том, как преобразился тот или иной человек, живя в «Ное». «Многовато вы курите, – замечаю я. – За здоровье не боитесь?» А она в ответ: «Не боюсь, мне уже все можно. Рак у меня. Неоперабельный. Столько раз делала химеотерапию, что уже сама чувствую: как ухудшение – покупаю нужные препараты и еду в больницу к знакомому врачу».

Бояться ей некогда: все свободное время она проводит в социальном приюте. Пришла туда сразу, как узнала, что рядом с ее дачей организовали один из филиалов «Ноя» с животноводческой фермой: свиньями, козами, курами, кроликами. Предложила бесплатно сделать всей живности необходимые прививки. А после стала помогать ноевцам вести документацию, добиваться восстановления гражданских прав, содействовать в поиске родных.

Работы, для которой нужны специалисты в самых разных областях, в «Ное» очень много. Здесь с огромной благодарностью примут помощь сопровождающих, социальных и медицинских работников, юристов, специалистов по обслуживанию зданий, а также фандрайзеров, имеющих опыт привлечения финансовых средств на благотворительные проекты.

Поддерживают далеко не все

Михаил уже полтора года находится в «Ное». В прошлом он был профессиональным художником, занимался музыкой и поэзией. Что с ним случилось, что привело его сначала на улицу, а потом в социальный приют – не рассказывает. Фамилию просит не называть – похоже, многим она может быть хорошо знакома. Слушая Михаила, я не перестаю удивляться, как точно и ярко он рассуждает обо всем на свете: о нравственности, политике, образовании.

“Сейчас-то я тут живу, как у Христа за пазухой, – говорит Михаил. – Жалко других людей, которым приходится хуже, чем мне. Горько знать, что происходит такое не где-нибудь, а в нашей стране”. А еще он горячо благодарит тех, кто создал Дом трудолюбия «Ной» и поддерживает его.

Поддерживают, к сожалению, далеко не все. Порой в милосердии бездомным отказывают даже те, от кого единственная необходимая помощь – не создавать помех. Именно это сейчас происходит в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, где владельцы дачных домов и коттеджей всерьез ополчились против размещения нового филиала «Ноя».

Здесь руководители «Ноя» нашли территорию, очень подходящую для создания еще одного социального приюта. Бывший пионерский лагерь в двух километрах от деревни Голыгино взяли в аренду.

Соседи из дачного кооператива выступили против и используют все административные ресурсы, чтобы избавиться от соседства с «Ноем». Организаторы приюта не сдаются: ремонтируют помещения нового социального городка, борются и разъясняют людям свои планы.

– Нам очень нужен этот лагерь, потому что наши социальные дома забиты полностью, и уже с осени мы вынуждены были отказывать нуждающимся, – говорит Е. Сосинский. – Мы рассчитывали оборудовать ремесленные мастерские, выделить отдельный корпус для лежачих инвалидов, еще в одном – поселить мам с малышами. Здесь могли бы поместиться все нетрудоспособные люди, оставшиеся безо всякой поддержки и оказавшиеся на улицах Московского региона – если они, конечно, примут наши условия: вести трезвый образ жизни и посильно трудиться.

Фото: Евгения Губанова