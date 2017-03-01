Дом Врангеля в Ростове-на-Дону продают через сайт бесплатных объявлений

1 марта. ПРАВМИР. Дом Врангеля в Ростовской области – объект культурного наследия регионального значения – выставлен на продажу за 30 миллионов рублей.

«Продам объект культурного наследия регионального значения “Дом барона Н. Г. Врангеля: одноэтажный особняк”. С возможностью разборки здания и его элементов», — говорится в тексте объявления на сайте Avito.

Дом Врангеля был построен в 1885 году по проекту архитектора Николая Дорошенко. Ростовская епархия получила этот дом от ростовских властей в 2006 году с обещанием финансово помочь в реконструкции.

Затем здание перешло к бизнесмену, пообещавшему отреставрировать здание. С Церковью он расплатился крупным пожертвованием на строительство храма.

В 2015 году анонсировалось, что здесь появится музей Врангеля. Однако в 2016 году дом был вновь перепродан.