О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Донести свой крест до Рая

|
Епископ Иона (Черепанов) — в который раз о том, как Господь пытается докричаться до нашего окаменевшего сердца и всегда ли это получается.
Донести свой крест до Рая
Епископ Иона. Фото: Срегей Рыжков

На кого из разбойников похожи мы

Великий пост — это период особой борьбы со своими грехами, страстями и немощами. Это время, когда чувства обостряются, а наша борьба становится более жесткой, заметной, яростной. И в тот момент, когда мы уже начинаем уставать и изнемогать, премудрая Церковь вынесла нам на поклонение Крест Христов, чтобы, взирая на орудие страстей нашего Господа, мы подкреплялись и вдохновлялись Его терпением, смирением и добровольным безропотным восшествием на этот крест.

Как мы помним, вместе со Христом были распяты два разбойника. Один, благоразумный, на кресте покаялся и первым вошел в Рай. Другой даже при смерти, терпя страшные муки, хулил Господа.

Собственно, все человечество являет собой образ этих двух разбойников. И тот, и другой были на кресте. И тот, и другой страдали, но по-разному отнеслись к этому страданию, сделали разные выводы.

Мы все несем на себе печать первородного греха — отступления Адама от Заповеди Божией — и, изгнанные из рая, проходим, по обетованию Господа, эту жизнь в скорби, печали и испытаниях. Абсолютно всем, каждому человеку на Земле, дан крест — либо свои собственные немощи, либо болезни близких, либо иные невзгоды, и по тому, кто как этот крест несет, люди делятся на разбойников благоразумных и неразумных.

Если не слушать шепот любви и голос совести

Есть выражение, авторство которого приписывают разным христианским писателям: «Господь разговаривает с человеком шепотом любви; если человек не слышит этого, Бог говорит с ним голосом совести. Но если человек не слышит и этого голоса, Господь говорит с ним через рупор скорбей».

Действительно, скорби — это тот рупор, через который Господь пытается докричаться до нашего окамененного сердца, когда оно уже не замечает грехов, привыкло жить во грехе, считает его обыденностью.

Через скорби Бог стремится вразумить нас, напомнить о том, что мы не вечны, что есть Высшая Сила, есть Судия. И благо нам, если мы слышим этот голос.

Христиане, во всяком случае те, кто стремится ими быть, имея разум Христов, понимают, что если скорби и попускаются нам, то исключительно для того, чтобы мы не зачерствели окончательно в грехах. Ведь часто только страдания способны привести нас в чувство — как чересчур раскапризничавшегося ребенка, на которого не действуют слова, можно успокоить только шлепком или поставив его в угол, так и нас, расшалившихся в грехах, Господь зачастую вразумляет столь болезненным образом.

Но поступает Он так не для того, чтобы нам было плохо, не потому, что не любит нас. Наоборот, именно потому, что Он нас любит и хочет помочь спастись, скорбями останавливает нас.

Донести свой крест до Рая

Время Великого поста — еще один повод задуматься о том, как нам нести свой крест: с ропотом, с раздражением, обвиняя всех вокруг, но только не себя; или с мудростью, с упованием на Господа, понимая, что если что-то у нас не так, если тяжело и больно, это повод задуматься о своей душе, о том, правильно ли, по-Божьему ли мы живем.

Когда мы на скорби ропщем, обвиняем весь мир — и ближних, и родных, и дальних, и даже зачастую самого Господа, то действительно становимся подобны разбойнику не покаявшемуся, похулившему Господа и заслужившему вечную погибель.

Но если понимаем, для чего нам дан такой крест, то уподобляемся тому благоразумному разбойнику, который на последнем издыхании призвал Бога: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23:42) и первым вошел в рай.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
На кресте ты никто: позорник, неудачник и лох
На кресте ты никто: позорник, неудачник и лох
Священник Сергий Круглов

И в этой немощи нужно довериться Спасителю

Постное письмо № 21. Хлеб или Крест
Постное письмо № 21. Хлеб или Крест
Архимандрит Савва (Мажуко)

«Мир стал комфортным, мы ищем удобства и легко предаем»

«Выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!»
«Выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!»
протоиерей Александр Абрамов

Взять новый старт и обрести второе дыхание

Благотворительный фонд
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
90% собрано / 36750 руб. осталось
Тимур, Серафима и Емилия: стипендии для одаренных детей из многодетных семей
Тимур, Серафима и Емилия: стипендии для одаренных детей из многодетных семей
65% собрано / 58780 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты
Епископ Иона (Черепанов)

Три призыва этого Великого поста

"
Пусть Господь застанет нас в борьбе
Епископ Иона (Черепанов)

В начале Поста мы все пойдем на исповедь. Для чего?

"
Епископ Иона (Черепанов): Мы должны быть всю жизнь влюблены
Епископ Иона (Черепанов)

Владыка отметил, что Церковь Христова всегда так или иначе выражала свое отношение к тем или иным государственным праздникам,…

Все статьи автора
Статьи Дня
Открытый урок
Татьяна Краснова

Учителя кричат "дебилы!", а дети продолжают снимать их из-под парты

«Я альпинист, но не могу без пива!»
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев

Зачем на пути в Царствие Небесное расставаться с грехом

«Сережа орал, бил меня по лицу и даже кричал “Помогите!”»
Наталия Константинова

Как не сойти с ума, пока приемный ребенок поверит, что он свой

самое читаемое

«В 12 лет так нанянчилась, что своих не хочу»22,980

Скажи мне, брате, что делать с «френдами»?15,436

6 претензий учителя к современным родителям13,197

Отец Анатолий, который хочет всех спасти10,283

Архимандрит Савва (Мажуко): «Мариино стояние» – путь от распутства к святости8,566

«Чтобы жить по порядку, его надо еще найти»6,212

Подвиг девочки из тайги обернулся уголовным делом для ее матери5,152

Похищенного из больницы ребенка не дали усыновить воспитавшему его мужчине5,039

«Игра обычная, стратегическая, или просто убить всех»4,610

“В тишине его безмолвного страдания мы учились прислушиваться к своему сердцу”4,023

лучшие авторы

Новостная служба25,955

Марина Солотова22,963

Ирина Лукьянова18,545

Илья Аронович Забежинский15,394

Архимандрит Савва (Мажуко)14,754

Ксения Кнорре Дмитриева13,087

Владимир Липилин10,274

Дарья Рощеня4,605

Монахиня Евфимия (Аксаментова)3,996

Митрополит Иларион (Алфеев)2,352

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть