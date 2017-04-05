Дорогие петербуржцы, не проиграем страху!

Многодетный житель Волгограда, семья которого чудом выжила при взрыве дома, обратился к жителям Петербурга со словами поддержки.

Дорогие петербуржцы,

да поможет вам Господь!

Мы, волгоградцы, хорошо понимаем и сочувствуем вашему горю.

В наших душах не зажили еще шрамы от взрывов на вокзале и в общественном транспорте. Каждый раз, проходя или проезжая мимо мест трагедии, мы невольно чувствуем тревогу, к нам подкрадывается страх. Но именно в такой момент каждый из нас должен совершить свой личный подвиг. Победить себя, победить страх.

Страх, уныние и паралич – вот чего добивается сатана со своими подлыми слугами. От этого вызова не уйти никому из петербуржцев. Мы вызваны на бой. Не мы первые и не мы последние.

Во время бомбежки и Сталинградской битвы, которые практически стерли с лица земли город, было страшно, но наши отцы победили свой страх и восстановили город. Во время блокады Ленинграда было ужасно страшно, но ваши отцы победили страх и не сдали город врагу. Мы их дети, мы не должны обесславить их победу и проиграть страху.

Это не значит, что нужно бездумно подвергать себя и своих близких неоправданной опасности. Но нельзя унывать и боязливо отказываться от выполнения дел, к которым мы призваны. Если это необходимо, нужно будет победить свой страх и идти в «то самое» метро.

Бог нас не оставляет, даже наоборот, в эти дни мы ближе Его ощущаем.

Из личного опыта могу поделиться, что с унынием, страхом и внутренним оцепенением легче бороться в храме, хотя враг рода человеческого будет этому всячески препятствовать, потому что знает свою слабость.

После того, как взорвался наш дом, все мысли были о том, как дальше быть и что теперь делать? В храм, на воскресную службу, шел только по привычке, думал, что за молитву не смогу взяться, и все мысли будут копошиться в земном. Это была уловка сатаны.

Бог Сам к нам приближается, когда видит, что мы не в силах.

Это была одна из лучших служб, хотя не скрою, что было тяжело.

Не все смогут сразу преодолеть себя. Сильные не должны осуждать слабых, наоборот, их надо всячески поддерживать. Главная и наиболее актуальная сейчас поддержка – воздержаться от истерик в социальных сетях и СМИ. Не нужно распространять слухи и запугивать окружающих! Если вам что-то показалась, лучше рассказать не соседу или журналисту, а сотруднику компетентных органов. Впрочем, страхи и тревоги не нужно хранить в себе, лучше открыть душу священнику или психологу.

Не будем забывать о великой и целительной силе любви к ближнему, впрочем, таксистам и водителям автобусов города, названного в честь святого апостола Петра, об этом напоминать не приходится.

Не унывайте, братья и сестры! С нами Бог!

Александр Кабанов, Волгоград