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Дорогой русский язык, а охранять тебя кто, Пушкин будет?

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..И еще хотим пожелать тебе, русский язык, мужественности и твердости. Не превращай сосиску в “сосиську”. Просто сил уже нет.
Дорогой русский язык, а охранять тебя кто, Пушкин будет?

6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, отмечается День русского языка. Его носители любят жаловаться на то, что в последнее время (по их мнению) в русском языке стало слишком много слов, которые вызывают раздражение и даже неконтролируемую агрессию. Колумнист “Правмира”, автор рубрик о русском языке Ксения Туркова попыталась представить, как мог бы выглядеть список пожеланий в поздравительной открытке, адресованной родному языку.

 

Дорогой язык, избавься, пожалуйста, от этих всех человечков, кремиков, кофеечка, денежек и платежечек. Пусть в один прекрасный день они исчезнут, продавцы, наконец, перестанут предлагать “оформить покупочку”, а из меню кофеен пропадет “какаушко с зефирчиком” (да-да, мы видели и такое). P.S. Кстати, на слова без уменьшительных суффиксов тоже настоятельно просим обратить внимание. Займись “сыной”, “дочей”, “колготами” и “сосулями”.

 

Кстати о вкусняшках. Сделай, наконец, что-нибудь с глаголом “кушать”. Придумай так, чтобы его, например, перестали выговаривать. Ты ведь такой изобретательный, включи какую-нибудь волшебную блокировку — пусть все только “едят”. Мы знаем, что ты к этому слову относишься толерантно, но всему есть предел, некоторые ведь уже и до “кушанькать” дошли. Так тебе совсем на шею сядут, не позволяй так с собой обращаться, умей сказать “нет”!

 

В последнее время ты совсем расслабился и впустил в себя такие странные слова, как “молочка”, “элитка”, “настолка”, “прикасска” (не слышал? Это товары, которые при кассе) и много другой подобной языковой нечисти. Как можно быть таким добрым? Гони их без всякого сожаления! Какая “молочка”, какой “скоропорт”? Так скоро ты и сам станешь “скоропортом”, принимай меры, ну что ты как маленький.

 

А также не контроль, а контролируй, не тести, а тестируй. А, еще есть ужасное “регаться” — ты разве не слышишь, как оно звучит? Запрети! Посылай сразу гром и молнию.

 

Выражение “когнитивный диссонанс” очень, мягко говоря, надоело. Да, в последнее время конкуренцию ему составляют другие модные слова — какие-нибудь “паттерны” и “нарративы”. Не останавливайся, с когнитивным диссонансом надо расправиться окончательно. А потом и за паттерны возьмешься.

 

Надеемся, ты понял, что речь не о региональном оканье? Мы имеем в виду глагол, образованный от слова “ок”. В офисах так и говорят: “Сейчас мы все это проокаем и файлы к мейлам приаттачим”. Или, на худой конец, “конфермнем”.  Это что, вообще, за безобразие? У нас что – русских слов нет? Включай импортозамещение, а то так скоро себя не узнаешь! Возьми себя в руки, дорогой язык (сорян, как говорится, за каламбур).

 

Мы понимаем, что все вокруг фотографируют и так часто используют этот глагол, что хочется сокращений. Но ты не позволяй! Превращай фотки в фотографии. Напишет кто-нибудь в ФБ “Я сфоткал”, а ты бери и исправляй. Введи цензуру, ты ж язык, ты опытный и взрослый! А то взяли моду фоткаться.

 

Кстати, прости, мы сами не заметили, как использовали сокращение — ФБ. В последнее время их много развелось. А ты, дорогой язык, наше сокровище, разве на тебе можно экономить? Желаем, чтобы всякие МЧ и ГВ не портили тебе настроение!

 

Тут должны тебя похвалить: “доброго времени суток” в переписке в последнее время стало меньше. Но останавливаться на достигнутом рано. Желаем успеха в борьбе с этим страшным приветствием! Да здравствует “Добрый день!”

 

Да, и еще хотим пожелать тебе мужественности и твердости. Не превращай сосиску в “сосиську”. Просто сил уже нет.

И вообще, дорогой язык, тебе нужна сильная рука. Будь построже, не либеральничай. А то охранять тебя кто – Пушкин будет?

 

Люди ненавидят не слова, а других людей

Максим Кронгауз

Заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик Высшей школы экономики, автор книг “Русский язык на грани нервного срыва”, “Самоучитель олбанского” и “Слово за слово” Максим Кронгауз:

“Люди, как правило, ненавидят не слова, а других людей, то есть те социальные и культурные образы, которые стоят за словами. Наш язык и даже отдельные словечки очень ярко проявляют общественные типажи. “А я такая!” — Эта вульгарна. “Амбивалентно!” — Этот слишком умный! “Типа”. — А тот бандюган! “Кушать”. — Необразовщина. Давайте же избавимся от всего этого!

Но задумайтесь на секунду, что останется после победы языковых хейтеров. Одинаковый приглаженный язык, не вызывающий сильных эмоций и не выполняющий своих социальных функций — разделять людей на социальные страты и строить социальные и культурные иерархии. Впрочем, не надейтесь. Если язык живой, а наш-то живой, в нем снова появится жаргон, просторечие и все такое, что мы страшно ненавидим. Люди-то ведь разные”.

“Сначала научись запятые расставлять”

Светлана Друговейко-Должанская

Преподаватель кафедры русского языка филологического факультета Санкт-Петербургского университета, научный руководитель Интернет-портала «Культура письменной речи» (gramma.ru) Светлана Друговейко-Должанская:

Давно заметила, что в комментах к любому холивару в ФБ (и да, я нарочно использую здесь именования «комменты», «холивар» и «ФБ»)) неизбежно появляется что-то вроде «Сначала научись запятые расставлять (слова употреблять, по-русски говорить etc) верно, а потом уже берись рассуждать о высоких материях (высказывать претензии к мирозданию, руководить Исаакиевским собором etc)».

Иначе говоря, грамотность как будто бы становится в глазах многих мерилом не только образованности, но и достоинства в целом. С одной стороны, это и неплохо: владение нормами литературной речи и впрямь должно входить в «кодекс чести» достойного человека. Но с другой стороны, бестрепетной рукою бросить камень в грешника готов, как правило, лишь тот, кто мнит себя безупречным. А лингвистическое самодовольство – куда больший грех, по-моему.

Люди, свято уверенные в том, что уж они-то назубок знают языковые нормы, никогда не заглянут в словарь, чтобы проверить себя, да и вообще склонны оценивать всё новое исключительно как порчу языка, а всё непривычное – как ошибку. И они не более симпатичны, чем те, кто пользуется «честным природным диалектом трущоб» или «жаргоном членов гольф-клуба».

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