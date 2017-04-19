Досадная четверка из-за коньяка

Почему россияне не умеют писать слова «коньяк» и «стерлядь»? Зачем они стремятся удвоить «н» везде, где только можно? Рассказывают организаторы Тотального диктанта.

8 апреля в России и по всему миру прошла международная акция «Тотальный диктант». Автором текста на этот раз стал писатель Леонид Юзефович. Организаторы диктанта говорят, что ошибки, которые допускают участники, каждый год особенные. О том, чем запомнится Тотальный диктант-2017, «Правмиру» рассказали глава экспертной комиссии «Тотального диктанта», профессор Новосибирского государственного университета Наталья Кошкарева и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

Маньяк подсыпал мышьяк в коньяк, а стерлядь перевелась

– Всех почему-то поразило, что россияне не умеют писать слова коньяк и стерлядь. А разве это удивительно? Вот возьмем слово коньяк: ведь наверняка люди часто путают, где твердый знак, а где мягкий?

Наталья Кошкарева: Не только слово коньяк во второй части диктанта вызвало проблемы с выбором твердого или мягкого знака. В третьей части встретилось слово пьедестал, и в нем тоже было допущено много ошибок.

Выбор твердого или мягкого знака в исконно русских словах не вызывает затруднений, так как правило формулируется очень просто:

после приставки, оканчивающейся на согласную, перед буквами е, ё, ю, я пишется разделительный твердый знак.

В разных частях диктанта были слова необъятно и объединяет, в написании которых ошибок фактически не было.

Это же правило распространяется и на слова иноязычного происхождения, в которых тоже есть приставки: конъюнктура, конъюгация, конъюнктив, конъюнктивит, конъюнктурный, конъюнкция и др. Если добавить сюда все производные от них, как, например, конъюнктурщик, конъюнктурно-политический и др., то в общей сложности наберется, наверное, не менее 15 таких слов.

Написание твердого знака в слове коньяк может быть вызвано действием аналогии: в русском языке много слов, начинающихся на конъ-, удовлетворяющих этому правилу, и при этом только одно, начинающееся на конь-, ‒ это слово коньяк (если добавить производные коньячный и коньячок, то получится всего 3).

Возможно, писавшие диктант заподозрили, что в этом слове тоже есть приставка, и выбрали твердый знак именно потому, что они знают ПРАВИЛО, но не знают ИСТОРИЮ происхождения этого слова.

Это слово заимствовано из французского, в котором оно обозначает крепкий спиртной напиток, изготавливаемый в городе Cognac [kɐnʲˈjak]. На месте французского сочетания gn в русском языке пишется нь, ср. аналогичные слова: виньетка (от франц. vignette «виньетка», уменьш. от vigne «виноградник»), компаньон (от франц. compagnon, образованного из compagnie «компания»).

Написание мягкого знака в слове коньяк можно запомнить на примере предложения, в котором во всех словах пишется именно мягкий, а не твердый знак: Маньяк подсыпал мышьяк в коньяк.

Владимир Пахомов: Обратим внимание, перед какими буквами писали твердый знак вместо мягкого: перед я (коньяк) и е (пьедестал). Скорее всего, пишущим действительно «помешало» знание правила о том, что после согласных перед е, ё, ю, я пишется твердый знак: люди могли забыть, что эта буква нужна после приставки. Никто ведь из двадцати с лишним тысяч участников, написавших диктант в Москве, не допустил такую же ошибку в слове ссыльных. Его, правда, не все узнали, писали невеста была внучкой синих, внучкой сильных, внучкой сына; писали слово ссыльных через ц и с тремя с… Но те, кто понял, о каком слове идет речь, ошибок на твердый и мягкий знак не делали.

– О чем говорят ошибки в слове стерлядь: благосостояние ухудшилось, мало читают или стерлядь перевелась?

Наталья Кошкарева: Ошибки в слове стерлядь были столь многочисленны, что филологи на полном серьезе обсуждали вопрос: не приравнять ли это слово при подсчете ошибок к таким словам, как горизонт?

Кстати сказать, слово горизонт тоже встретилось в тексте диктанта, но не вызывало никаких проблем. Слова типа горизонт или пьедестал относятся к числу словарных: их написание нельзя проверить ‒ надо запомнить. Поэтому любое количество ошибок в таких словах засчитывается за одну. Например, если бы в диктанте встретилось написание *гарезонт (но таких вариантов, к счастью, не встретилось, как и вообще ошибок в этом слове), то две неправильно написанные буквы были бы засчитаны как одна ошибка.

Написание букв «я» и «д» в слове стерлядь проверить, конечно же, можно, например: Вчера мне удалось отведать свежей стерлядки. Стерляжья уха удалась на славу. Рыбаки наловили много стерляди.

К слову стерлядь проверочные слова найти нетрудно, если, конечно, это слово входит в активный запас говорящих. И тут возникают уже не лингвистические, а скорее социологические или простые житейские вопросы: почему писавшим Тотальный диктант не пришли в голову контексты, в которых можно проверить написание этого слова? Возможно, потому, что молодые участники акции и в глаза не видели стерляжьей икры, а рыбаки давно не вылавливали достаточно стерляди, чтобы наварить из нее ухи?

Одна ошибка в мороженом, и пятерка превратилась в четверку

– У каждого Тотального диктанта – свои особенности. То вдруг все начинают «окать» и пишут «отлеты», то вдруг возникают смешные ослышки типа «скачок с трубой “Урта”». А в этом году что можно отметить?

Наталья Кошкарева: В этом году плохо обстояло дело с распознаванием звонких и глухих согласных. Отсюда возникли настоящие «ужастики»:

мой деревянный, утыканный заводскими *трупами (вместо «трубами») город;

сбитых *скопами (вместо «скобами») осклизлых бревен (скоба «металлическая полоса для скрепления деревянных частей постройки»; скопа «хищная птица из семейства соколиных» – вспоминается Алиса в Стране чудес и фламинго вместо клюшек для гольфа);

надо только набраться… и подождать (вместо «надо только набраться терпения и подождать»).

Владимир Пахомов: В третьей части диктанта в этом году – особенно много ошибок на н – нн в прилагательных и причастиях. Правда, это одно из самых трудных мест в современной русской орфографии, а слов на это правило в третьей части было немало: нанесенных, нанизанных, традиционных, виденных, юному, мороженого. Ошибки были даже несмотря на то, что этому правилу уделялось особое внимание на курсах подготовки к Тотальному диктанту. При этом интересно, что одна буква н вместо двух в словах нанесенных, нанизанных, традиционных, виденных встречалась редко, а вот противоположные ошибки (*юнному, мороженного молока) – в огромном числе работ.

Очень часто написание мороженого с двумя н вместо одной было единственной ошибкой во всем тексте, из-за которой пятерка превращалась в четверку. К слову, лингвисты прекрасно понимают всю сложность этого правила. Многократно при обсуждении поправок к правилам русского правописания – и в XIX веке, и в XX – высказывалось предложение отказаться от орфографического разграничения полных форм страдательных причастий и отглагольных прилагательных и распространить на все случаи единое написание – либо нн, либо н. Но принято оно не было.

Когда запятая – знак малодушия

– А что с пунктуацией? Как участники справились со знаками препинания?

Наталья Кошкарева: Пунктуация в этом году была несложной. В тексте было несколько бессоюзных сложных предложений, между частями которых можно было поставить практически любой знак. Есть бессоюзные сложные предложения, в которых допустим единственный знак, но в тексте второй части таких предложений не встретилось.

На границе частей любых сложных предложений всегда можно поставить запятую. Однако для некоторых бессоюзных сложных предложений запятая – это знак малодушия: ставить ее не запрещено, но она не передает всех тех оттенков смысла, которые пишущий вкладывает в свое произведение. Например, в предложении могут устанавливаться причинно-следственные отношения. Чтобы сделать правильный выбор знака препинания, необходимо различать эти отношения, а они являются «перевертышами» друг друга: причина вызывает следствие, а у любого следствия всегда есть причина.

Определяющим является то, о чем говорится во второй части бессоюзного сложного предложения: если о причине, то выбираем двоеточие, если о следствии – тире.

Например, во второй части диктанта были такие предложения:

Если ребенком вы жили в городе на большой реке, вам повезло (1) суть жизни вы понимаете лучше, чем те, кто был лишен этого счастья.

Здесь я понял, что дольнее рано или поздно сходится с горним (2) нужно лишь набраться терпения и подождать.

В первом случае лучше всего поставить двоеточие, так как можно задать вопросы: почему вам повезло? в чем именно состоит ваше везенье?

Во втором примере ко второй части можно задать вопрос: и что из этого следует? Между частями можно вставить поэтому, а значит. Во второй части передаются отношения следствия, следовательно, надо поставить тире.

Но коварная (и, на мой взгляд, совершенно не оправданная в этом случае) демократичность правил состоит в том, что постановка двоеточия вместо тире для выражения следствия считается ошибкой, а постановка тире вместо двоеточия для выражения отношений причины вполне приемлема.

Многие участники акции возражали, что наличие запятой в предложении На палубах бегали дети • и сушилось на солнце белье является ошибкой. Некоторые даже утверждают, что такое правило не изучается в школе. Есть много работ отличников, в которых это единственная пунктуационная ошибка, даже не все отличники помнят это правило.

Однако правило это в школьной программе есть, оно изучается в 9-м классе, обычно в начале первой четверти: это правило для сложносочиненного предложения с общим членом. Несмотря на то, что в каждой части имеются собственные подлежащее и сказуемое, запятая все-таки не ставится, так как есть общий второстепенный член – обстоятельство места на палубах. Сфера его действия распространяется на оба факта: и дети бегали на палубах, и белье тоже сушилось на палубах. Это строгое правило, основанное на структурном принципе русской пунктуации.

Владимир Пахомов: На это же правило было много ошибок и в третьей части диктанта: На рынке торговали бараниной приехавшие из глубинки буряты в традиционных синих халатах и прохаживались женщины в музейных сарафанах. Здесь общий второстепенный член – на рынке. Некоторые участники возражали, что эти слова относятся к обеим частям предложения, говорили, что женщины могли просто прохаживаться по улицам. Но в следующем предложении речь опять идет о торговле: женщины продавали нанизанные на руки, как калачи, круги мороженого молока. А значит, это тоже происходило на рынке: буряты торговали там бараниной, а женщины в музейных сарафанах – мороженым молоком.

Снова, как и год назад, встретилось бессоюзное предложение, где вторая часть начинается со слова так: Невеста была внучкой ссыльных и дочерью простого железнодорожника из Верхнеудинска – так прежде назывался Улан-Удэ. Как и в прошлом году, в этом случае вместо тире многие ошибочно ставили запятую. Но в справочниках по правописанию дано прямое указание: если вторая часть бессоюзного предложения начинается со слова так, – необходимо тире. Можно считать слова так прежде назывался Улан-Удэ не второй частью бессоюзного предложения, а вставной конструкцией, но тогда все равно нужно тире (или скобки).

Впрочем, как мне показалось (а я проверял работы и в прошлом году, и в этом), ошибок на это правило стало чуть поменьше, чем в 2016-м. Все-таки не зря мы регулярно рассказываем о подобных сложных правилах: постоянные участники Тотального диктанта уже знают, как оформлять такие конструкции.

40 тысяч проверок – не каторга

– Сколько работ в среднем приходится вам проверять? Что в этом процессе самое утомительное, а что самое захватывающее?

Наталья Кошкарева: В этом году этот вопрос лучше задать московским коллегам: они побили все рекорды по проверке.

Владимир Пахомов: Да, в Москве в этом году – больше 20 000 работ. Это абсолютный рекорд в истории проекта: столько участников в одном городе не было никогда прежде. Правда, если сопоставить число жителей города и число тех, кто пишет диктант, Москва будет на одном из последних мест. Так что жителям столицы есть к чему стремиться!

Конечно, проверить такое число работ непросто: ведь каждый диктант проверяется два раза, а работы, претендующие на пятерку, – три раза. Поэтому 20 тысяч работ – это больше 40 тысяч проверок.

Штаб Тотального диктанта и московская часть Экспертного совета проверяет работы каждый день: в рабочие дни – по вечерам после основной работы (иногда даже вместо нее; надеюсь, начальство сейчас это не читает), в выходные дни – с утра до вечера.

Мы бы не справились без помощи волонтеров: они сидят вместе с нами допоздна по субботам и воскресеньям, по вечерам в рабочие дни. Все они – герои Тотального диктанта. Среди этих людей – постоянные участники курсов «Русский по пятницам» и нашего открытого лектория «Грамотные понедельники». Мы им бесконечно благодарны за неоценимую помощь.

Сколько работ каждый из нас проверяет, мы не считали, но счет идет, конечно, на сотни, не на десятки. Но это ни в коем случае не каторга, это безумно интересно. Фактически с каждым из пишущих мы следуем по тексту, видим, где он был уверен, а где сомневался, что вызвало наибольшие трудности (в таких местах несколько исправлений накладываются друг на друга), а где человек гордо написал сложное слово, не отрывая ручку от бумаги. Каждый написанный диктант – это такая маленькая история, мы проживаем с каждым пишущим тот час его жизни, к которому мы – Экспертный совет диктанта – готовимся целый год.

«Постоявшие» на улице Ленина храмы

– Одну из ошибок вы назвали «самой грустной», почему?

Наталья Кошкарева: Да, самой грустной ошибкой во второй части Тотального диктанта этого года была вот эта:

…улицы идут или параллельно Каме, или перпендикулярно ей. Первые до революции назывались *ПОСТОЯВШИМ на них храмам, как, например, Вознесенская или Покровская.

Вместо того чтобы написать раздельно «улицы назывались ПО СТОЯВШИМ на них храмам» (т. е. имена улицам давались в соответствии с названиями храмов, которые на них находились), некоторые написали сочетание предлога по с причастием стоявших слитно.

Получилось, что храмы «постояли» на этих улицах какое-то время и… Новосибирские филологи выяснили, что случилось с храмами на упомянутых в тексте диктанта улицах. Оказалось, что улица Покровская ныне носит имя Ленина. К сожалению, нам не удалось обнаружить храма с адресом «улица Ленина» (правда, по адресу «улица Советская» храм все-таки есть).

Зато на других улицах, как раз тех, которые идут параллельно Каме, храмы все еще стоят. Так что правы те, кто написал это сочетание слитно: некоторые храмы действительно постояли там до революции ‒ и пропали. Но другие по-прежнему остаются на своих местах.

Владимир Пахомов: Вообще очень обидно, когда срывается пятерка из-за одной орфографической ошибки, причем в, казалось бы, не самом сложном слове. Когда все написано правильно, а вместо слышалось – *слышилось, вместо имя богини луны – имя богине луны. Может быть, это усталость или невнимательность, но все равно очень досадно ставить такие четверки.

Члены Экспертного совета ставят себя на место Незнайки

– Кому из вымышленных или исторических персонажей вы бы доверили написание текста для Тотального диктанта?

Наталья Кошкарева: Я бы доверила проверять диктант Незнайке, так как иногда неискушенный взгляд на язык, не замутненный знанием правил, вскрывает такие явления, которые филологи уже просто не замечают, потому что не вдумываются в смысл правил, просто запоминают, как НАДО писать то или иное слово или предложение, не вдумываясь в то, ПОЧЕМУ надо делать именно так и почему нельзя иначе.

Во второй части было такое предложение:

В любом случае • Кама – та река, которая течет через мое сердце.

После сочетания в любом случае 58% «отличников» Тотального диктанта поставили запятую, а количество запятых в работах всех остальных участников доходит до 70%.

Однако эта массовая «запятизация» данного оборота идет вразрез с рекомендациями специальных справочников вводных слов и сочетаний. В одних из них постановка запятой вообще не допускается, в других говорится, что в значении обстоятельства условия запятая не ставится, но при желании автора придать выражению особую значимость этот оборот интонационно выделяется и обособляется.

Взглянем на контекст, в котором появляется эта фраза:

Пермяки утверждают, что не Кама впадает в Волгу, а, наоборот, Волга в Каму. Мне не важно, какая из двух этих великих рек является притоком другой. В любом случае • Кама – та река, которая течет через мое сердце.

Выражение в любом случае употребляется здесь в функции обстоятельства условия: можно принять первое условие, что Кама впадает в Волгу; можно принять второе условие, что Волга впадает в Каму; оба эти условия не важны, потому что, как бы ни обстояли дела на самом деле, Кама течет через мое сердце. Если запятой нет, то передается прямое значение: в любом случае Кама течет через мое сердце. При таком прочтении явно теряются какие-то значения.

Запятая свидетельствует о том, что пишущий улавливает подтекст, фоновые смыслы. Структурный принцип является хоть и основным, но не единственным принципом русской пунктуации, он корректируется смысловым и интонационным принципами, поэтому запятая здесь вполне возможна.

Если бы филологи проверяли текст диктанта только строго в соответствии с уже сформулированными правилами, они непременно посчитали бы, что запятая здесь ‒ это ошибка.

Каждый раз при разработке критериев проверки Тотального диктанта выясняется, что далеко не все возможности в правилах учтены и описаны, и члены Экспертного совета вынуждены ставить себя на место Незнайки, который пишет не умом, а сердцем, пытается вложить в написанное максимум своего понимания.

Мы каждый раз пытаемся предугадать его решения, но каждый раз фантазия пишущих диктант оказывается богаче, чем фантазия скованных правилами филологов.

Пишущие диктант волей или неволей становятся соавторами текста, так как они должны распознать намерения автора, отшелушить интерпретации диктатора (а могут и не заметить их, отразив на письме отличный от авторского вариант, привнесенный диктатором) и предложить свою версию записи, которая может довольно далеко отходить от исходной, авторской. Они имеют на это право, а орфографические справочники это право поддерживают, обеспечивают его легитимность.

Владимир Пахомов: Я бы доверил написание текста Тотального диктанта Жене Лукашину. Уже в первом предложении у пишущих возникнет вопрос: нужны ли запятые? Каждый год(,) тридцать первого декабря(,) мы с друзьями ходим в баню. Да и название 3-я улица Строителей непросто написать правильно. В общем, текст был бы очень интересный.