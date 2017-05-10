Доступ к мощам Николая Чудотворца будет организован по 12-13 часов в сутки

10 мая. ПРАВМИР. Верующие смогут поклониться мощам Святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в Москве в течение 12-13 часов ежедневно.

«Святыня будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя к началу вечернего богослужения, накануне дня памяти святителя Николая, 21 мая. Праздничное богослужение и встречу мощей 21 мая в храме Христа Спасителя возглавит святейший патриарх Кирилл, начало богослужения в 17:00», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в патриархии.

Доступ паломников к святыне в Москве будет организован 22 мая с 12:00 до 21:00. С 23 мая по 12 июля доступ паломников будет осуществляться с 8:00 до 21:00.

Мощи святителя Николая Чудотворца принесут в Россию из итальянского города Бари с 21 мая по 28 июля. С 13 по 28 июля мощи будут находиться в Петербурге.

Ранее настоятель Патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в городе Бари протоиерей Андрей Бойцов рассказал, что в Россию будет доставлено левое ребро Святителя Николая.

«Специально приглашенные архиепископом Бари медики с помощью современного оборудования подняли левое ребро. Я считаю, особо трогательно, что именно та часть, которая находилась рядом с сердцем святителя Николая, сердцем, полным христианской любви к Богу и ближнему, прибудет в Россию», – сообщил Андрей Бойцов.

О принесении мощей Николая Чудотворца в Россию в прошлом году договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск в ходе встречи в Гаване.