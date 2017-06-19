О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Древлехранилище памяти царской семьи появилось в Крыму

|
19 июня. ПРАВМИР. Древлехранилище памяти семьи российского императора Николая II открылось в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в поселке Ливадия на юге Крыма.
Древлехранилище памяти царской семьи появилось в Крыму

«В экспозицию вошли подлинные фотографии российских императоров дома Романовых – Александра II, Александра III, Николая II, императриц и великих князей, а также личный фотоальбом императора Николая II», – говорится в сообщении пресс-служба администрации Ялты.

Там отметили, что в составе экспозиции также серебряные и золотые награды, ордена, медали: награда за оборону Севастополя великого князя Николая Николаевича – орден Святого Георгия, георгиевские кресты, настольные медали на коронацию, бракосочетание и кончину российских монархов.

Крестовоздвиженский храм – церковь при Ливадийском дворце, которая по желанию императрицы Марии Александровны была освящена в честь воздвижения креста Господня.

Со временем музейная коллекция будет перенесена в строящийся Вознесенский храм в Ливадии.

Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Первый в России храм в честь Паисия Святогорца построят в Крыму
Первый в России храм в честь Паисия Святогорца построят в Крыму
Новостная служба "Православие и мир"

Местом будущего храма выбрано живописное место у озера села Муромское

В Крыму объявили дополнительные выходные к Пасхе и Троице
В Крыму объявили дополнительные выходные к Пасхе и Троице
Новостная служба "Православие и мир"

В Крыму появилось четыре дополнительных выходных дня

Курс «основы православной культуры» в Крыму выбирают в два раза реже, чем в среднем по России
Курс «основы православной культуры» в Крыму выбирают в два раза реже, чем в среднем по России
Новостная служба "Православие и мир"

В Симферополе обсудили, как повысить интерес школьников к курсу «Основы православной культуры Крыма»

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
51% собрано / 2164274.08 руб. осталось
Помогите Галине победить рак
Помогите Галине победить рак
8% собрано / 395150 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В Лондоне имам не дал толпе расправиться с мужчиной, наехавшим на людей
Новостная служба "Православие и мир"

Имам вместе с друзьями «сделали все необходимое», чтобы не причинить мужчине вреда

"
Почти 1,5 тысяч человек ищут пропавших детей в Чувашии и под Челябинском
Новостная служба "Православие и мир"

Мальчик уехал в библиотеку на велосипеде, а девочка ушла гулять. Домой они не вернулись

"
В Москве электричка врезалась в поезд, два человека пострадали
Новостная служба "Православие и мир"

Инцидент произошел на Курском вокзале столицы

Все статьи автора
Статьи Дня
Со мной все хорошо! Когда мы отрицаем страшный диагноз
Дарья Рощеня

Психолог о том, как вытащить голову из песка, принять неизбежное и начать…

“Если вам дети на службе мешают, значит, вы плохо молитесь!”
Анна Данилова

Пока я в полном ужасе приходила в себя и судорожно соображала, вытирать…

Двойное условие свободы
Ирина Дуденкова

«Сколько ваших детей сегодня в храме?»

самое читаемое

Очередь к мощам святителя Николая: лица (+фото)13,438

“У нее один здоровый, а у меня двое больных”9,683

Млечный путь благочестия9,263

Российских родителей можно безошибочно узнать по крику на детей7,522

“Если вам дети на службе мешают, значит, вы плохо молитесь!”6,983

Архиерейский собор РПЦЗ: Мы призываем распрощаться с богоборчеством и прославлением убийц6,364

Кормить грудью во время службы? Да на здоровье!5,094

Когда посреди храмового великолепия вдруг настигает одиночество4,983

Папа может3,058

Запас прочности3,005

лучшие авторы

Новостная служба21,102

Анна Данилова20,587

Анна Уткина9,709

Архимандрит Савва (Мажуко)9,278

Дарья Менделеева7,526

Священник Сергий Круглов5,135

Денис Ахалашвили4,987

Надежда Прохорова3,061

Инокиня Евгения (Сеньчукова)3,049

Дарья Рощеня1,895

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть