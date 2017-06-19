Древлехранилище памяти царской семьи появилось в Крыму

19 июня. ПРАВМИР. Древлехранилище памяти семьи российского императора Николая II открылось в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в поселке Ливадия на юге Крыма.

«В экспозицию вошли подлинные фотографии российских императоров дома Романовых – Александра II, Александра III, Николая II, императриц и великих князей, а также личный фотоальбом императора Николая II», – говорится в сообщении пресс-служба администрации Ялты.

Там отметили, что в составе экспозиции также серебряные и золотые награды, ордена, медали: награда за оборону Севастополя великого князя Николая Николаевича – орден Святого Георгия, георгиевские кресты, настольные медали на коронацию, бракосочетание и кончину российских монархов.

Крестовоздвиженский храм – церковь при Ливадийском дворце, которая по желанию императрицы Марии Александровны была освящена в честь воздвижения креста Господня.

Со временем музейная коллекция будет перенесена в строящийся Вознесенский храм в Ливадии.