О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

«Другим хуже, чем тебе»: как не надо соболезновать

, |
«Еще родишь», «время лечит», «отмучился», «Бог забирает лучших» – руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье – храме Воскресения Христова на Семеновской Михаил Хасьминский о том, как можно и как нельзя соболезновать горюющим. Выступление на Рождественских чтениях.>/b?
«Другим хуже, чем тебе»: как не надо соболезновать
Фото: Global Look Press

«Молодая, еще родишь»

1. Утешение будущим.

«Пройдет время, еще родите» (если умер ребенок), «Ты красивая, потом еще выйдешь замуж» (если умер муж) и т. п.

Это бестактное заявление для горюющего. Он еще не оплакал, не пережил настоящую потерю. В это время его не интересуют перспективы, он пока не сможет на данный момент видеть того будущего, о котором ему говорят, а лишь переживает боль настоящей потери.

2. Запрет на горе.

«Не плачь, все пройдет», «не плачь, покойника замочишь», «нельзя плакать, гневишь Бога», «нейтрализуешь молитву слезами».

Неправильная установка горюющему, которая не дает отреагировать эмоциями, а понуждает их спрятать. Формирует для горюющих образ Бога как наказывающего и жестокого. Самоизоляция горюющего (не желая расстраивать) приводит к негативным последствиям, непониманию, отсутствию поддержки и сочувствия.

Отсутствие проявлений чувств и эмоций крайне тяжело может сказаться на психоэмоциональном, соматическом и духовном состоянии горюющего, а также на течении кризиса. Обычно запрет на горе происходит из-за «сочувствующих», которых травмируют эмоции и переживания горюющего.

Михаил Хасьминский

Михаил Хасьминский

3. Пустой оптимизм.

«Не волнуйся, все будет хорошо».

Соболезнующий дает оптимистичную иллюзию и надежду скорбящему. Горюющий не может воспринимать это утверждение. Он пока не может видеть такой перспективы и не стремится к ней. В это время он оплакивает потерю и не начинает выстраивать новую жизнь без дорогого человека. На этот момент ему не важно, что будет потом. Пустой оптимизм его будет скорее раздражать, чем помогать.

«Плохо, конечно, но время лечит».

Банальная и пустая фраза для горюющего. Горюющий ощущает острую боль и переживает потерю. В это время он не выстраивает планы на будущее, не верит, что со временем ощущения изменятся. Время воспринимается как остановленное. Лечит душу Бог, молитва, добрые дела, дела милосердия и милостыни, а не время.

4. Ориентированные в будущее пожелания.

«Желаю быстрее выйти на работу», «надеюсь, что ты скоро восстановишь здоровье», «желаю тебе прийти быстрее в себя после такой трагедии» и т. п.

Эти пожелания не являются соболезнованиями, они ориентированы в будущее, которое в состоянии острого горевания человек все равно пока не видит. Горюющий может воспринять пожелания как подталкивание к выходу из этапа горевания, что он просто не может сделать в этот момент.

5. Обесценивание утраты.

«Так ему лучше. Он болел и отмучился».

Если даже горюющий признает правоту этого утверждения, то боль от потери для него часто не становится легче. Он все равно переживает чувство утраты остро и болезненно.

Кроме того, в некоторых случаях это может спровоцировать у горюющего обиду на умершего – «Да, ему сейчас хорошо, а мне плохо». Такие мысли в последующем могут стать источником иррационального чувства вины у горюющего.

tem_3723

6. Рационализация утраты.

«Хорошо, хоть мать не пострадала», «Тяжело, но ведь у вас еще есть дети», «Умер, так как стал бы бандитом».

Такие слова не могут уменьшить боль человека от потери. Не может служить утешением то, что могло быть еще хуже, последствия тяжелее, а потерять можно было бы больше.

Невозможно утешить погорельца тем, что у него дом сгорел, но машина осталась, а больного тем, что у него обнаружили диабет, но не в самой опасной форме. Так же мать не заменит умершего отца, а второй ребенок не сможет заменить первого.

Да, некоторым людям святые говорили, что смерть их ребенка была во благо, так как в будущем ребенок стал бы бандитом или убийцей. Но это было сказано конкретному человеку, это не общее правило.

7. Сравнение утрат.

«Держись, ведь другим еще хуже, чем тебе», «бывает еще хуже», «не ты одна такая», «вот у тебя муж, а у них дети погибли».

Соболезнующий пытается сравнить горюющего с тем, «кому еще хуже». При этом он рассчитывает на то, что горюющий от этого сравнения поймет, что его потеря не самая страшная, что бывает еще тяжелее, таким образом у него уменьшится боль от потери.

Если всем вокруг еще хуже, то это не улучшает, а наоборот, ухудшает состояние человека. Горюющий человек не может сравнить свою боль с болью других.

8. Сами виноваты, или «Если бы…»

«Эх, если бы мы его отправили к врачу», «почему мы не обратили внимания на симптомы», «если бы ты не уехал, то, возможно, это бы не случилось», «если бы ты тогда послушала», «если бы мы его не отпустили».

При выражении соболезнования нельзя говорить и упоминать о том, что смерть можно было предотвратить каким-либо образом. Это ошибка, которая появляется от желания найти «виноватого», «крайнего» в смерти.

У скорбящего такие утверждения могут вызвать дополнительное иррациональное чувство вины, но не утешение.

tem_3594

9. Надежда на месть или наказание.

Виноват враг – «Надеемся, что милиция найдет убийцу, он будет наказан», «этого водителя надо бы убить (отдать под суд)», «этих ужасных врачей надо судить».

Такие утверждения (справедливые или несправедливые), возлагающие вину на кого-то третьего и осуждающие его, не являются соболезнованиями. Назначение виноватого, его наказание, солидарность в недобрых чувствах к горюющему не могут смягчить боль потери, вернуть жертву к жизни. Утверждение может ввести скорбящего в состояние сильной агрессии. Но агрессия может изменить цель и направиться на себя, окружающих и пр.

Виноват Бог – «Бог дал, Бог и взял», «Бог забирает лучших», «все в руках Божиих».

Соболезнование, которое может перекладывать «вину» за смерть человека на Бога. Невоцерковленного человека в острой стадии обычно это не только не утешает, но и может вызывать агрессию на Него.

Такое утешение подойдет только глубоко верующему человеку, живущему духовной жизнью и имеющему доверие к Богу.

Если ребенку сказать, что Бог забирает лучших, он начнет плохо себя вести, чтобы не быть лучшим, а взрослые не смогут понять такую перемену в его поведении.

Виноват умерший – «Это произошло за его грехи», «ты же знаешь, он пил много», «он же был наркоманом, а они всегда так умирают».

Это не соболезнование, а назначение «виновным» умершего за его поведение, неправильные поступки, образ жизни и пр. Эти попытки неэтичны, а напоминание горюющему о недостатках человека, который умер, делает потерю еще более трагичной, развивает в горюющем чувство вины, причиняет дополнительную боль.

Осуждающий человек, который так выражает «соболезнование», ставит себя в роль судьи (вместо Бога), который не только знает причину, но и имеет право осуждать умершего, связывая определенные причины со следствием.

10. «Я знаю, как вам трудно, я понимаю вас».

Не следует утверждать о понимании боли скорбящего, даже если переживались подобные чувства, их нельзя сравнивать. Никто не может понимать чувства другого или испытывать их так же, как и понять физическую и душевную боль другого, кроме того, кто ее испытывает. Чувства индивидуальны и каждый человек их по-своему переживает и ощущает.

В таких случаях лучше ограничиться словами «Я могу только догадываться, как тебе плохо», «Я вижу, как ты скорбишь».

tem_3617

11. Соболезнование или любопытство.

«А как это случилось?» «А где это произошло?», «А что он сказал перед смертью?»

Это не выражение соболезнования, а бестактное любопытство. Уместно только в том случае, если для горюющего это будет предлогом для желаемого разговора.

12. Сравнение с собой.

«Ты же знаешь, что мне тоже плохо», «Когда у меня мать умерла, я тоже чуть с ума не сошла», «Я тоже, как и ты. Мне очень плохо, у меня тоже отец погиб»

Не стоит вместо соболезнования рассказывать о тяжести собственного состояния, в надежде, что этот опыт поможет легче пережить горе скорбящему. Таким образом может произойти умножение скорби и боли, взаимная индукция, которая не только не улучшит, но и ухудшит состояние.

Помочь это может тогда, когда горюющий близок, слова искренни, а желание помочь велико.

13. Соболезнование – призывы:

«Надо жить ради», «Ты должна выдержать».

Для человека, который находится в остром горе, чаще всего призывы неэффективны и вызывают непонимание и раздражение, а также воспринимаются как насилие. Когда человек находится в глубоких переживаниях и страданиях, призывы наделяют обязательствами и определяют действия, убеждая горюющего в том, что его не понимают.

14. Соболезнования в стихах.

Напыщенны, неискренны, наигранны и театральны. Не способствуют достижению основной цели – выражению сочувствия, разделению горя. Если искренние чувства сострадания и любви не облекаются в красивую совершенную поэтическую форму, то не стоит таким образом выражать соболезнование.

tem_3481

Чтобы не захотелось убить соболезнующего

Со-чувствие – это совместное чувствование, общее чувство.

Со-болезнование не ритуал, а «совместная болезнь». Надо разделить горе с человеком, попытаться взять на себя часть его боли, так как «разделенное горе – это полгоря».

1. Соболезнование можно выражать поступками и словами – в устной или письменной форме.

2. Соболезнование не должно быть формальным ритуалом или пустыми словами, за которыми нет тепла, искреннего сочувствия и работы души. Если нет искреннего сочувствия, лучше вообще не приходить с соболезнованиями.

Часто горюющие люди рассказывают, что все внутренние силы, которые надо было пустить на преодоление горя, они потратили на то, чтобы не «убить» соболезнующего.

3. Не следует искусственно сдерживать себя в проявлении добрых чувств к горюющему и в выражении теплых слов к умершему.

Часто люди считают, что надо сдерживать себя, не проявлять истинных чувств, даже если действительно любили умершего. Дают себе установку – «не плачь», «не будь тряпкой», «будь как кремень».

Человек, который переживает острое горе, находится во власти сильных чувств. Попытки говорить очень правильные слова, апеллировать к логике в большинстве случаев не будут иметь результата. Это происходит потому, что в данный момент горюющий не может логически рассуждать. Если с горюющим разговаривать, не затрагивая его чувств, то это не будет иметь результата.

4. Соболезнование можно выразить так, как подсказывает вам сердце – от избытка чувств говорят уста.

5. Выражением сочувствия и скорби может быть прикосновение, пожимание и поглаживание рук. Можно обнять, поплакать рядом с горюющим, прикоснуться к горюющему.

Но нельзя применять силу (сжимать в объятиях, хватать за руки). Иногда соболезнующие, причастные к горю, могут потерять контроль над собой. Несмотря на сильные чувства и эмоции, необходимо сохранять контроль над собой в поведении со скорбящим.

6. Слова без дел часто кажутся мертвыми, формальными. Дела подкрепляют слова и придают соболезнованию вес и искренность. Дела облегчают жизнь горюющему, а также позволяют соболезнующему сделать доброе дело.

tem_3663

Примеры фраз-соболезнований:

«Он очень много значил для меня и для вас, скорблю с вами».

«Пусть нам будет утешением, что он подарил столько любви и тепла. Будем молиться за него».

«Нет слов выразить вам скорбь. Она очень много значила в вашей и моей жизни. Никогда не забудем».

«Очень тяжело терять такого дорогого человека. Разделяю ваше горе. Чем я могу вам помочь? Всегда можете на меня рассчитывать».

«Очень жаль, примите мои соболезнования. Если я могу для вас что-то сделать, то буду очень рада. Хотелось бы предложить свою помощь. Я с радостью помогла бы вам…»

«К сожалению, в этом несовершенном мире такое приходится переживать. Он был светлым человеком, которого мы любили. Я не оставлю вас в вашем горе. В любую минуту можете на меня рассчитывать».

«Эта трагедия затронула всех, кто ее знал. Вам, конечно, сейчас тяжелее всех. Хочу вас заверить, что я никогда не оставлю вас. А ее никогда не забуду. Пожалуйста, давайте будем проходить этот путь вместе».

«К сожалению, я только теперь понял, какими недостойными были мои пререкания и ссоры с этим светлым и дорогим мне человеком. Простите меня! Скорблю вместе с вами».

«Это огромная утрата. И страшная трагедия. Я молюсь и буду всегда молиться и за вас, и за него».

«Трудно выразить словами, сколько он сделал мне добра. Все наши разногласия – пыль. А то, что он сделал для меня, я пронесу через всю свою жизнь».

tem_3592

Подкрепить сочувствие помощью

Перед тем, как сказать слова утешения:

– Нужно подумать о своем отношении к умершему, вспомнить жизнь покойного и важнейшие моменты его жизни.

– Вспомнить о том, чему он научил, то хорошее, что умерший сделал, чем помог и какие радости принес выражающему соболезнование. После этого будет гораздо легче подобрать необходимые, искренние слова для соболезнования.

– Подумать о степени утраты и истории развития отношений тех людей, которым вы собираетесь выразить соболезнование. Попробовать ощутить их внутреннее состояние и часть их переживаний, пережить немного их чувств.

При соболезновании желательно:

– Молиться за усопшего и горюющего (можно не только молиться самому, но и подавать записки в церкви).

– Подкрепить соболезнование предложением посильной помощи (это совершенно не значит, что человек «откупается»). Можно предложить помощь по хозяйству, организации похорон и др. Не следует стесняться интересоваться, чем можно помочь горюющему.

tem_3584

При этом нельзя расценивать отказ горюющего от разговора или предлагаемой помощи как личный выпад против вас или против ваших взаимоотношений с ним. Надо понимать, что горюющий на этом этапе не всегда может правильно оценивать ситуацию, может быть невнимательным, пассивным, находиться в состоянии чувств, которые очень сложно оценить другому человеку.

– Выражение соболезнования – это не только разделение скорби, но и обязательное примирение. Обычно уместно искренне кратко и тактично попросить прощения за то, в чем вы себя считаете виноватым перед умершим или лицом, которому приносите соболезнование.

– Если у горюющего и умершего были тяжелые взаимоотношения, предательства, конфликты, то это не должно влиять на ваше отношение к горюющему. Нельзя знать степень раскаяния (в настоящем и  будущем) этого человека или людей.

Фото: Михаил Терещенко

Видео: Виктор Аромштам

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
«А мы папу похоронили так же, как моего хомяка?»
«А мы папу похоронили так же, как моего хомяка?»
Регина Енакаева

Если вы вовремя не сказали ребенку правду о смерти родителя

Катерина Мурашова: Не ждите месяц, чтобы сообщить ребенку о смерти папы
Катерина Мурашова: Не ждите месяц, чтобы сообщить ребенку о смерти папы
Катерина Мурашова

Идеи для родителей: как говорить с детьми о смерти и почему нельзя уходить от ответа

Нельзя говорить ребенку: «Бог забрал маму»!
Нельзя говорить ребенку: «Бог забрал маму»!
Валерия Михайлова

Психолог Наталия Инина о том, как пережить смерть близкого вместе с детьми

Благотворительный фонд
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
24% собрано / 114450 руб. осталось
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
71% собрано / 84700 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Как подростков заманивают в суицидальные группы?
Михаил Хасьминский

В интернете всё можно скрыть за выдуманным образом, который романтизируется

"
Кризисный психолог Михаил Хасьминский: Самое удивительное – запрещено писать о последствиях самоубийства
Михаил Хасьминский

От пяти до двадцатьи процентов онкобольных невозможно обезболить даже в условиях хосписа, то есть какое-то количество самоубийств всё…

"
Тренинг гордости, или К чему приводит «личностный рост» без покаяния
Михаил Хасьминский

Жить чувствами легче, чем мыслить рационально, много узнавать, анализировать, пытаться выяснить свое место в этой реальности. Ведь как…

Все статьи автора
Статьи Дня
Ольга Синяева: «Сиротпром» снова наступает
Ольга Синяева

Почему так много людей одобряют «закон Димы Яковлева»

«В семье мальчика звали Путинушка»
Вера Тихонова

Какие имена не разрешат давать детям

Протоиерей Георгий Митрофанов: «Мы упустили созидание нашей Церкви»
Настя Дмитриева

Прошло 25 лет, и общество больше не доверяет православным

самое читаемое

В детдоме вздрогнули: «Вы соображаете, о чем просите?»188,873

Протоиерей Георгий Митрофанов: «Мы упустили созидание нашей Церкви»23,724

Умирающие дети в Москве больше не кричат от боли19,555

В фондах Эрмитажа обнаружили прижизненный портрет Ксении Петербургской15,673

Как гарантированно остаться одиноким (+видео)12,982

В аду все правы, в раю все прощены10,262

«Я не могу быть предателем даже самого злейшего моего врага»8,457

«А мы папу похоронили так же, как моего хомяка?»7,665

Чудеса святой блаженной Ксении5,213

Блаженная Ксения – премудрая вдова4,570

лучшие авторы

Наталия Константинова188,873

Новостная служба36,691

Настя Дмитриева28,066

Лидия Мониава19,555

Марина Филоник12,982

Денис Ахалашвили12,725

Сергей Худиев10,262

Епископ Иона (Черепанов)8,457

Священник Сергий Круглов8,194

Регина Енакаева7,665

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть