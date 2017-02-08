«Другим хуже, чем тебе»: как не надо соболезновать

«Еще родишь», «время лечит», «отмучился», «Бог забирает лучших» – руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье – храме Воскресения Христова на Семеновской Михаил Хасьминский о том, как можно и как нельзя соболезновать горюющим. Выступление на Рождественских чтениях.>/b?

«Молодая, еще родишь»

1. Утешение будущим.

«Пройдет время, еще родите» (если умер ребенок), «Ты красивая, потом еще выйдешь замуж» (если умер муж) и т. п.

Это бестактное заявление для горюющего. Он еще не оплакал, не пережил настоящую потерю. В это время его не интересуют перспективы, он пока не сможет на данный момент видеть того будущего, о котором ему говорят, а лишь переживает боль настоящей потери.

2. Запрет на горе.

«Не плачь, все пройдет», «не плачь, покойника замочишь», «нельзя плакать, гневишь Бога», «нейтрализуешь молитву слезами».

Неправильная установка горюющему, которая не дает отреагировать эмоциями, а понуждает их спрятать. Формирует для горюющих образ Бога как наказывающего и жестокого. Самоизоляция горюющего (не желая расстраивать) приводит к негативным последствиям, непониманию, отсутствию поддержки и сочувствия.

Отсутствие проявлений чувств и эмоций крайне тяжело может сказаться на психоэмоциональном, соматическом и духовном состоянии горюющего, а также на течении кризиса. Обычно запрет на горе происходит из-за «сочувствующих», которых травмируют эмоции и переживания горюющего.

3. Пустой оптимизм.

«Не волнуйся, все будет хорошо».

Соболезнующий дает оптимистичную иллюзию и надежду скорбящему. Горюющий не может воспринимать это утверждение. Он пока не может видеть такой перспективы и не стремится к ней. В это время он оплакивает потерю и не начинает выстраивать новую жизнь без дорогого человека. На этот момент ему не важно, что будет потом. Пустой оптимизм его будет скорее раздражать, чем помогать.

«Плохо, конечно, но время лечит».

Банальная и пустая фраза для горюющего. Горюющий ощущает острую боль и переживает потерю. В это время он не выстраивает планы на будущее, не верит, что со временем ощущения изменятся. Время воспринимается как остановленное. Лечит душу Бог, молитва, добрые дела, дела милосердия и милостыни, а не время.

4. Ориентированные в будущее пожелания.

«Желаю быстрее выйти на работу», «надеюсь, что ты скоро восстановишь здоровье», «желаю тебе прийти быстрее в себя после такой трагедии» и т. п.

Эти пожелания не являются соболезнованиями, они ориентированы в будущее, которое в состоянии острого горевания человек все равно пока не видит. Горюющий может воспринять пожелания как подталкивание к выходу из этапа горевания, что он просто не может сделать в этот момент.

5. Обесценивание утраты.

«Так ему лучше. Он болел и отмучился».

Если даже горюющий признает правоту этого утверждения, то боль от потери для него часто не становится легче. Он все равно переживает чувство утраты остро и болезненно.

Кроме того, в некоторых случаях это может спровоцировать у горюющего обиду на умершего – «Да, ему сейчас хорошо, а мне плохо». Такие мысли в последующем могут стать источником иррационального чувства вины у горюющего.

6. Рационализация утраты.

«Хорошо, хоть мать не пострадала», «Тяжело, но ведь у вас еще есть дети», «Умер, так как стал бы бандитом».

Такие слова не могут уменьшить боль человека от потери. Не может служить утешением то, что могло быть еще хуже, последствия тяжелее, а потерять можно было бы больше.

Невозможно утешить погорельца тем, что у него дом сгорел, но машина осталась, а больного тем, что у него обнаружили диабет, но не в самой опасной форме. Так же мать не заменит умершего отца, а второй ребенок не сможет заменить первого.

Да, некоторым людям святые говорили, что смерть их ребенка была во благо, так как в будущем ребенок стал бы бандитом или убийцей. Но это было сказано конкретному человеку, это не общее правило.

7. Сравнение утрат.

«Держись, ведь другим еще хуже, чем тебе», «бывает еще хуже», «не ты одна такая», «вот у тебя муж, а у них дети погибли».

Соболезнующий пытается сравнить горюющего с тем, «кому еще хуже». При этом он рассчитывает на то, что горюющий от этого сравнения поймет, что его потеря не самая страшная, что бывает еще тяжелее, таким образом у него уменьшится боль от потери.

Если всем вокруг еще хуже, то это не улучшает, а наоборот, ухудшает состояние человека. Горюющий человек не может сравнить свою боль с болью других.

8. Сами виноваты, или «Если бы…»

«Эх, если бы мы его отправили к врачу», «почему мы не обратили внимания на симптомы», «если бы ты не уехал, то, возможно, это бы не случилось», «если бы ты тогда послушала», «если бы мы его не отпустили».

При выражении соболезнования нельзя говорить и упоминать о том, что смерть можно было предотвратить каким-либо образом. Это ошибка, которая появляется от желания найти «виноватого», «крайнего» в смерти.

У скорбящего такие утверждения могут вызвать дополнительное иррациональное чувство вины, но не утешение.

9. Надежда на месть или наказание.

Виноват враг – «Надеемся, что милиция найдет убийцу, он будет наказан», «этого водителя надо бы убить (отдать под суд)», «этих ужасных врачей надо судить».

Такие утверждения (справедливые или несправедливые), возлагающие вину на кого-то третьего и осуждающие его, не являются соболезнованиями. Назначение виноватого, его наказание, солидарность в недобрых чувствах к горюющему не могут смягчить боль потери, вернуть жертву к жизни. Утверждение может ввести скорбящего в состояние сильной агрессии. Но агрессия может изменить цель и направиться на себя, окружающих и пр.

Виноват Бог – «Бог дал, Бог и взял», «Бог забирает лучших», «все в руках Божиих».

Соболезнование, которое может перекладывать «вину» за смерть человека на Бога. Невоцерковленного человека в острой стадии обычно это не только не утешает, но и может вызывать агрессию на Него.

Такое утешение подойдет только глубоко верующему человеку, живущему духовной жизнью и имеющему доверие к Богу.

Если ребенку сказать, что Бог забирает лучших, он начнет плохо себя вести, чтобы не быть лучшим, а взрослые не смогут понять такую перемену в его поведении.

Виноват умерший – «Это произошло за его грехи», «ты же знаешь, он пил много», «он же был наркоманом, а они всегда так умирают».

Это не соболезнование, а назначение «виновным» умершего за его поведение, неправильные поступки, образ жизни и пр. Эти попытки неэтичны, а напоминание горюющему о недостатках человека, который умер, делает потерю еще более трагичной, развивает в горюющем чувство вины, причиняет дополнительную боль.

Осуждающий человек, который так выражает «соболезнование», ставит себя в роль судьи (вместо Бога), который не только знает причину, но и имеет право осуждать умершего, связывая определенные причины со следствием.

10. «Я знаю, как вам трудно, я понимаю вас».

Не следует утверждать о понимании боли скорбящего, даже если переживались подобные чувства, их нельзя сравнивать. Никто не может понимать чувства другого или испытывать их так же, как и понять физическую и душевную боль другого, кроме того, кто ее испытывает. Чувства индивидуальны и каждый человек их по-своему переживает и ощущает.

В таких случаях лучше ограничиться словами «Я могу только догадываться, как тебе плохо», «Я вижу, как ты скорбишь».

11. Соболезнование или любопытство.

«А как это случилось?» «А где это произошло?», «А что он сказал перед смертью?»

Это не выражение соболезнования, а бестактное любопытство. Уместно только в том случае, если для горюющего это будет предлогом для желаемого разговора.

12. Сравнение с собой.

«Ты же знаешь, что мне тоже плохо», «Когда у меня мать умерла, я тоже чуть с ума не сошла», «Я тоже, как и ты. Мне очень плохо, у меня тоже отец погиб»

Не стоит вместо соболезнования рассказывать о тяжести собственного состояния, в надежде, что этот опыт поможет легче пережить горе скорбящему. Таким образом может произойти умножение скорби и боли, взаимная индукция, которая не только не улучшит, но и ухудшит состояние.

Помочь это может тогда, когда горюющий близок, слова искренни, а желание помочь велико.

13. Соболезнование – призывы:

«Надо жить ради», «Ты должна выдержать».

Для человека, который находится в остром горе, чаще всего призывы неэффективны и вызывают непонимание и раздражение, а также воспринимаются как насилие. Когда человек находится в глубоких переживаниях и страданиях, призывы наделяют обязательствами и определяют действия, убеждая горюющего в том, что его не понимают.

14. Соболезнования в стихах.

Напыщенны, неискренны, наигранны и театральны. Не способствуют достижению основной цели – выражению сочувствия, разделению горя. Если искренние чувства сострадания и любви не облекаются в красивую совершенную поэтическую форму, то не стоит таким образом выражать соболезнование.

Чтобы не захотелось убить соболезнующего

Со-чувствие – это совместное чувствование, общее чувство.

Со-болезнование не ритуал, а «совместная болезнь». Надо разделить горе с человеком, попытаться взять на себя часть его боли, так как «разделенное горе – это полгоря».

1. Соболезнование можно выражать поступками и словами – в устной или письменной форме.

2. Соболезнование не должно быть формальным ритуалом или пустыми словами, за которыми нет тепла, искреннего сочувствия и работы души. Если нет искреннего сочувствия, лучше вообще не приходить с соболезнованиями.

Часто горюющие люди рассказывают, что все внутренние силы, которые надо было пустить на преодоление горя, они потратили на то, чтобы не «убить» соболезнующего.

3. Не следует искусственно сдерживать себя в проявлении добрых чувств к горюющему и в выражении теплых слов к умершему.

Часто люди считают, что надо сдерживать себя, не проявлять истинных чувств, даже если действительно любили умершего. Дают себе установку – «не плачь», «не будь тряпкой», «будь как кремень».

Человек, который переживает острое горе, находится во власти сильных чувств. Попытки говорить очень правильные слова, апеллировать к логике в большинстве случаев не будут иметь результата. Это происходит потому, что в данный момент горюющий не может логически рассуждать. Если с горюющим разговаривать, не затрагивая его чувств, то это не будет иметь результата.

4. Соболезнование можно выразить так, как подсказывает вам сердце – от избытка чувств говорят уста.

5. Выражением сочувствия и скорби может быть прикосновение, пожимание и поглаживание рук. Можно обнять, поплакать рядом с горюющим, прикоснуться к горюющему.

Но нельзя применять силу (сжимать в объятиях, хватать за руки). Иногда соболезнующие, причастные к горю, могут потерять контроль над собой. Несмотря на сильные чувства и эмоции, необходимо сохранять контроль над собой в поведении со скорбящим.

6. Слова без дел часто кажутся мертвыми, формальными. Дела подкрепляют слова и придают соболезнованию вес и искренность. Дела облегчают жизнь горюющему, а также позволяют соболезнующему сделать доброе дело.

Примеры фраз-соболезнований: «Он очень много значил для меня и для вас, скорблю с вами». «Пусть нам будет утешением, что он подарил столько любви и тепла. Будем молиться за него». «Нет слов выразить вам скорбь. Она очень много значила в вашей и моей жизни. Никогда не забудем». «Очень тяжело терять такого дорогого человека. Разделяю ваше горе. Чем я могу вам помочь? Всегда можете на меня рассчитывать». «Очень жаль, примите мои соболезнования. Если я могу для вас что-то сделать, то буду очень рада. Хотелось бы предложить свою помощь. Я с радостью помогла бы вам…» «К сожалению, в этом несовершенном мире такое приходится переживать. Он был светлым человеком, которого мы любили. Я не оставлю вас в вашем горе. В любую минуту можете на меня рассчитывать». «Эта трагедия затронула всех, кто ее знал. Вам, конечно, сейчас тяжелее всех. Хочу вас заверить, что я никогда не оставлю вас. А ее никогда не забуду. Пожалуйста, давайте будем проходить этот путь вместе». «К сожалению, я только теперь понял, какими недостойными были мои пререкания и ссоры с этим светлым и дорогим мне человеком. Простите меня! Скорблю вместе с вами». «Это огромная утрата. И страшная трагедия. Я молюсь и буду всегда молиться и за вас, и за него». «Трудно выразить словами, сколько он сделал мне добра. Все наши разногласия – пыль. А то, что он сделал для меня, я пронесу через всю свою жизнь».

Подкрепить сочувствие помощью

Перед тем, как сказать слова утешения:

– Нужно подумать о своем отношении к умершему, вспомнить жизнь покойного и важнейшие моменты его жизни.

– Вспомнить о том, чему он научил, то хорошее, что умерший сделал, чем помог и какие радости принес выражающему соболезнование. После этого будет гораздо легче подобрать необходимые, искренние слова для соболезнования.

– Подумать о степени утраты и истории развития отношений тех людей, которым вы собираетесь выразить соболезнование. Попробовать ощутить их внутреннее состояние и часть их переживаний, пережить немного их чувств.

При соболезновании желательно:

– Молиться за усопшего и горюющего (можно не только молиться самому, но и подавать записки в церкви).

– Подкрепить соболезнование предложением посильной помощи (это совершенно не значит, что человек «откупается»). Можно предложить помощь по хозяйству, организации похорон и др. Не следует стесняться интересоваться, чем можно помочь горюющему.

При этом нельзя расценивать отказ горюющего от разговора или предлагаемой помощи как личный выпад против вас или против ваших взаимоотношений с ним. Надо понимать, что горюющий на этом этапе не всегда может правильно оценивать ситуацию, может быть невнимательным, пассивным, находиться в состоянии чувств, которые очень сложно оценить другому человеку.

– Выражение соболезнования – это не только разделение скорби, но и обязательное примирение. Обычно уместно искренне кратко и тактично попросить прощения за то, в чем вы себя считаете виноватым перед умершим или лицом, которому приносите соболезнование.

– Если у горюющего и умершего были тяжелые взаимоотношения, предательства, конфликты, то это не должно влиять на ваше отношение к горюющему. Нельзя знать степень раскаяния (в настоящем и будущем) этого человека или людей.

Фото: Михаил Терещенко

Видео: Виктор Аромштам