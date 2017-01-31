Дума и РПЦ просят ввести ответственность родителей за воспитание молодежи – СМИ

31 января. ПРАВМИР. Ввести ответственность родителей и работников сферы образования за духовно-нравственное воспитание молодежи просит комитет Госдумы по образованию и науке совместно с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации РПЦ.

Соответствующий проект рекомендаций по итогам обсуждения в парламенте будет направлен в правительство, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на текст документа.

«Участники рекомендуют правительству рассмотреть вопрос о разработке основ единой государственной политики в области духовно-нравственного воспитания в Российской Федерации и механизмов ее поддержки на правительственном уровне, предусмотрев программу по защите духовно-нравственной среды, ответственность государственных учреждений и их руководителей, а также родителей, работников сферы образования и взрослых граждан за духовно-нравственное воспитание молодежи», – сказано в документе.

Кроме того, кабинет министров просят ввести налоговые льготы для организаций, издающих литературу для духовно-нравственного воспитания молодежи.

Священнослужители и депутаты ожидают от Минобрнауки, что оно совместно с МВД и Минюстом выработает меры по борьбе с ненормативной лексикой и «антиобщественным речевым поведением».

Пресс-служба комитета по образованию и науке Госдумы сообщает, что «круглый стол» на тему «Духовно-нравственное воспитание в системе образования» прошел 26 января в рамках Рождественских Парламентских встреч.

«По итогам круглого стола был принят проект рекомендаций, которые после внесения дополнений и замечаний будут утверждены на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке», – сообщает пресс-служба комитета.