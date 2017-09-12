Дураки на дорогах: успеть довезти пациента

Оторванная нога – это и в самом деле срочно. А еще скорая не меняет памперсы, не выводит из запоя и не выписывает справки. Правила для тех, кто не хочет отвечать на неудобные вопросы на Страшном Суде – от фельдшера скорой помощи иеромонаха Феодорита (Сеньчукова).

Мы везли голень

Не так, конечно. Мы – реанимационная бригада Московской станции скорой помощи – везли из Подмосковья девочку с неполной травматической ампутацией голени. Забрали из операционной, под наркозом и на ИВЛ. Пассажирка мотоцикла, совершенно нелепое ДТП – из правого ряда внезапно стала разворачиваться «ГАЗель», и мотоциклист въехал прямо в нее. У парня открытый перелом предплечья, а девочке не повезло.

В местной больнице саму голень пришили, а вот сосудистого хирурга у них не было. У нас оставалось порядка полутора часов, чтобы вписаться в шестичасовой промежуток, в который можно что-то сделать. А было воскресенье, полпятого вечера…

Трасса в это время полностью забита возвращающимися дачниками.

Многие говорят – «Но у вас же мигалки!» Да, у нас есть и мигалки и сирены, но, к сожалению, сами по себе они подъемной силой не обладают и машину скорой помощи в вертолет не превращают.

Летать мы не умеем, вертолетные бригады существуют, но всех больных они не перевезут.

Когда-то Карамзин сказал, что в России две беды – дураки и дороги. Главный историограф Его Императорского Величества и предположить не мог, что лет через 150 появится и третья – дураки на дорогах. Эта беда подстерегает всех, но скорую помощь – больше всего.

Скорая – на последнем месте

Дело в том, что не заметить большой пожарный автомобиль сложно. Полицию у нас боятся, а экипажи ДПС снабжены еще и красным маяком, ну а скорая – в ряду экстренных служб она традиционно на последнем месте. Да и СМИ жару прибавляют – регулярно появляются байки про «такси с мигалками», хотя таксовать скорая закончила в начале 90-х.

Сейчас скорая муниципальная этого просто сделать не сможет – везде ГЛОНАСС или подобные ей системы, а коммерческая – потаксовать теоретически могла бы, но в реальности компании, дорожащие своей репутацией, заниматься подобным не будут. Да и дорог вызов коммерческой скорой помощи – проще и дешевле такси заказать по времени.

Но некоторые, начитавшись подобных историй, начинают всеми силами демонстрировать свое презрение, не пропуская бригаду, идущую со спецсигналами.

Потом, вспомнив про видеорегистраторы, конечно, пропускают, но машина уже притормозила, скорость сброшена, а на муниципальную скорую сверхмощных машин не закупают, и вот уже бригада с трудом набирает скорость, теряется несколько минут. А ведь таких дураков на дороге встречается не по одному.

Но у нас сейчас иная проблема – поток настолько плотный, что вклиниться некуда. Да и незачем. Ведь это на Западе все приучены, что экстренные службы ездят между рядами. Водители, заслышав сирены и завидев маяк, подают к наружному краю полосы, освобождая середину. У нас же все начинают метаться – кто вправо, кто влево, и проехать вообще невозможно. В центре же – отбойник, и плотно забитый левый ряд.

Единственная возможность – обочина. По обочинам ездить нельзя, нарушителей не очень много, и мы продвигаемся вперед. Проблема лишь в том, что этих нарушителей, которые пытаются уступить нам дорогу, никто не выпускает в полосу. Нас законопослушные граждане (в отличие от незаконопослушных) в упор не видят и не слышат. Но все-таки как-то едем.

Не по злобе, а от глупости

В Москве – легче. Там и народ более сосредоточенный, да и социальная реклама работает. Сейчас не пропустить скорую все-таки становится не комильфо. И если бедой провинциальных городов, по информации сайта «Фельдшер.ру», по-прежнему остаются дорогие иномарки, то в Москве – старые машины любого происхождения или «блондинки за рулем». Правда, эти в основном не по злобе, а от общей глупости.

Есть, однако, еще одна беда – любители выскочить на трассу, не оглядываясь по сторонам. Нашему водителю приходится проявлять чудеса экстремального вождения. Но это наш водитель – профессионал экстра-класса. На нашей бригаде они все такие. А вот на других бригадах могут быть и иные. Смотрите, дорогие друзья, и налево и направо – спецтранспорт может выскочить отовсюду.

Скорая работает по правилам

Вообще, про скорую ходит очень много слухов, которые действительности соответствуют мало. Конечно, со 100%-ной уверенностью я могу рассказывать только про Москву – в каждой избушке свои погремушки – но есть вещи, общие для всех.

1. Скорая помощь в РФ работает по алгоритмам, то есть по утвержденным правилам. На Украине, насколько я знаю – тоже. Выклянчивать укол или таблетку, вам не показанную, не следует. Конечно, в деревне фельдшер Марьиванна, знающая вас с пеленок, может это сделать для вашего успокоения, но в целом – нет.

2. Право на выбор врача и медучреждения для экстренных случаев не работает. «Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания» (ФЗ-323, ст. 21, п. 5). То есть при необходимости госпитализации больница будет ближайшей по профилю. Деньги бригаде в этом случае совать бессмысленно – в крупном городе решают не они, а в районе выбирать, как правило, не из чего.

3. Человек, безусловно, имеет право отказаться от предложенной госпитализации (точнее, эвакуации), но следует помнить, что, когда вы все-таки дозреете, бригада может не успеть. Она у вас под дверью не курит. Да и отношение к вам будет соответствующее.

4. Не следует вызывать скорую при стандартных ситуациях (привычный подъем артериального давления, типичные боли в животе при хроническом гастрите и так далее), если эти ситуации не требуют какого-то специализированного лечения.

Причин тому несколько. Первая – это то, что, пока скорая едет к вам, чтобы дать таблетку, которая у вас и так есть или должна быть, кто-то реально нуждается в помощи. Здесь вам, конечно, ничего не будет, но когда вы предстанете перед Господом, то ответ придется нести такой же, как и всем убийцам.

Вторая – это как раз то, что скорая оснащена самыми простыми и быстродействующими препаратами. И если вам назначен лаципил, а вы решили сэкономить и дернуть скорую, то у вас есть все шансы заработать кучу осложнений. Кстати, даже если у вас, к примеру, бронхиальная астма, то лучше иметь свой небулайзер – приступ иногда доходит до полного удушья гораздо раньше, чем успевает приехать бригада.

5. На скорой нет санитаров (кроме психиатрических бригад). Фельдшер при необходимости принимает участие в переноске (не носит, а принимает участие) больных, а у врача это в должностные обязанности не входит. Задумайтесь, кто понесет больного, договоритесь с соседями, дворниками и так далее. Иначе пациент может скончаться, ожидая экипаж МЧС, идущий на помощь бригаде.

6. Скорая помощь не ставит клизмы, не меняет памперсы, не поднимает людей с пола (если это не требуется непосредственно для оказания медицинской помощи), не выводит из запоя и не снимает похмелье, не обеспечивает уход за стомами, не назначает лечения, не консультирует, не выписывает больничных листов и студенческих справок о нетрудоспособности и так далее. Все это делают другие службы.

P.S. Больную мы довезли вовремя. Но, к сожалению, характер травмы был таков, что и ангиохирургам ногу спасти не удалось. Будьте осторожны на дорогах.