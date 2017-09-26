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Душа в душу

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Семь человек погибли в автокатастрофе с экскурсионным автобусом из Нижнего Новгорода в Краснодарском крае. Пользователи соцсетей первыми узнали в сухих строчках списка погибших Инну Варламову, вдову нижегородского священника Василия Варламова.
Душа в душу

В августе 2013 года в Иерусалиме пропал нижегородский священник Василий Варламов. Он приехал в паломническую поездку женой и дочерью. Однажды утром о. Василий вышел из отеля и не вернулся.

При нем не было ни кредитных карт, ни мобильника, поэтому отследить путь было проблематично. Полиция Израиля искала священника, но поиски оказались безуспешными.

Спустя 4 года, в апреле 2017 года останки Нижегородского клирика нашли недалеко от Иерусалима, в арабской деревне. Генетическая экспертиза показала, что это о. Василий Варламов. Результаты экспертизы также однозначно указывали на то, что смерть не носила насильственный характер. 

26 сентября вдова о. Василия Инна Варламова трагически погибла в ДТП. Она находилась в автобусе, где ехали нижегородские паломники, возвращавшиеся из Абхазии. ДТП произошло около 01:00 мск на трассе М-4 «Дон», в районе города Горячий Ключ. Экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем. В аварии погибли 7 человек, 19 получили ранения.

Василий и Инна Варламовы были известной семьей в Нижнем Новгороде. Отец Василия Варламов был художником и талант отца передался и сыну.

Правмир попросил поделиться воспоминаниями тех, кто знал эту семью.

Священник Евгений Панюшкин (Нижний Новгород):

Это была очень творческая семья. И матушка и отец Василий вместе занимались творчеством, писали картины. Я бывал у них и дома не раз. Отношения у них были очень дружественными, они практически никогда не ссорились, потому что они умели друг другу уступать. Для меня это было очень ценным опыт.  Матушка была очень интеллигентным и воспитанным человеком верующим.

Удивительная история о том, как у них появилась дочь. У них долго не было детей, они очень сильно молились об этом. И когда в храме на Полтавке стала мироточить икона Параскевы Пятницы, матушка стала туда ходить и молиться перед этой иконой. И, когда впоследствии у них родилась дочь, они назвали ее Параскевой.

Они очень любили друг друга и жили душа в душу. Когда о. Василий пропал, матушка очень долго не могла поверить в его гибель. Ей звонили  разные полусумашедшие, говорили, что могут указать место, где находится могила. Но она говорила: «Я знаю, что он жив, я верю, что вернется». Для нее все это было серьезным жизненным испытанием. Но она нашла в себе силы с этим бороться, пережить и продолжать жить дальше. В последние годы она жила ради семьи дочери, которая вышла замуж, родила ребенка.

Ирина Пименова:

Страшная, трагическая новость…. сегодня ночью, где-то на Кубани, в автомобильной катастрофе погибла Инна Варламова – замечательно яркий, самобытный художник, иллюстратор книг для детей, журнала “Саша и Даша”. Просто необыкновенный по душевным качествам человек, на долю которого (которой) выпало одно из самых сложных испытаний – потеря и несколько лет поиска супруга, протоиерея о. Василия Варламова…

В нашей библиотеке есть целая плеяда книг, проиллюстрированных этой удивительной художницей – нижегородская серия «Писатели – детям» издательства «БИКАР». Такие книги, как «Семицветье» Ирины Кулаковой, «Поющие часы» Сергея Афоньшина, «Лето в ключах» Павла Тужилкина… Эти наивные, добрые, светлые рисунки, пришедшие откуда-то из тайных глубин ДЕТСТВА и СВЕТЛОЙ РАДОСТИ ЖИТЬ, не дадут нам забыть хорошего человека, настоящего художника Инну Владимировну Варламову. Светлой, доброй памяти, Царствия Небесного …. и искренние соболезнования родным и близким…

Из ФБ Инны Варламовой:

Мне не спится, а за окошком поёт соловей уже которую ночь. Вот соловьишка, любит свою соловейку, радуется звёздам, луне, солнышку. И нет в нём страстей и порока. Поэтому он не только радуется сам всему прекрасному, но и радует нас. А под деревом (кстати. это слива) ходят-бродят кругами два моих котяры -чёрный и белый. Их не умиляет нежное и виртуозное бельканто соловья… Куда им до высокого искусства… Они мерзко и утробно завывают, поглядывая время от времени туда – в недосягаемую для них высоту поднебесья, где в кроне дерева заливается трелями любви к миру ПТИЧКА. Коты жаждут её …, но! сожрать. Они пытаются взобраться на дерево, царапаются, подвывают от нетерпения, в брюхах их что-то урчит, вторя их завываниям. У них даже получается перепрыгивать с ветки на ветку туда к ПТИЧКЕ. И вот они шлёп и ещё шлёп-шлёп наверх. Но ветки, чем они выше, тем становятся тоньше и тоньше. И вот один котяра громко плюхнулся на землю, второй за ним. И ничего, отряхнулись и пошли облизываясь, кругами опять вокруг дерева. А ПТИЧКА так вдохновенно пела, так славила Любовь! Какие тут коты, она их просто не замечала, а всё пела и пела, что мир прекрасен. Я пишу, а она поёт правда коты тоже туточки никуда не делись, Но ПТИЧКА ТО ПОЁТ.

Алексей Малышев:

Сегодня в автокатострофе погибла Инна Варламова, наша замечательная подруга, просьба помолиться о упокоении её души… Упокой Господи новопреставленную рабу Твою Инну, даруй ей Царствие Твоё Небесное… Аминь!

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