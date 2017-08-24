Два человека погибли в Волгоградской области из-за природных пожаров

24 августа. ПРАВМИР. Два человека стали жертвами природных пожаров в Волгоградской области.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«В результате природных пожаров погибли пожилые супруги, жители села Ягодное Ольховского района», – сказал собеседник агентства.

Эту же информацию подтверждает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по региону.

Следственными органами по факту гибели людей проводится проверка.

В среду 23 августа в Волгоградской области в связи с природными пожарами введен режим ЧС. По данным на 22:00 мск 23 августа спасатели локализовали все шесть очагов природных пожаров в Советском районе Волгограда, Иловлинском, Ольховском, Даниловском и Среднеахтубинском районах области. Огнем уничтожено более 150 строений. В пункты временного размещения эвакуированы более 700 жителей региона.