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Два человека погибли в Волгоградской области из-за природных пожаров

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24 августа. ПРАВМИР. Два человека стали жертвами природных пожаров в Волгоградской области.
Два человека погибли в Волгоградской области из-за природных пожаров
Фото: РИА Новости

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«В результате природных пожаров погибли пожилые супруги, жители села Ягодное Ольховского района», – сказал собеседник агентства.

Эту же информацию подтверждает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по региону.

Следственными органами по факту гибели людей проводится проверка.

В среду 23 августа в Волгоградской области в связи с природными пожарами введен режим ЧС. По данным на 22:00 мск 23 августа спасатели локализовали все шесть очагов природных пожаров в Советском районе Волгограда, Иловлинском, Ольховском, Даниловском и Среднеахтубинском районах области. Огнем уничтожено более 150 строений. В пункты временного размещения эвакуированы более 700 жителей региона.

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