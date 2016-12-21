Два старинных собора в Великом Устюге возвращены Церкви

21 декабря. ПРАВМИР. Росимущество вручило митрополиту Вологодскому и Кирилловскому Игнатию, временно управляющему Великоустюжской епархией, распоряжения о передаче в собственность епархии двух кафедральных соборов: Успенского собора с церковью Благовещения, а также собора Прокопия Праведного в Великом Устюге.

Стороны также подписали акты приема-передачи этих соборов в собственность Церкви, сообщает пресс-служба епархии. Митрополит Игнатий поблагодарил специалистов Росимущества за слаженную и четкую работу по передаче Церкви храмовых и монастырских зданий.

В качестве знакового события церковной жизни Вологодчины владыка отметил передачу Воскресенского кафедрального собора г. Вологды, освященного в праздник Введения Пресвятой Богородицы. Две недели назад в соборе впервые за 90 лет состоялась первая Божественная литургия. Часть помещений в соборе по-прежнему занимает галерея на основе договоренности Правительства Вологодской области с епархией.

За последние два года Русской Православной Церкви было передано около 20 объектов на территории Вологодской области, в том числе Спасо-Прилуцкий Димитриевский монастырь.