Две недели слез и протестов: первоклассник пошел в школу

«Бесилово», щекотка и помощь с домашними заданиями. Как еще помочь первокласснику адаптироваться к школе рассказывает психолог Мария Сурыгина.

Это важное событие для ребенка и для его семьи, к нему готовятся по сути за несколько лет до – подготовительные группы в детских садах, занятия чтением и счётом с малышами, игры в школу, рассказы и разговоры о школе – всё это намеренно или нет готовит ребенка к школе. Поэтому, и, конечно, потому, что школьник уже и старше, и более самостоятелен, адаптация к школе проходит в целом более спокойно, чем адаптация к саду. Но конечно и тут есть на что обратить внимание.

Так же, как и при адаптации к саду, процесс адаптации к школе не только внешний (насколько ребенок спокоен и позитивен по отношению к школе), но и внутренний, затрагивающий как вопросы физического самочувствия, так и аспекты психической деятельности.

Проявлением адаптации может быть нежелание идти в школу, страх перед классом, неприятие этих жизненных перемен, потеря аппетита, нарушение сна, повышение утомляемости, капризность, повышенная возбудимость, двигательная активность и многое другое.

Адаптация к школе это в первую очередь адаптация к социальному статусу, процесс построения новых, серьёзных взаимоотношений с социальным окружением ребенка. Это испытание даже для тех детей, которые уже ходили до этого в детский сад. И процесс этот складывается из нескольких факторов: во-первых, собственно попадание в принципиально новую среду общения и деятельности, что разумеется требует адаптации; во-вторых, примерно в этом возрасте 6-8 лет у ребенка проходит очередной возрастной кризис. Оба эти фактора вместе дают эффект напряжения, который порой растягивается не только на первое время, но и, при неудачном течении, отражается на всём школьном обучении в течении многих лет.

Не будем подробно останавливаться на первом факторе, потому что об этом сказано довольно много – учебная среда, новые взаимоотношения, необходимость вписываться в школьную систему и подчиняться определённым правилам, режиму, повышение нагрузок и т.п. Это всё на слуху, мне же кажется более важным сейчас обратить ваше внимание на то, что обсуждается не так часто – совпадение адаптации к этим новым сложным условиям и кризиса 7-ми лет.

Сложный переход, который доступен только человеку

В семь лет тип мышления меняется на словесно-логический, тот тип, который является основным у взрослых людей. Смена эта так же происходит постепенно, и задолго до кризиса у ребенка уже могут быть некоторые свойства этого типа мышления, а сам кризис обусловлен передачей руля от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению, и знаменует то, что отныне словесно-логическое мышление будет занимать большую часть головы.

При этом родителям важно понимать, что этот весьма сложный переход, который доступен из всего живого мира только нашему виду, ни одно млекопитающее не обладает этим качеством мозга, этот важный переход длится довольно долго после того как кризис уже минует. Окончательно словесно-логическое мышление во всей своей функциональной полноте формируется к 13-15 годам.

Предыдущие формы мышления при этом не отмирают, но отходят на задний план. У взрослого человека тоже имеется и наглядно-действенное, и наглядно-образное мышление, он активно ими пользуется, но главным является словесно-логическое. Наглядно-действенное мышление, например, ежедневно проявляется у нас в почёсывании затылка при вспоминании чего-либо, в жестикуляции, которой мы сопровождаем объяснения, в привычке расхаживать во время напряженного думанья и во многом другом.

Кроме смены типа мышления в 7 лет происходит следующий этап формирования личности – «Я – социум». До этого ребенок усваивал понятие «Я – другие Я», теперь он расширяет зону своего внимания и начинает замечать существование широкого круга людей, социума с его иерархиями, взаимоотношением и с необходимостью занять какое-то место в нём, и желательно место потеплее.

Так же в этом возрасте меняется ведущий вид деятельности с игровой на познавательную. Это именно внутреннее изменение. Не оно вызвано походом в школу, а наоборот – именно это изменение, будучи замеченным поколениями наших предшественников, сформировало в разных странах одинаковую традицию отдавать детей на обучение ремеслу, профессии или ныне в школу в этом возрасте.

Именно прохождение этого кризиса является основным фактором готовности ребенка к школе. Если ребенок пошел в школу до того, как перешагнул этот рубеж, адаптация к школе наслоится на возрастные изменения и даст неблагоприятный результат. Это может выражаться как в затягивании процесса адаптации, так и в полном её провале, который ведёт к школьной дезадаптации, что приводит в свою очередь к серьёзной неуспеваемости.

Родителю, на мой взгляд, важно знать, что именно происходит с ребенком и почему. Знание процесса и его причин помогают в принятии ежедневных решений, помогают быть более терпеливыми, с пониманием относиться к трудностям ребенка, доверять ему, когда он прямо или косвенно жалуется на них. Зачастую именно поддержка и понимание – главная помощь, которую мы можем оказать другому человеку.

По времени адаптация к школе вписывается в те же рамки, что и адаптация к саду, собственно это общие для нас временные отрезки, в которые наша психика в среднем адаптируется к любым серьёзным переменам – до 2-х месяцев активная фаза и до 6 остаточная. В отличие от адаптации к садику активная и остаточная стадии адаптации к школе имеют более плавный переход, и заметные признаки адаптации в пассивный период – норма. Тогда как при адаптации к садику в остаточный период видимых невооруженным глазом признаков быть не должно.

Поэтому, условно можно сказать, что нормальный период адаптации к школе – до 6 мес.

Течение адаптации к школе также можно разделить на более-менее чёткие группы. Однако в случае со школьником будет больше смешения и переходов между этими видами адаптации, больше индивидуальных особенностей.

Активная адаптация

Такая форма адаптации довольно редка. Первоклассник заметно и явно переживает, волнуется, боится. Тут могут быть и слёзы, и протесты. Обычно не первого сентября (праздник для большинства детей затмевает негативные переживания) и не на виду у всех, как это делают малыши в садике, но в это время возможны и слёзы, и бурные протесты, и попытки торгов, и агрессивные реакции. Активная и заметная эмоциональная реакция при нормальном протекании процесса адаптации может длиться до 2-х недель.

Отложенная адаптация

Наиболее частая форма адаптации к школе. Первое время ребенок добровольно и с энтузиазмом ходит в школу, воспринимает всё с интересом. Но спустя несколько недель начинаются классические проявления адаптации в соматическом или психическом виде, или в обоих сразу. Так же острая фаза такого адаптационного периода с момента появления симптомов идёт примерно 2 недели с понижающейся интенсивностью.

Пассивная адаптация

Наряду с отложенной адаптацией наиболее частая форма для первоклассников. В таком случае многие родители не соотносят симптомы, появляющиеся в поведении или самочувствии ребенка с адаптацией к школе. При пассивной адаптации приспособление к новым условиям идет не за счёт психического ресурса, а за счет соматического – аппетит, вкусовые пристрастия, изменение стула, повышенная утомляемость, изменения характера сна, скорость и качество усвоения новой информации, общая нервозность, капризность, привязанность к ритуалам, инфантильность, регрессия по возрасту, ревность к старшим или младшим братьям\сестрам, конфликты с родителями похожие на те, что свойственны подросткам, а не малышам.

Пассивная адаптация в той или иной форме, с понижающейся интенсивностью может длиться в течении всех 6 месяцев адаптационного периода.

Проваленная адаптация

Это адаптация, которая, в силу различных факторов, прошла с низкой успешностью. Результатом такой адаптации будет в лучшем случае затяжной период негативного отношения и самочувствия ребенка, растянутый на несколько лет, в худшем уже помянутая нами всуе школьная дезадаптация.

К сожалению проваленная адаптация в последние годы довольно частое явление.

Быстрая адаптация

Адаптация, которой не было, быстро, гладко без проблем. В отличие от адаптации к садику, такой вариант адаптации к школе встречается и к счастью не очень редко – примерно четверть учеников пройдут адаптацию быстро. Это не значит, что у них не будет трудностей в классе, с учителями, что они будут хорошо учиться. Это просто значит, что они легко и быстро подстроятся под изменения в их жизни.

Хочу напомнить, что адаптация и радость – разные вещи. Успешно адаптировавшийся ребенок вовсе не обязательно будет рад и счастлив от перспективы 11 лет ходить в школу и делать домашние задания.

И вовсе не обязательно он будет хорошо учиться.

Как облегчить адаптацию ребенку

При адаптации к школе новую нагрузку получают все сферы: физическая, эмоциональная, социальная, интеллектуальная. И планируя помочь своему ребенку надо все их учитывать.

Со стороны тела ребенок адаптируется к весьма сильной смене режима двигательной активности – для тренированного активного тела резко сменить деятельность на сидячую трудно. Организм протестует. Тех мер, которые принимаются в самой школе, большинству детей недостаточно. Эффектами адаптации к этому режиму могут быть разные явления от безудержно буйного поведения после школы, до физической вялости и постепенно нарастающего обессиливания.

Нейтрализовать негативный эффект и помочь подстроиться можно за счёт прогулок после школы, активных, подвижных игр.

В любом детском возрасте отличным способом борьбы с дистрессом, как физическим, так и эмоциональным, является возня и «бесилово» на кровати-диване-ковре вместе с кем-то из родителей.

Это вообще магическое действо всесторонне полезное, и пренебрегать им не следует.

Для многих детей в стрессовые времена (а для иных и в обычные времена тоже) перед сном хороши не спокойные игры и чтение, а напротив 10-15 минут возни, беготни, визгов, щекоток и активных шалостей. Это здорово снимает напряжение как эмоциональное, так и физическое. Так что этот вариант многие из вас могут попробовать.

Сну стоит уделить особое внимание, наблюдая за ребенком в течение недели-двух помочь подобрать его индивидуальный режим.

Питание в этот период так же важно, в первую очередь насыщение организма витаминами и солями (хотя салями тоже порой неплохо). Я бы рекомендовала натуральные составы, например, известная многим смесь из мёда, лимона, и различных сухофруктов (всё в равных долях в измельчитель и по чайной ложке утром-вечером). Или напитки с корнем имбиря (заваривается как чай максимально приемлемой концентрации) или так же измельчить с мёдом и лимоном и по чайной ложке утром-вечером. Кто предпочитает фармакологию натуральным средствам – есть большой выбор витаминов, направленных именно на поддержание работы нервной системы, например, «Нейромультивит».

Другим аспектам полноценного питания тоже уделите внимание – клетчатка, белки, быстрые и медленные углеводы. Если в этот период ребенок хочет больше сладкого – дайте ему поблажку в этом. Хотя конечно увлекаться не стоит и в долгосрочной перспективе надо меру знать.

К интеллектуальной нагрузке, которую ребенок начнёт получать в школе совсем в ином режиме, чем в саду или на домашнем содержании, тоже надо будет адаптироваться. Помогите ребенку со школьной программой. Если ваша школа сразу предъявляет серьёзные требования, даже если вам кажется, что ребенок к ним готов, в период адаптации внимательно следите за его состоянием и настроением в отношении учёбы. Если вы видите или подозреваете что ему трудно, он переутомляется, позвольте ему отдохнуть за ваш счёт – делайте какие-то задания вместе с ним при большем вашем участии, не добиваясь от него непременного ответа. Помогите ему научиться вовремя делать перерывы и переключаться на другие задачи, возвращаясь потом к предыдущей работе.

Если вам позволяет время – в разных вариантах понаблюдайте, когда после школы его мозг наиболее активен, обычно у нас мозговая активность идёт волнами. Я, например, статьи лучше всего пишу в 11 утра, вот ни больше ни меньше в 11. И у ваших первоклашек тоже есть своя синусоида, знание этого индивидуального режима сильно облегчит учёбу дома. Когда ребенок на пике, он сделает задание легко и даже с интересом потратив на него n времени. Когда на спаде задание будет казаться очень трудным, начать работу будет сложно, хороший результат получить ещё сложнее, а времени это займёт 2n, а то и 3n.

Что касается внеклассной нагрузки – если ваш ребенок посещал занятия до школы, их можно продолжать в период адаптации в том случае, если они ребенку действительно приносят удовлетворение, радость, являются для него отдыхом и развлечением. Если это какие-то интеллектуальные занятия, а не спортивные, то тут надо ещё отдельно посмотреть на общую утомляемость, возможно их, несмотря на приносимую радость, лучше на несколько недель отложить. Занятия и кружки, которые ребенка и в дошкольный период особенно сильно не радовали, стоит отложить как минимум до окончания адаптации. Хотя отдельно надо сказать о серьёзном спорте – тут режим тренировок сбивать не нужно, может спорадически пропустить 1-2 занятия по обстоятельствам.

Относительно новых кружков и секций я бы не рекомендовала вот прямо в сентябре начинать такие занятия. Хотя в частных случаях могут быть исключения, когда, например, ребята из класса тоже идут в эту секцию и участие в общей жизни важно для социальной адаптации в коллективе.

Режим просмотра телевизора и компьютерных игр, если таковое актуально для вашего ребенка, стоит пересмотреть как минимум на время адаптации. Причём тут два аспекта. Один из них социальный. Ну а со вторым в общем и так всё понятно – в определённых количествах просмотр видео и компьютерные игры разгружают мозг, дают ему разрядку и стимулируют, а в иных, больших количествах наоборот начинают поедать не только восстановленный ими ранее ресурс, но и вгрызаться дальше в мозг.

Ребенок сам не может этот баланс внутри себя найти и вовремя проконтролировать. Поэтому вам придётся на глазок, умозрительно определить рамки для своего чада. И, кстати, относительно режима телик\игры vs уроки – далеко не всегда лучшая тактика «сначала уроки, потом развлечения». Ведь в небольших количествах эти развлечения восстанавливают работоспособность мозга после нагрузок, которые он получал в школе. Поэтому полчасика забить монстров или посмотреть серию мультсериала может быть полезным.

А вот о чём бы хотелось в этой связи упомянуть, так это о том, что детям нужен родительский контроль над выполнением домашних заданий лет этак до 14-15. Он им и позже нужен, но там уже обычно ничего не проконтролируешь. И это нормально. Это следствие нормальной работы нормального детско-подросткового мозга при отсутствии реальной мотивации к деятельности. А её в нашей школьной учёбе практически нет.

Конечно, говорить о школьной мотивации нужно отдельно и долго, тут лишь выдам краткое резюме: не старайтесь пораньше пустить ребенка в «свободное плавание» относительно его учёбы, не надо добиваться особой самостоятельности в этом вопросе.

Быть инфантильным в плане регулирования подобной деятельности для вашего ребенка норма, и отнеситесь к этому как к норме, заранее для себя обозначив, что в ближайшие лет 5 от вас потребуется активное участие, а не только надзорный контроль.

Про эмоциональную и социальную адаптацию

Эмоциональная адаптация тоже бывает очень разная в проявлении от перевозбуждения до астении. Ребенок во время адаптации может проявлять не свойственные ему ранее черты не только в отношении учёбы, но и в отношении совершенно других вещей и людей со школой не связанных. Постарайтесь проявить терпение, если такое происходит в вашей семье.

Помочь эмоционально адаптироваться ребенку можно позволив (или даже предложив) взять ему в школу небольшую любимую игрушку, в этом нет ничего дурного.

Так же, как и в случае адаптации к садику, не стоит после школы (или вашей работы) сразу кидаться активно расспрашивать ребенка о школьном дне. Если он сам спешит с вами поделиться – конечно поддержите его инициативу. Но если он не делает первый шаг – сначала поинтересуйтесь чем-нибудь насущным или расскажите что-то своё, а уже потом задайте какие-то вопросы. И не настаивайте на ответах, если ребенок даёт их неохотно. Однако этот момент отметьте у себя в голове, и, если сын или дочка за 2-3 недели так и не начнут с вами нормально говорить о школе – это уже не очень хороший признак.

Нередко первоклашки как адаптационную реакцию выдают регресс по возрасту – демонстрируют неумение\невозможность (порой даже настойчиво и агрессивно) самостоятельно одеваться, кушать, убраться и т.п. – «я не могу», «я не умею», «я устал». Не стоит давить на ребенка. Конечно, в каких-то ситуациях разумно сказать – «Зай, не дури» и настоять на том, чтобы ребенок сделал сам. Но если ваш отпрыск проявляет такие реакции, не стоит использовать подобную настойчивость как основную стратегию. В такой момент хорошо бы остановиться, немного отвлечься от того, что вы делали или хотели сделать, и установить простой эмоциональный контакт с ребенком. Переключить его внимание на себя, отвлечь его на позитивные чувства, которые есть между вами. Обнять, задать какой-нибудь вопрос. Потом можно вернуться к тому, что он там не мог сделать или же походя сделать это самой.

Можно напрямую доброжелательно (!) обратиться к ребенку – «хорошо, давай я сделаю, я знаю, что ты сам можешь, но раз тебе хочется, я помогу, мне сейчас не трудно». Можно при этом попросить ребенка в следующий раз не вкручивать вам мозги всякими «я не умею», а просто попросить «мам, пап, помоги, пожалуйста».

Можно превратить это в игру-шутку – например в игру в маленького. И постепенно такое бытовое поведение вы заключите в рамки локализованной игры в малыша, при этом в быту ребенок будет вести себя адекватно получая от вас дозу опеки и заботы в игре. Такую игру в малыша я бы посоветовала родителям даже если их ребенок не проявляет «не могу, не хочу, не умею». Это полезная приятная игра в безопасное и беззаботное прошлое. В определённом смысле это другой вариант «бесилова».

В период адаптации старайтесь избегать ситуаций в который вам бы приходилось ругать или наказывать ребенка. Если вы знаете на каком месте вы обычно конфликтуете – плавно огибайте эти места. Что-то можно сделать самой, не прося об этом ребенка, а, следовательно, не нарываясь на то что просьбу нужно будет повторить 10 раз, а потом выдать негативную реакцию в ответ на таки непослушание.

Чего-то можно вообще не делать, например, не ездить в гости, если вы знаете, что от этого малыш устаёт и в обратной дороге может быть очень вредным. Или не назначать развлечений на субботнее утро, если вы знаете, что ваше чадо всегда собирается медленно и сборы в спешке в 8 из 10 случаев так или иначе конфликтны. Период сложной адаптации – это не то время, когда вам следует воспитывать в ребенке какие-то общие качества – пунктуальность, обязательность, сдержанность и т.п. Это как раз тот период, когда вам нужно всё это притормознуть и подождать до лучших времён.

Побеги из школы или легитимные прогулы, когда вы предложили ребенку остаться дома – к этому я отношусь неоднозначно, поэтому не могу ни рекомендовать это как общую меру, ни запретить. Тут всё сильно зависит от родителей, семьи, самого ребенка. В каких-то случаях это будет спасением, а в каких-то – залогом будущих проблем.

Социальная адаптация – это адаптация к социуму и обретение своей наиболее комфортной роли в нём.

Тут ваш ребенок войдёт во взаимодействие с другими людьми и их микросоциум будет складываться как пазл из разных личностей, характеров, талантов, негативных и позитивных черт. Занять неадекватное для себя место – интуитивно страшно, страшно даже если не знаешь слова «адекватный». И этот страх ребенок будет так или иначе перебарывать. Кто-то обойдётся простым волнением, а кто-то бессонными ночами напряжения.

В этот период ребенка могут ожидать неприятные открытия, к которым ему тоже придётся приспосабливаться. Одним из них может стать смена социальной роли – ребенок, бывший в саду или на домашнем воспитании лидером, центром, душой компании, одобряемым и признаваемым в новом социуме может стать аутсайдером, «лузером», потому что в сравнении с детсадовской группой его место было таким, а в сравнении с характеристиками его одноклассников – иным. И это весьма неприятный и болезненный сюрприз. Родителям надо держать руку на пульсе, если назревает такой социальный переворот, помощь должна быть как можно более быстрой, пока отношения в классе не устаканились, и ваш ребенок не занял эту неприятную для него позицию на годы.

Какая именно помощь – это предмет отдельного детального разговора и варианты тут очень индивидуальны.

На какие моменты обращать внимание, чтобы вовремя углядеть признаки такой перестановки роли – тут всё просто. Разговаривая с ребенком и наблюдая за ним в коллективе хотя бы по 5-10 минут привода и забора из школы в списке того на что вам нужно обратить внимание отметьте и этот пункт. Признаки того, что ваш ребенок больше не «душа тусы» в кругу друзей, не смогут от вас ускользнуть.

Совсем другое дело, если приходя в школу ваш ребенок сам, в той или иной степени сознательно, меняет своё социальное поведение, свой образ, к которому вы привыкли. Если не пазл социума давит на ребенка, меняя его поведение, а он сам по каким-то причинам хочет в новом коллективе попробовать новую роль – это не просто нормально, это даже и хорошо. Не спешите осуждать его выбор роли, если вам он не по нраву (например, более разбитной и хулиганистый, или более агрессивный, чем вы привыкли видеть). Приглядитесь, дайте ребенку время освоиться и отшлифовать неровности своего нового образа, поддержите начинание в целом, мягко корректируя какие-то особо неприятные детали. Не спешите отвергать.

Частью социальной адаптации является соответствие местной субкультуре. Люди, больше соответствующие средней норме для данного микрообщества, легче адаптируются в нём, факт. Поэтому не создавайте ребенку искусственных препятствий.

Там, где вы думаете, что он тренирует характер, независимость от чужого мнения и индивидуальность личности, ваш ребенок страдает от отторжения своей средой, в силу возраста не имеющий подходящих защит от этого.

Не говоря о том, что многие взрослые в этом месте просто лукавят, потому что, если б у них была возможность купить ему такой же айфон как у всех, они бы купили, но поскольку возможности нет, педалируется тема «пусть тренирует характер». Уж лучше всё по-честному говорить, не прикрываясь благородными целями

А также посоветую родителям внимательно присмотреться к внешнему виду ребенка, причёске, одежде, аксессуарах. Как бы мы не кичились, что всё это дескать «меркантильная фигня», но эта «фигня» имеет место быть. Причём у детей не меньше, а местами даже больше, чем у взрослых, потому что у них всё более черно-белое.

Не отмахивайтесь от таких простых способов помочь ребенку адаптироваться и найти место в социуме как «крутая» стрижка с рисунком на затылке, которая впечатлит одноклассников, или актуальные для их микросоциума «фенечки». Если, купив ему на свой вкус канцелярские причиндалы с виннипухами и цветочками, после 1-го сентября оказалось, что в коллективе в основном уже более взрослые интересы и стиль – оставьте это дома, а для школы купите ему с десептиконами, а ей с анджелинаджолями. А лучше пойдите вместе – пусть сами выберут.

И, кстати, ваш внешний вид и ваше поведение тоже отразятся на репутации вашего ребенка в классе. Это тоже не стоит забывать.

И последнее к социальной адаптации (хотя вообще конечно оно относится ко всем пластам адаптации) – наиболее успешно адаптируются в новом социуме те, у кого сильна связь с какой-то другой качественной, приятной, самобытной социальной жизнью. Для первоклашек это семья и соответственно семейные увлечения.

Если родители имеют какую-то активную жизнь помимо работы, в которую включены и дети (туризм, например, автопутешествия, какие-то субкультурные увлечения или деятельность в религиозной общине и т.п.), то шансы на успешную и беспроблемную социальную адаптацию таких детей возрастают на порядок.

В таком случае у ребенка уже есть социум, в котором он самореализован и занимает комфортное место, и риск неудачно встроиться в социум школы не воспринимается психикой как критичный, давление на эту область значительно ниже, не успех в ней менее болезненен. Не говоря уже о том, что дети гармонично включенные родителями в их активную и интересную жизнь, часто на равных общающиеся с различными взрослыми более уверены в себе, стабильны психически и приспособлены к общению.