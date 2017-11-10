Две трети россиян доверяют Русской Православной Церкви – результаты соцопроса

10 ноября. ПРАВМИР. По данным фонда «Общественное мнение», 64% россиян доверяют Русской Православной Церкви.

Такой же процент опрошенных относит себя к православным, сообщает РИА «Новости». О своем недоверии к Церкви заявили 19 % респондентов.

Половина участников опроса заявили о том, что доверяют Патриарху Кириллу, 21% придерживается противоположной позиции.

По данным ФОМ, отношение 69% россиян к РПЦ не изменилось за последние годы , при этом 12% отметили об улучшении или ухудшении отношения.

Положительное влияние Церкви на общественную жизнь страны отметили 47% опрошенных. При этом 21% уверен, что РПЦ не оказывает на влияния, а 10% высказались об отрицательном влиянии. В том, что Православная Церковь положительно влияет на культуру уверены 44% россиян, 33%выступили за противоположную точку зрения.

Более половины респондентов (61%) считают, что государственным органам следует учитывать позицию РПЦ в той же мере, что и позицию других общественных организаций.

Опрос фонда «Общественное мнение» проводился 4–5 ноября в 104 населенных пунктах страны среди 1500 респондентов.