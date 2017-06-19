Двойное условие свободы

Стрелы младенец быша язвы их.

Псалом 63

Однажды на праздничной службе две девочки, которым скоро исполнится три, бурно радовались празднику и друг другу. Не капризничали, не шалили, а смеялись, пели и прыгали. И матери, растерянные из-за неудачные попыток урезонить и отвлечь, смущенные под осуждающими взглядами молящихся, расстроенные из-за гневных замечаний помогающих в храме метались по храму в поисках угла, где было бы не так слышно, бросались к двери, чтобы вывести детей, но было слишком морозно, уговаривали и делали все, чтобы установилась благочестивая тишина. Знакомая картина?

Более опытная мать, которая уже испытала на себе праведный гнев прихожан, всеобщее осуждение и презрение со старшими маленькими детьми переживала конечно меньше, на каждое замечание бабушек едва сдерживала желание задать вопрос: «Сколько ваших детей сегодня в храме?». Но вечером на праздничном ужине в кругу постоянных прихожан история получила продолжение. Слово за слово, и вдруг родилась настоящая содержательная богословская дискуссия о смысле молитвы, о терпении и христианском воспитании! Но партия непримиримых поборников благочестия победила, и к сожалению, их позиции всегда крепче и очевиднее. Это правда нашей нынешей христианской жизни.

А жаль. Бесполезно вспоминать прямую речь Христа «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им; ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10, 14), как будто никто не запрещает приводить детей в храм. Но почему Христос говорит «не приводите ко Мне», а «пустите приходить ко Мне»? Это маленькой смещение вопиет об огромной проблеме нашего христианского воспитания и современной церковно-приходской жизни, непонимание того, что вера — это по-честному единственное проявление человеческой свободы. Если вера не «просто так», «езда в неведомое», а усиливается и подкрепляется доводами, если вера корыстна и ищет своего, выгоды, силы, утверждения, значит, она не питается любовью, значит тщетна такая вера и такая надежда.

Двойное усилие со стороны взрослых и со стороны детей, двойное условие свободы – «пустите приходить». Пустите — не держите, но не подталкивайте, не направляйте слишком усердно. Они должны прийти сами, даже если вы приводите их в храм с пеленок. «Невольник не богомольник», хотя верно и наоборот. Детская вера подлежит испытанию. Молодым людям стала неинтересна Церковь, потому что мы забываем, что «все мне позволительно, но не все полезно». Для того чтобы найти жемчужины опыта любви, сегодня необходимо продираться через жесткие благочестивые установления и непонятные правила благоприличия. Давайте хотя бы не будем забывать, что они не самоценны.

Распространенное мнение: «Почему мы должны терпеть чужих детей, если они нам мешают в храме, это проблема родителей?» Хочется спросить в ответ, а почему мы должны вообще терпеть? Разве мы не должны делить тяготы друга друга, чтобы исполнить закон Христов, тяготы воспитания в частности? Давайте вообразим, что младенцы — это блаженные наших дней, которые берут на себя подвиг исправления нашей фарисейской закваски, воспитания нашего саддукейского духа. Подобно тому, как блаженные бесчинствовали в храме, чтобы вернуть верующим истинный смысл молитвы и веры, наши младенцы бушуют и нарушают порядок и дисциплину, чтобы нам понимать, какие высокие ставки стоят на счету.