“Дышите в телефон – мы обследуем вас на расстоянии”

И вдруг: "Какой ужас! Лилия Алексеевна, у вас в левой височной части тромб! Это очень опасно! Тромб может оторваться в любую секунду! Вот, я вижу, как он висит на тоненькой ниточке, и у вас в любой момент возможен инсульт! Не вешайте трубку, мы можем вам немедленно помочь и провести неотложные мероприятия!" Пожилая дама испугалась до дрожи в руках: инсульт! Сейчас!

“Вы же смотрите телевизор? Как раз вчера был сюжет об этом”

В конце февраля 87-летней жительнице Санкт-Петербурга Лилии Алексеевне позвонили по городскому телефону. Незнакомый мужчина приятным голосом сообщил, что звонит из геронтологического центра и хочет поговорить с мужем пожилой женщины, назвав его по имени-отчеству. Выяснив, что тот уже два года как умер, собеседник душевно посетовал и тут же поинтересовался здоровьем пенсионерки.

А Лилия Алексеевна в свои годы чувствует себя вполне здоровой и бодрой. Разве что боли в ногах иногда да сердце пошаливает. О чем она и сообщила неизвестному доброжелателю. На том и расстались.

Следующий телефонный звонок из того же геронтологического центра раздался в квартире Лилии Алексеевны ровно через неделю. Уже другой мужчина, но тоже добрым и участливым голосом, поинтересовался ее самочувствием и тут же сообщил, что их центр закупил новое, суперсовременное израильское оборудование. Эта чудо-техника способна по дыханию человека на расстоянии обследовать весь его организм не хуже томографа.

“Вы же смотрите телевизор? Как раз вчера был сюжет об этом”,– между прочим сообщил собеседник.

Женщина такого сообщения не видела, но поскольку телевизор она смотрит, то у нее возникло ощущение, что информация была, но она ее пропустила. Смутившись, ответила что-то невнятное.

Мужчина, представившийся как врач, предложил обследовать ее прямо по телефону. Мол, новое оборудование нужно тестировать, а центр заботится о здоровье пожилых людей. Обследование бесплатное и времени займет совсем чуть-чуть. Нужно лишь подышать в трубку телефона 30 секунд.

“У нас очень сложный и экстренный случай!”

И Лилия Алексеевна начала дышать. Она, инженер с 30-летним стажем, привыкшая мыслить конкретно и трезво, вдруг поверила, что это какие-то невероятные технологии, о которых она пока не слышала.

Подышавшей пенсионерке стали рассказывать результаты “обследования”. Собеседник говорил быстро, но с интонациями ласковыми и успокаивающими. “Ноги болят у вас, бабушка – не волнуйтесь, вылечим. Вот, запишите название мазей и притираний. Сердце тоже не совсем в порядке – ну, так что же вы хотите – возраст. Будем и сердечко ваше укреплять. Здоровье у вас крепкое, дай Бог каждому”. В речи “телефонного доктора” было много медицинских терминов, ловко и к месту употребляемых – чувствовалось, что говорит специалист. Женщина все больше проникалась доверием к процессу диагностики. В тот момент она не помнила, что сама же неделю назад назвала свои немногочисленные болячки тому, кто звонил из этого центра.

И вдруг:

“Какой ужас! Лилия Алексеевна, у вас в левой височной части тромб! Это очень опасно! Тромб может оторваться в любую секунду! Вот, я вижу, как он висит на тоненькой ниточке, и у вас в любой момент возможен инсульт! Не вешайте трубку, мы можем вам немедленно помочь и провести неотложные мероприятия!”

Пожилая дама испугалась до дрожи в руках: инсульт! Сейчас!

А голос встревожено говорил о том, что за 400 тысяч рублей опасность будет ликвидирована – ее положат в больницу на две недели, проколят-прокапают, и всё будет хорошо.

Собеседник стал якобы звонить в отделение больницы, но свободных мест там не оказалось. Женщина слышала одну часть разговора: “Как нет мест?! У нас очень сложный и экстренный случай!”.

“Дышите спокойно – это мошенники”

Тогда “доктор” предложил срочно провести лечение на дому. Те же капельницы и уколы, но всего за 150 тысяч. И усилил давление на растерявшуюся от страха пенсионерку – пугал смертельным исходом, инсультом, инвалидностью. Мужчина нагнетал страх и не позволял ей положить трубку городского телефона. И строго предупреждал, что если она позвонит по мобильнику, тромб точно мгновенно оторвется.

Рассудительная обычно женщина окончательно поддалась панике – на вопрос, есть ли у нее деньги, ответила утвердительно и стала искать сберкнижку. А сберкнижка почему-то не находилась.

“Это Ангел-Хранитель помог, что книжка оказалась спрятанной под какими-то другими бумагами”, – впоследствии сказала Лилия Алексеевна.

А тогда ей стало неловко, что не может найти документ, и она повесила трубку.

Перезвонили тут же. “Доктор” стал напирать на то, чтобы та ни в коем случае не отключалась – все так обеспокоены ее состоянием: вдруг она повесит трубку и сразу умрет! Доброжелатель старался создать впечатление, что представляет серьезное медицинское учреждение, готовое оказать реальную помощь. Азарт мошенника усиливался, давление на жертву возрастало.

Лилия Алексеевна снова стала перебирать бумаги в своих ящиках, и тут до нее дошло: “А врачи ли ей звонят?”.

От такой мысли интеллигентной женщине стало еще более неловко– не может же она так прямо в лоб озвучить незнакомому человеку свои подозрения. Чуть не плача, она стала говорить, что не хочет сейчас никакого лечения, и окончательно положила трубку.

После этого сразу же позвонила своей подруге, даме тоже в преклонных летах. Та, выслушав рассказ о диагностике по телефону, отреагировала мгновенно: “Ты в своем уме?!”.

И тут, наконец-то, у женщины включился разум. Но оставалась тревога, что у нее что-то в голове не так.

Хотя и тогда ее, инженера и рационалиста, не смутила мысль, как по дыханию в телефон где-то там видят тромбы в ее голове.

Она побежала в поликлинику и стала спрашивать у врача, может ли такое быть. На что врач, выслушав ее внимательно, сказал: “Дышите спокойно – это мошенники”.

И действительно, все телефоны и фамилии, которые называл “телефонный доктор” и добросовестно записывала Лилия Алексеевна, оказались вымышленными. И никакого геронтологического центра на улице Сикейроса в Питере нет. А есть Городской консультативно-диагностический центр №1, куда уже поступали звонки по поводу дыхания. Выяснилось, что многие звонившие отдали мошенникам деньги и теперь ждут лечения. В медучреждении говорят “не верьте”, а больше ничего посоветовать не могут.

Когда гений и злодейство совместимы

Ольга Шурыгина, психолог-аналитик:

– Здесь работают мастера манипуляций– определенное воздействие на психику ведется по разработанной технологии. Процесс обработки длительный, разговор длился около получаса.

Сначала они добиваются доверия потенциальной жертвы. В этом – их первая задача. Действуют по правилу, что в глобальной лжи детали должны быть правдивыми. Например, обращаются по имени-отчеству, а это сразу снимает определенный барьер. Надо понимать, что базы данных могут быть украдены, и если вас называют по имени, это еще ни о чем не говорит.

Далее назвались геронтологическим центром, который вполне может существовать, сослались на информацию по телевизору, что тоже вполне правдоподобно. Думаю, они так тестируют контакт. Если человек говорит “нет, я не слышал”, значит, у него еще работает рациональное мышление. А если начинает мямлить “наверное, что-то слышал…”, то можно дальше усиливать давление.

Когда контакт с потенциальной жертвой установлен, и есть некоторое доверие с ее стороны, используется прием манипуляции страхом смерти – мошенники инициируют этот страх в человеке и на нем начинают играть.”Прямо сейчас над вами навис Дамоклов меч”.

И пока тот в смятении, вступает в силу следующий инструмент: “Быстрее, как можно быстрее! Нужно делать всё прямо сейчас!”. Этакое “Хватай мешки – вокзал поехал”.

Создание паники из-за отсутствия времени – одно из самых главных оружий мошенников.

В данном случае, когда они почувствовали, что “клиент созрел” – ответил, что, да, у него есть деньги, и он готов делать какие-то действия, им бы надо было помягче действовать. А они стали сильно давить, подгонять женщину, стараться ускорить процесс. Женщина начала нервничать.

Если бы у нее были деньги дома, неизвестно как бы дальше развивалась ситуация. А раз деньги на сберкнижке, они хотели, чтобы женщина как можно быстрее пошла и сняла их. Эти люди вполне могли просто караулить ее возле подъезда и отнять эти деньги в парадной. Адрес они уже знали заранее, просто уточнили у нее.

Однако возможно, если бы женщина вышла из дома, в другое пространство, она бы тоже пришла в себя. Но судя по тому, что в городской медцентр звонят дышавшие по телефону в ожидании лечения, они отдали мошенникам свои деньги добровольно.

И эта новая схема мошенничества может распространяться не только на пожилых людей, и не только на болезни: “Вы умираете, давайте мы вас быстрее реанимируем”. Попасться может человек любого возраста, и даже не испытывающий никаких проблем со здоровьем.

Мошенники следят за новостями и придумывают свои схемы, подстраиваясь под терминологию высокотехнологичных исследований, о которых много говорят в СМИ. Все слышали, что есть какие-то современные разработки, приборы, роботы, технологическая революция быстро меняет мир. И любой человек, не работающий непосредственно в этих сферах, может очень легко поверить чему угодно, если не будет сохранять бдительность и критичность.

“Если человек сможет остановиться, он избежит участи жертвы”

Рекомендации психолога:

1. Никто не может заранее защититься от того, что ему позвонят злоумышленники. Поэтому первое, что нужно понимать – мошенничество существует, оно реально. И если человека пугают по телефону какой-то информацией, которая его непосредственно касается, он все равно испугается. Нужно критически воспринимать информацию и изначально понимать, что любой звонок от незнакомого человека может быть неправдой.

2. Самое главное – прервать контакт, любой ценой взять паузу. Если нет сил сопротивляться – просто повесьте трубку, дайте “отбой” без предупреждения. По сути дела, это такая же техника, как с цыганами. Мошенники не случайно держат человека в контакте: “Не отключайтесь, не вешайте трубку! Не подходите к мобильному телефону!”, чтобы потенциальная жертва не позвонила кому-нибудь.

3. Можно сказать: “Оставьте свой номер, я перезвоню” или “Я посоветуюсь с родными”. Даже если нет родственников. Если есть сомнения, что звонит настоящий “доктор “Айболит”, тем более предложите ему оставить свой номер телефона и назвать фамилию. Пообещайте все проверить. Часто на злоумышленников это действует “магически”. А если вас действительно хотят вылечить, то нормальные люди никуда не пропадут.

4. Прервав контакт, сразу же прочитайте молитву или стихотворение Пушкина. Чтобы выйти из-под влияния злоумышленников, развеять «морок» у себя в голове. Ведь мошенники наверняка будут перезванивать.

5. Обязательно сами сразу же звоните любым родственникам или знакомым, которые не вели разговоры с этими людьми. Со стороны сразу видно, что не так в ситуации. Более того, часто, когда человек начинает рассказывать, он сам осознает всю несуразность происходившего с ним.

6. Не принимайте скоропалительных решений. Нужно продержаться и не делать глупостей прямо сейчас.

7. Заранее продумайте, что будете делать в подобной ситуации. Сразу прервете контакт, скажете “Спасибо, я перезвоню” или что-то другое. Я, например, когда мне что-то такое начинают говорить, всегда спрашиваю: “А когда вы начнете говорить про деньги?”. Можно сразу сказать: “Денег не дам”, “Говорите, я вас с удовольствием послушаю, но денег у меня нет”. Лучше не поверить настоящему доктору, чем стать жертвой мошенничества.

Только внимательность и осторожность

Правовые аспекты телефонного мошенничества разъясняет юридическая компания «Первая Коллегия»:

Ответственность:

“Практика показывает, что с возбуждением уголовного дела по факту мошенничества по телефону не все так просто. Если разговор или сообщение не содержат побуждающих рекомендаций к конкретному действию и в них не обозначена сумма денег, подлежащая передаче, то владелец телефона сам принимает решение и несет за него ответственность. В этом случае состав преступления отсутствует.

Когда позвонивший все же сообщает инструкции по передаче средств и их конкретный размер, но владелец телефона не предпринимает никаких действии и не несет ущерба, то преступление считается неоконченным. Действия преступников тогда квалифицируются, как подготовка или покушение на преступление. Наказание здесь последует только при крупной сумме возможного ущерба и доказанном сговоре нескольких лиц.

Самый плохой вариант развития событий – оконченное преступление. Это значит, что потерпевший уже расстался с деньгами. Тогда к телефонному мошенничеству применяются положения статьи 159 УК РФ. Наказание напрямую зависит от нанесенного ущерба, который должен превышать 1 тысячу рублей. В противном случае дело будет рассматриваться в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. В нем есть статья 7.27, предусматривающая ответственность за мелкое хищение с незначительным наказанием.

Куда обращаться?

Пострадавший от действий не чистых на руку лиц может сообщить о мошенничестве в ближайший отдел полиции или пожаловаться и оформить заявление на официальном сайте Министерства внутренних дел России. Там же есть информация, что подобными преступлениями занимается специальное управление «К» при МВД РФ. Его сотрудники настоятельно советуют гражданам самим соблюдать осторожность и не поддаваться на уловки мошенников, ведь подобные преступления лучше пресекать в самом начале. Потом доказать факт обмана и вернуть потерянные деньги будет намного сложнее.

Чтобы правоохранительные органы занялись не только поимкой преступников, а еще и возвратом утраченного капитала, необходимо подать гражданский иск. Тогда одновременно с вопросом о наказании мошенников суд обяжет их возместить причиненные убытки, в том числе моральный ущерб.