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Джазмен Юрий Маркин даст благотворительный концерт в помощь детскому хоспису

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20 марта. ПРАВМИР. Благотворительный концерт выдающегося отечественного джазмена и композитора Юрия Маркина с участием музыкантов, исполняющих его произведения, состоится 24 марта в Москве.
Джазмен Юрий Маркин даст благотворительный концерт в помощь детскому хоспису

Концерт приурочен к 75-летию Юрия Маркина – одного из немногих композиторов России, соединяющих в своих произведениях джаз и классику. В его музыке можно услышать влияние эпохи барокко, импрессионизма, традиционный и модальный джаз, отголоски музыки Третьего течения, а также идеи русских композиторов 19 века.

Специальным гостем концерта станет известный европейский гитарист Яак Соояар, вице-президент и основатель джазовой федерации Эстонии.

Кроме того, в концерте примут участие заслуженный артист России Сергей Жилин, Александр Хургин и струнный оркестр Cantus Firmus, студенческий ансамбль Заслуженного работника культуры РФ профессора Валерия Мелехина и другие.

Собранные средства пойдут в помощь подопечным детского хосписа «Дом с маяком».

Концерт состоится 24 марта в 19:00 в Концертном зале Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, 12, Инженерный корпус.

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