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Еда, вода, наличность и бумажные журналы – как жители Флориды готовятся к урагану

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Ураган «Ирма» называют самым мощным атлантическим ураганом и самым продолжительным ураганом 5 степени за всю историю наблюдений. Произведя страшные разрушения в странах Карибского бассейна, ураган надвигается на Флориду. В штате объявлена эвакуация, люди массово покидают свои жилища. О том, как готовятся к урагану оставшиеся, один из них инкогнито рассказал "Правмиру".
Еда, вода, наличность и бумажные журналы – как жители Флориды готовятся к урагану
Фото: Miami New Times


Мы сделали запасы воды и еды, которая не портится от жары. Печенье, крекеры, шоколад, сухофрукты, консервы, протеин из спортивного питания и прочее. Главное – вода, здесь считается что нужен 1 галлон (примерно 3,79 л – «Правмир») воды на день на человека, и нужно запастись на 5 дней. 

В магазинах дешевая бутилированная вода закончилась уже в четверг, но мы большую часть купили еще в среду. На случай, если воду не получилось запасти, можно заморозить воду из крана в морозилке, даже в обычном целлофановом пакете, лед не портится долгое время и потребуется время пока он растает при отключении электричества.

Жители Флориды готовятся к урагану Ирма. Gaston De Cardenas/Associated Press

Ну и помимо этого, конечно, зарядили внешние аккумуляторы для электроники, сделали запас наличности (первые дни магазины не смогут принимать карточки), и купили бумажные журналы (провести время без интернета)

Мы вначале планировали уехать в более безопасное место, но это показалось нам даже более рискованным, так как шоссе забиты, и по факту ураган следовал бы за нами по пятам, был бы шанс встретить его в машине или в ненадежном придорожном отеле.

Наибольшая проблема – это первые несколько дней после урагана, поскольку, скорее всего, не будет электричества, интернета и воды. Это проще перенести дома, если есть все запасы.

Сотрудник полиции Майами помогает эвакуированным перебраться в автобус. Фото: Марк Уилсон / Getty Images

Мы живем в Майами-Бич. Большинство уехали, но люди есть. Магазины и рестораны закрыты, первые этажи большинства зданий запечатаны, окна забиты досками и пр. Но многие, кто живет в надежных современных зданиях, остались дома. 

Фактически объявлена обязательная эвакуация, но физически людей конечно не могут заставить уехать.

У тех, кто остался настроение оптимистичное, иногда кажется, что люди ждут ураган как праздник. Может потому что остались в основном оптимисты.

В Майями готовятся к урагану Ирма
Scott McIntyre for The New York Times

Подготовила Анна Резникова

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