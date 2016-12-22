Единственный в России журнал для слепоглухих ищет средства на издание

22 декабря. ПРАВМИР. Единственный в России и странах СНГ журнал для слепоглухих «Ваш собеседник» ищет средства на издание.

Журнал появился в 2003 году, когда его издатель и главный редактор Наталья Кремнёва полностью потеряла слух и зрение и поняла, что в одиночку справляться со слепоглухотой очень сложно. Она решила объединить слепоглухих людей с помощью журнала, чтобы на его страницах они могли делиться историями из жизни и помогать друг другу.

«То есть, я видела журнал как заочный клуб общения друзей по несчастью. У меня не было ни опыта издательской деятельности, ни специальной компьютерной техники для незрячих людей… Даже простого компьютера не было. А самое главное – не было денег! Я начинала с пустого места по всем показателям, кроме одного. Были люди, которые меня поддержали и помогли. И было у нас огромное желание создать журнал и помочь таким же, как мы сами», — цитирует Наталью Кремнёву «Агентство социальной информации».

Сегодня журнал ежеквартально выходит в двух форматах – плоскопечатном, с укрупненным шрифтом для людей с остаточным зрением и на рельефно-точечном шрифте Брайля для полностью слепоглухих людей. На его станицах слепоглухие делятся рассказами о себе, своей жизни, а также проблемами, радостями и трудностями.

Однако сейчас издание нуждается в финансовой поддержке. Ранее фонд «Со-единение» оказывал финансовую помощь журналу, но с этого года фонд финансирует его только на 75%, остальные 25% редакция во главе с ее слепоглухим редактором вынуждены искать самостоятельно. Журнал читатели (специалисты и родители слепоглухих детей) получают бесплатно, рассылка также является бесплатной. Но печать одного рельефно-точечного журнала стоит 454 рубля. Кроме этого, редакции журнала необходимо выпускать и плоскопечатную версию, а также оплачивать работу авторов и самой редакции. На эти нужды издателям «Вашего вестника» необходимы 400 тыс. рублей. Сейчас издатели просят неравнодушных россиян помочь им через краудфандинговую платформу Planeta.ru.

«Нашим читателям недоступны обычные журналы и газеты, они не могут слышать радио и смотреть телевизор. Только наш журнал дарит им радость. И радость эта создается силами таких же собратьев по несчастью», — говорит Наталья Кремнёва. «Первое правило после запуска краудфандингового проекта – рассказать о нем как можно большей аудитории в соцсетях, — отмечают в Planeta.ru. – Но в данном случае ситуация осложняется тем, что слепоглухие люди не очень хорошо ориентируются в социальных сетях. Поэтому мы просим информационно поддержать этот важный проект – рассказать о нем своей аудитории и попросить помочь журналу для слепоглухих».