Единственный в Сибири детский хоспис открылся в Иркутской области

28 сентября. ПРАВМИР. В Иркутской области создан единственный на территории региона и Сибирского федерального округа детский хоспис.

«Иркутский областной хоспис» открыто для создания оптимальных условий жизни детям, страдающим тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, и оказания помощи членам их семей. Медицинская помощь в учреждении будет оказываться бесплатно», – сообщает пресс-служба областного правительства.

«Медицинский персонал учреждения подготовлен для оказания паллиативной медицинской помощи. Врачи-педагоги и средний медицинский персонал прошли обучение в Москве и Санкт-Петербурге», – сказал министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.

Учреждение рассчитано на 25 коек для пациентов от 1 года до 18 лет. Палаты оснащены необходимым оборудованием и мебелью. В здании так же располагаются медицинские кабинеты, кабинет психологической разгрузки, зал отдыха с игровыми модулями и столовая для детей-пациентов и их родственников.

На создание детского хосписа в бюджете региона было предусмотрено более 7,6 млн рублей, из них 3 млн рублей направлено на приобретение медицинской техники и мебели.