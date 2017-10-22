О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Едва он зашел в центр репродукции, как его охватил животный страх

|
Можно ли давить на совесть тех, кто планирует сделать аборт, пустыми детскими ботиночками, выставленными в ряд? А как такие акции действуют на тех женщин, которые уже давно раскаялись в том, что убили своих нерожденных детей? А убедило ли это кого-то отказаться от задуманного? Илья Тимкин считает, что пользователи соцсетей несправедливо напали на организаторов акции и рассказывает историю фотографа, который в ужасе убежал из бывшего центра репродукции.
Едва он зашел в центр репродукции, как его охватил животный страх

Ужас в центре репродукции

 Однажды наш фотограф вбежал в отдел, остановился посреди кабинета, и театрально прижал руку к груди. «Ребята, я такое сейчас испытал! Это просто животный ужас, страшные чувства… ». Съёмки обычные – реконструируют бывший центр репродукции. Что так напугало фотографа, непонятно. «Такой же животный ужас, только ещё сильнее, я испытывал только в Аджимушкае», – сказал он нам и  пошёл заваривать кофе.

 Аджимушкайские каменоломни – тринадцать тысяч солдат и беженцев укрывались здесь в 1942-ом, и солдаты Вермахта полгода не могли взять приступом подземные тоннели. Фашисты взорвали колодцы с водой, и осаждённые собирали в каменных лабиринтах по капелькам конденсат, а из еды у них оставались только запасы сахара… А потом захватчики стали закачивать в каменоломни отравляющий газ, взрывать проходы. Из 13 тысяч человек к концу осады в живых осталось только 48.

Аджимушкай – место крови, беспощадных убийств и апофеоз войны. Совсем как на картине – куча черепов, но не нарисованных, а настоящих.

Пока фотограф заваривал кофе, другая моя коллега хлопнула себя по лбу. «Я, кажется, знаю, в чём дело! Там же был центр репродукции, я туда ходила. На первом этаже – приёмное отделение. На втором – женщины лежали на сохранении. А на третьем – точно! – делали аборты!».

Странный ужас, охвативший взрослого мужика настолько, что он сбегает по лестнице вниз. Такой же ужас, как в керченских каменоломнях, где тринадцать тысяч людей были расстреляны, взорваны, удушены, заморены голодом и жаждой. Тринадцать тысяч для нашего города – это шесть лет. Шесть лет работы кабинета на третьем этаже.

 

“У нас и с абортами детей слишком много”

 

 

Чтобы изобразить жертв абортов, активисты придумали символ – расставленные рядами, как на линейке 1 сентября, детские ботинки. «Они могли бы пойти в школу» – так называется акция, к которой присоединился и мой город. Накануне проведения инсталляции сообщение об этом появилось в социальной сети. Реакция оказалась пугающей.

«С ума что ли сходят, больше придумать нечего?»

«22 сентября – День без автомобиля. Лучше бы эту акцию экологическую провели».

«Нет, это каким идиотом надо быть, чтоб такую фигню придумать?»

«У нас и с абортами детей слишком много: садики, школы переполнены. Детские отделения в больницах тоже переполнены. Куда ещё больше детей? Мне кажется, наоборот, пропаганду абортов нужно ввести. Через 10-15 лет будет очень большая безработица, чем будут заниматься уже рожденные дети, непонятно, и никто не задумывается».

Сообщений под анонсом акции – больше сотни. Большинство – подобные.

С однокурсницей поговорить не дорос

Вихрастые Ваньки, рыжие Ленки, Феди в очках и Кати с косичками – все они разорваны вакуумными отсосами, и закопаны давно как «биоматериал», и только ботинки под осенним ветром стоят. Чья вина? Кажется, и нам стоит лишний раз вспомнить о том, о чём забывать нельзя.

Я учился в колледже, мне не было ещё двадцати. Моя однокурсница забеременела. Страх перед родителями, нежелание ответственности. Я узнал, что она собирается купить таблетки и сделать химический аборт. Это было страшно слышать, но чтобы подойти и поговорить… Тогда я ещё не дорос до этого. Меня хватило лишь на то, чтобы на следующий день повесить в стенгазете знаменитый стих «Остановись, пусть он увидит солнце!». Прочитала она или нет, не знаю. Аборт сделала.

Наверное, нам с вами, христиане, надо быть умными и смелыми. Надо хорошо изучить вопрос абортов. Вот вы слышали, к примеру, что многие врачи считают – некоторые противозачаточные таблетки имеют абортивное действие? Да, там речь о совсем ещё маленьких людях – без рук, без ног… Но даже эти создания – уже с душами, подаренными Богом. С вечными душами.

 

Объясняю коллегам. Сразу – в штыки. Переводим разговор в более мирное русло. Много разговариваем. И они, и я – прямо-таки знатоки, фармацевты в третьем поколении. Все со страшно умным видом доказываем противоположное. Предлагаю принести инструкции от препаратов. Приносят.

Подчёркиваю красным строчки, где об абортивном действии. И тут всё – тишина. Ни мирных разговоров, ни продолжения споров. Всё, тема закрыта. Женщины просто не решились поверить, и побоялись выяснять дальше. Ведь если правда, то…

Их можно понять, наших несчастных женщин. Представьте на секундочку, вот вам звонят и говорят, что вы убили человека. Это же страшный сон. Вы же не хотели убивать, это случайно вышло. Но вот убили – по ошибке, по незнанию. А как с этим дальше жить? Проще бросить трубку и добавить номер в «чёрный» список.

Только надо помнить, что признание за собой греха – первый шаг к покаянию. К тому самому, которое со слезами, с болью, с ужасом от осознания собственной ошибки… Но в конце которого – рука Христа, протянутая к тебе. И Его слова: «Ступай, и больше не греши». И никаких камней в голову. Одно только прощение.

 

Куда Гиппократу до нас

Что ещё я могу рассказать про аборты? Подруга из медицинского учебного учреждения присылает видеозапись. Просит никому не показывать. В ролике – нечто ужасное. Для нее, но не для героев съемки. На видео – урок английского. Студенты дома подготовили мини-сценки, чтобы отточить навыки говорения. Демонстрируют группе и преподавателю.

Второкурсник запихнул под белый халат надувной шарик. Он пришёл делать аборт в больницу. Несколько неуклюжих фраз, и решение принято. Булавкой ударяет в «живот». Шарик лопается. Студенты смеются: отлично придумано! Трюк удался. Преподаватель поправляет несколько неверных выражений. Урок продолжается.

И это врачи. Будущие врачи, они потом дадут клятву Гиппократа, из которой кто-то услужливо вычеркнул фразу «не буду делать женщинам аборт». Ну конечно, сейчас время другое. Куда Гиппократу до нас.

Первоначальный вариант, записанный Гиппократом в III веке до н. э. на ионийском диалекте древнегреческого язык, запрещал врачу содействовать аборту («я не вручу никакой женщине абортивного пессария») и самоубийству («Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла…»)

Вспоминается одна девочка, которая ходила ко мне на кружок. Она не любила маму. Вот папу – да. А с мамой – как-то не получается, не клеится. Нет чувств у неё к ней, ну не любит, и всё. А девочке 12 лет. Разговариваем, разговариваем…

«А она аборт сделала», – говорит моя ученица. И кажется, ситуация проясняется. Конечно, мы ничего твёрдо тут не скажем. Поэтому у дочки к маме нелюбовь, или не поэтому. Но только грех всегда разъединяет людей.

 

Есть замечательный фильм, называется «Двойная страховка». Там двое влюблённых совершают убийство, которое даст им возможность быть вместе. Но на самом деле с этого самого момента убийцы начинают внутренне ненавидеть друг друга. «Мы с тобой теперь в одном автобусе, у которого одна конечная остановка – кладбище», – что-то такое они говорят, и чувствуют себя соответствующе.

А люди будут затыкать уши

У нас с вами есть и другой выход – покаяние. Но об этом надо говорить людям, рассказывать. Сначала о том, что после их абортов двери автобуса захлопнулись, и он покатил по наклонной. Потом, когда осознают – рассказывать про стоп-кран, имя которому «раскаяние».

А люди будут затыкать уши. Это естественно. Почему сто комментариев под такой невинной вроде бы акцией? Да потому, что совесть вздрагивает от вида никому не нужных детских ботинок, и под ногами пол дрожит, и шорох шин по асфальту слышится. Чтобы мук совести не испытывать – выход прост, надо её заглушить. Надо надавить на сердце разумом, приказать ему не разрываться на части, не скорбеть. Всех кошек с их скребущими ногтями повыгонять, покричать: «Аборт – не убийство!», «Что за дикий бред?», «Лучше садик постройте!», «Зачем нищету плодить?».  Авось, и успокоимся.

А всё же Бог сильнее дьявола. Это аксиома, которая решает всё. Это истина, которая спасает нас от греха, не даёт утонуть в пучине отчаяния. Нет такого греха, который не смывался бы покаянием, и первым в рай вошёл бандит – это надо помнить, и это даёт нам возможность радоваться в нашем заплаканном мире.

Христос воскрес, друзья, и нас пригласил с собой! Будем каяться, будем говорить о Боге, будем защищать нерождённых деток… Будем жить! Жить с Богом.

 

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
За пять лет количество абортов среди подростков сократилось вдвое
За пять лет количество абортов среди подростков сократилось вдвое
Новостная служба "Православие и мир"

Если в 2012 году было 13,7 тысячи абортов, то в 2016 году – 6,5 тысяч

Ночная литургия с молитвой о прекращении абортов пройдет в Москве
Ночная литургия с молитвой о прекращении абортов пройдет в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

По окончании богослужения все желающие с молитвой смогут объехать на автобусах Москву

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете абортов на Украине
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете абортов на Украине
Новостная служба "Православие и мир"

Аборт можно будет делать только в случае крайней необходимости

Благотворительный фонд
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
7% собрано / 969250 руб. осталось
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
39% собрано / 111391 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Как не отнять у самих себя радость
Илья Тимкин

Проходит время, и за буднями мы уже не видим Пасху

"
Радоница: чему радуемся?
Илья Тимкин

Неужели длинные ряды могил с крестами не предполагают плача по умершим?

"
Необычайное путешествие, или Почему отец Даниил не ест блины на поминках
Илья Тимкин

«Мы, наследники богоборческой эпохи, оказались в этаком привилегированном положении – наших рук ждут тысячи заброшенных храмов!»

Все статьи автора
Статьи Дня
Митрополит Антоний Сурожский: Мы живем так, будто никогда не умрем
Митрополит Антоний Сурожский

А смерть - это пробный камень для наших убеждений и чувств

Как молодой узурпатор Византийскую империю спас (видео)
Сергей Брюн

Деяния императора Алексея вызывают оживленную полемику среди историков

“Боженька, сделай так, чтобы Любимчик остался у нас жить!”
Надежда Соловьева

Я твердо решила, что уйду из дома вместе со щенком

самое читаемое

Над ней смеялись, а в портфель кидали мусор31,314

Лиза Олескина: Бабушка хрипит, явно уходит, и все вокруг разбегаются16,625

Если ребенок умер в родах – это не значит, что его не было7,713

Лингвист Алексей Шмелев: Возможность сказать “нет” – важная составляющая свободы7,530

В Минздраве разъяснили новые правила отпуска лекарств по рецептам5,798

Подростки пожалели бездомного и стали известны всему миру5,254

А вы могли бы стать одноклассником Пушкина?4,225

Митрополит Антоний Сурожский: Мы живем так, будто никогда не умрем3,534

“Боженька, сделай так, чтобы Любимчик остался у нас жить!”2,686

Храм в наукограде и привычные чудеса2,387

лучшие авторы

Марина Солотова31,314

Новостная служба17,620

Лиза Олескина17,220

Оксана Головко7,714

Наталия Демина7,618

Анна Резникова5,254

Ксения Туркова5,149

Митрополит Антоний Сурожский3,534

Надежда Соловьева2,686

Дарья Рощеня2,387

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить