Егор Клинаев: Жизнь, наполненная светом

В конце сентября на МКАДе трагически погиб молодой актер Егор Клинаев: остановился узнать, не нужна ли помощь водителям, попавшим в ДТП. Правмир поговорил с близким другом семьи Полиной Каминской. И стало понятно, почему Егор никогда не мог пройти мимо тех, кому нужно помочь.

18-летний актер из сериала «Физрук» Егор Клинаев погиб 27 сентября в массовом ДТП. Ночью на МКАД столкнулись три автомобиля – «ГАЗель», Skoda Octavia и ВАЗ-2110. Клинаев остановился узнать, не нужна ли водителям помощь. И пока вместе они дожидались приезда инспекторов, на большой скорости в них влетел Honda Accord. Егор скончался на месте. Эта новость поразила не только актерское сообщество: с 11 лет Егор Клинаев вел программу «Пора в космос!» на канале «Карусель», последние годы сотрудничал с известными музыкантами.

Все видели, что он – необычный человек

Первый раз я увидела Егорку, когда ему было три месяца. Его папа Дима и мой муж Влад – оба гитаристы и уроженцы города Энгельс под Саратовом – дружили по музыкальной линии. И в конце 1990-х многие саратовские музыканты потихоньку потянулись в Москву, потому что в регионе работу найти было сложно.

Сначала уехали Клинаевы, а за ними отправились и мы. А когда приехали в Москву, неудачно сняли комнату и спустя неделю оказались на улице. И тогда Клинаевы просто сказали: приезжайте и живите у нас. То есть Егор родился в такой семье, где двери были открыты для всех, кто нуждался в помощи.

Так мы стали жить у них дома, в однокомнатной съемной квартире, вместе со всеми вещами и нашим первым сыном Егором, который ровно на девять месяцев был старше Егора Клинаева. А так как Клинаевы чаще всего работали в вечернее время на различных мероприятиях (праздничный бизнес в те годы начал активно развиваться), Егорка часто оставался с друзьями семьи – ведущими, музыкантами, певцами, которые приходили посидеть с ним, пока родители работают. Егорку нянчила и я. Ему был всего лишь год, но уже тогда я заметила, что он абсолютно не капризный, открытый и, знаете, даже в ту пору самодостаточный маленький человечек.

Ты ему говоришь, что пора спать, а он ничего не требует, просто смотрит на тебя огромными глазами и не то, чтобы подчиняется, а будто бы сам принимает это решение – да, мы идем умываться и спать.

Я очень люблю детей, у меня своих четверо, да еще работаю няней, но сколько бы я не видела в своей жизни малышей, такого серьезного и самодостаточного, как Егор, не встречала никогда. Говорю это не потому, что сейчас захотелось наделить Егора какими-то особыми чертами. Все замечали эту серьезность и видели, что он необычный человек.

“А кто крестный-то?” – “Ты и будешь!”

Когда Егорке исполнился годик, его решили крестить. Мы сидели за столом, и я спросила Клинаевых: “А кто крестный-то?”. “Ты и будешь!” – “Я?!”. Конечно, обрадовалась, поблагодарила за доверие и начала готовиться к новой роли крестной матери: исповедалась, причастилась, прочитала много книг, как раз в 2000 году появилась большое количество церковной литературы.

Клинаевы жили в районе Перово, а креститься мы отправились в храм, куда ходила моя семья, – Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Я несла Егорку на руках, священник спросил: девочка или мальчик, а потом сказал, что было бы хорошо, чтобы у мальчика все-таки был крестный отец. С улыбкой спросил: “А мужчины при себе у вас не имеется?”.

Говорю: “Имеется”. И побежала к мужу Владу. А так как муж и жена не могут быть крестными одного ребенка, то моя роль на этом и закончилась. Совершенно неожиданно для себя Влад стал крестным вместо меня. Но с тех пор я все равно считаю себя ответственной за Егора.

Наполнял жизнь светом с раннего детства

Егор был не только серьезным, но еще очень доверчивым и открытым. Наташа с Димой часто вспоминают историю: в 13 лет Егор уже снимался в кино, и когда съемочная группа должна была возвращаться в Москву, то по какой-то случайности Егору купили билет с неправильной датой, и в итоге получилось так, что его высадили на полустанке. А он не испугался, не заистерил – Егор действительно был очень смелым.

Мимо проходил рабочий железной дороги и спросил: “Парень, тебе нужна какая-то помощь?”. Егор сказал, что ему необходимо до дороги, где его уже ждала присланная машина, – он доверился прохожему не от глупости, а просто действительно понял, что это человек, которому можно доверять. И пока они шли к тому месту, Егор позвонил родителям и представил человека, который сопровождал его в лесу.

История неприятна сама по себе, ведь это абсурд – высадить ребенка одного! Но поражает, как подросток смог довериться чужому человеку в подобной ситуации. И, на мой взгляд, это так типично для Егора – не струсить, интуитивно довериться тому, кто может помочь, и выкрутиться из создавшегося положения!

И вот эта доверчивость и любовь к жизни давала ему такой ореол светлого, яркого человека. Все вспоминают, что Егорка действительно наполнял жизнь светом с раннего детства до трагического конца.

А моя знакомая рассказывала такую историю: ее дочь вместе с Егором занималась в одном из московских творческих центров, и однажды они давали концерт в зале при московском монастыре. Вдруг запахло проводкой и начался пожар. Как это часто бывает на концертах, выступающие оказались в разных местах: кто-то за кулисами, кто-то в гримерке. И в тот раз часть детей была оторвана от взрослых. Моя знакомая пыталась найти свою дочь, стала кричать “Варя, ты где?”

И вдруг раздался звонкий голос Егора: “Тетя Нонна, не волнуйтесь! Мы все здесь! Мы выходим!”. Этот малыш – Егор всегда был не очень высокого роста – не испугался, подергал все двери, нашел выход и вывел детей. Ему тогда было тоже лет 11. И это абсолютно никакой не героизм, это его натура – найти выход из ситуации, быть открытым другим людям и при необходимости помочь им.

Егор вращался в московских музыкальных кругах уже высокого уровня, был знаком с корифеями российского джаза. И взрослые состоявшиеся музыканты были рады сотрудничать с Егором, все знали про его очень серьезное отношение к делу – тому, что нравилось, Егор отдавался без остатка.

На поминках одна известная российская молодая певица вспоминала, с какой гордостью она предлагала Егору спеть вместе… Для меня всегда загадка, как в таком возрасте человек уже был настолько целостным. И люди чувствовали, что это какой-то настоящий человек, без ревности, зависти, фальши. В мире шоу-бизнеса всегда случаются неприятные ситуации, сплетни, обвинения – Егор и в этих случаях никогда ни на кого не держал зла.

Мы вычитываем правила, а человек просто живет

Дмитрий Нагиев в своем интервью сказал, что в общении с ним Егор быстро перешел на “ты”. И так он делал практически со всеми знакомыми людьми, независимо от возраста. И это не коробило слух, не казалось хамством, панибратством и игрой во взрослого человека, а наоборот, было гармоничным. Возможно, я идеализирую, но все мы воспринимали эту его черту как признак доверия от “своего” человека.

Однажды я шла возле станции метро “Кропоткинская” мимо какой-то съемочной группы – мало ли их сегодня! И вдруг на меня налетает человек в ретро-одежде 80-х и гриме – Егор! Он радостно обнимает меня, делает комплимент, спрашивает о новостях, о детях, и хотя на тот момент мы не виделись пару лет, обязательно приглашает в гости. Это отношение всегда было очень приятным.

Несколько лет назад Клинаевы переживали утрату близкого человека и Егорка – тогда ему было десять – спросил меня: “Вот объясни мне, Полинка, как так могло случиться?”. Он хотел найти какой-то смысл, какое-то утешение, в молитве в том числе. Хотя вряд ли Егора можно назвать воцерковленным человеком.

Мне кажется, это именно тот случай, когда человек невоцерковленный показывает пример тем, кто в церкви постоянно. Мы ходим на службы, вычитываем правила, по календарю сверяем, когда последний раз причащались, чтобы свой график не нарушить, а человек просто живет… Наверное, глядя своим человеческим взглядом, можно сказать, что он достоин рая…

Егор жил и закончил свою жизнь открытым миру и готовым помочь.

У него было очень много не просто приятелей, а людей, с кем он действительно дружил. Не проходил мимо боли, не оставался безучастным, помогал не только словом, но и делом. В его сердце вмещалось неимоверное количество людей.

Все его мечты всегда шли наружу, с любым человеком он делился планами, но это были не какие-то глобальные цели, а рассказы о том, чем он горит сейчас. Егор хотел осваивать новые музыкальные инструменты, писать музыку, путешествовать, сниматься в хороших фильмах. У него не было каких-то меркантильных мечтаний, в кино он снимался не для того, чтобы лицо сверкало на экране. Он действительно хотел сделать мир лучше – музыкой, фильмами, дружбой.

Своим сердцем огромным хотел все охватить

После смерти Егора мой старший сын написал в своем посте: “Ты всегда делал все, что можешь, по самому высокому стандарту, и никогда не думал о том, чтобы это принесло тебе какую-то славу. Ты шел своей дорогой, честно, напрямую, и подавал пример всем остальным”. Человек жил тем, что любит, не сомневаясь в своих силах, пробовал все.

За свои 18 лет Егор как будто прожил жизнь взрослого человека, уже с теми качествами, до которых многим людям старше еще расти и расти, – жертвенностью, любовью. Поэтому выйти на дорогу и помочь пострадавшим было для него таким естественным состоянием.

Я не верю, что Егор мог проехать мимо аварии и не узнать, что там случилось. Наоборот, если бы мне сказали, что он как раз этого не сделал, я бы очень удивилась. А предложить свою помощь – это очень по-Клинаевски, по-Егоркински.

Для Егора всегда были очень важны семейные отношения. Он и в подростковом возрасте – что удивительно – представлял свою маму Наташу друзьям, говорил, что она самая лучшая. Все свои дела и увлечения обсуждал с родителями и младшей сестрой. Наташа сейчас говорит, что потеряла лучшего друга…

Весной Егору исполнилось 18 лет, мама и папа всегда просили его быть осторожным за рулем, так как он работал в очень напряженном графике. Кто-то из друзей Егора в Инстаграме написал о нем, что в тот вечер он не хотел задерживаться, потому что обещал быть дома пораньше. Думаю, что останавливая машину, он помнил об этом, просто захотел узнать, все ли в порядке, и потом поехать дальше. Своим сердцем огромным хотел все охватить.

“Вы чего такое грустные? Ну-ка быстро улыбнулись!”

Храм святого Димитрия Донского в Бутово, где отпевали Егора, был полностью забит. Многие не помещались и стояли на улице. Такого количества людей на похоронах я не видела никогда – все пришли попрощаться лично. А на поминках Наташа просила, чтобы мы рассказывали о Егорке веселые истории. И кто-то сказал, что такое ощущение, будто он сейчас войдет сюда и скажет: “Эй, ребят, вы чего такое грустные? Ну-ка быстро улыбнулись!”

Мы все чувствуем, что он где-то здесь, он остался жить в каждой своей песне, в историях и воспоминаниях, в фильмах. Мне кажется, чувство, что человек будто жив, – это доказательство вечной жизни.

Может, это мое какое-то неправильное ощущение, но такое теплое воспоминание о человеке дает надежду, что мы все еще встретимся. Я отчетливо чувствую, что Егорка будет ждать там и меня. Помашет рукой, обнимет и скажет: “Давай, Полинка, рассказывай обо всех своих новостях и событиях!”. Дай-то Бог, чтобы так и было!