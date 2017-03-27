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Екатеринбургская епархия: дети попали на сеанс экзорцизма по незнанию

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27 марта. ПРАВМИР. Школьники в свердловском Среднеуральске попали в местный женский монастырь на изгнание бесов во время экскурсии по незнанию, заявили в местной епархии.
Екатеринбургская епархия: дети попали на сеанс экзорцизма по незнанию
Викарий Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений

«К сожалению, участники экскурсионной группы не обратили внимание на предупреждающую табличку у входа в храм. Здесь указано, что на время отчитки вход «только по благословению». А может и обратили, но не поняли смысла слов «отчитка», «благословение», – рассказал епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, его слова приводит пресс-служба епархии.

«Да и о таком явлении, как одержимость демонами, детям не рассказывают ни в школе, ни дома. Рассказывают о СПИДе, о наркотиках, об иных пороках нашего времени – с целью обезопасить от них. Но об опасностях духовного порядка большинство наших современников и не ведает», – добавил епископ.

«Судя по видеоролику, еще только попав на территорию монастыря, паломники уже услышали необычные молитвы и крики, раздававшиеся из динамика. По всей видимости, аудиотрансляция, которая включается на время обычного богослужения, не была вовремя выключена», – сообщает пресс-служба епархии.

По словам владыки Евгения, монастырь принял соответствующие меры: трансляция теперь выключается вовремя, объявление на входе написано более крупным шрифтом. Вероятность того, что неподготовленные люди вновь попадут на отчитку, крайне мала.

Ранее издание Znak.com сообщило, что четвероклассники элитной гимназии № 212 «Екатеринбург — Париж» побывали на экскурсии в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Издание опубликовало ролик, на котором видно, как дети идут по территории монастыря, а из громкоговорителей слышно чтение молитвы и крики. Затем, как рассказывают родители, детям показали часть ритуала.

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

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