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Екатеринбургская епархия опровергла сообщения о сносе храма XVIII века

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21 апреля. ПРАВМИР. Епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, опроверг сообщения о сносе Успенского храма Ново-Тихвинского монастыря.
Екатеринбургская епархия опровергла сообщения о сносе храма XVIII века
Успенская церковь на фотографии Покудина-Горского. 1910г.

«Каждый отреставрированный храм в обители – это чудо. Тем более таким будет Успенский храм, первый храм обители и самый любимый для сестер. Он был началом монастыря, тем местом, где несли свое служение первые сестры. И у этого храма в советские годы была очень тяжелая судьба: именно он был закрыт одним из первых, еще в 1920-х годах. И пострадал он больше всех монастырских храмов», – приводятся слова епископа на официальном сайте епархии.

По словам викария, «несколько десятков лет храм использовался военным госпиталем не по назначению, для хозяйственных нужд – в нем располагалась кухня».

«Более того, храм никогда не реставрировался, здание простояло без капитального ремонта все советские годы. Результат, конечно, был налицо – осыпавшаяся штукатурка и ветвистые деревья, выросшие на прогнившей крыше, были только малым и самым безобидным его проявлением», – говорит викарий.

«Проект реставрации храма согласован в государственных органах охраны памятников. Будьте уверены, что Церковь любит свои храмы, восстановление святынь – одна из ее главных миссий. Мы все ждем восстановления Успенского храма и горячо молимся о нем», – добавил епископ Евгений.

Ранее координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова сообщила в своем блоге в Facebook, что Успенская церковь — третье по древности строение в городе — разрушена почти до основания. Она опубликовала соответствующие фотографии.

Успенская церковь была построена в 1782 году и входит в число старейших сохранившихся зданий Екатеринбурга. Церковь стоит на государственной охране как объект федерального значения.

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