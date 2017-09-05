5 сентября. ПРАВМИР. Екатеринбургская епархия осудила попытку поджога кинотеатра «Космос» и призвала выражать несогласие с фильмом «Матильда» в рамках закона.

«Нападение с попыткой поджога на ККЦ «Космос» расцениваем как беспрецедентный общественно опасный акт, заслуживающий безусловного осуждения и наказания виновных, какими бы мотивами они ни руководствовались. Выражаем надежду на то, что правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего, примут меры по недопущению в будущем подобных происшествий», – говорится в сообщении епархии.

«Выступая против художественного изображения прославленных в лике святых членов Царской семьи образом, унижающим достоинство верующих людей, представители Екатеринбургской епархии всегда подчеркивали, что выражение несогласия против фильма «Матильда» должно находиться в рамках закона», – сообщили в епархии.

В Церкви считают, что психический недуг человека, совершившего преступление 4 сентября, не дает кому бы то ни было права на необоснованное установление связи между позицией православной общественности против фильма «Матильда» и подобного преступного деяния, поставившего под угрозу общественную безопасность, жизнь и здоровье людей.

«В тоже время констатируем, что цивилизованный диалог, связанный с выходом фильма «Матильда», отсутствует, что создает потенциал для развития конфликтов, связанных с нежеланием авторов фильма слышать обеспокоенности верующих людей», – говорится в заявлении.

Напомним, что в понедельник 39-летний Денис Мурашов на автомобиле с газовыми баллонами попытался протаранить здание екатеринбургского кинотеатра «Космос» и устроил пожар на входе в него. Задержанный признался, что накануне весь день провел в храме.

После инцидента режиссер «Матильды» Алексей Учитель обвинил депутата Госдумы Наталью Поклонскую, устроившую кампанию против его фильма, в поддержке террористов.

Издание Znak.com со ссылкой на близкие к следствию источники утверждает, что мотивом Мурашова стал прокат в Екатеринбурге фильма «Матильда». Такой же версии придерживается мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.